Новые контрольные соотношения по страховым взносам для пониженных тарифов

Налоговая служба России в конце мая 2020 года своим письмом дополнила и поправила состав контрольных соотношений для расчета по страховым взносам. Из этой статьи узнаете, на что теперь нужно ориентироваться при проверке заполнения РСВ.

Как ФНС поправила контрольные соотношения по РСВ

Действующие контрольные соотношения формы расчета по страховым взносам утверждены письмом ФНС России от 07.02.2020 № БС-4-11/2002.

Письмо от 29 мая 2020 года № БС-4-11/8821 налоговики:

уточнили контрольные соотношения 1.84, 1.138 и 1.140;

ввели новые КС 1.193 — 1.199 и 2.8 — 2.10.

Впервые эти КС нужно учесть при сдаче расчета по взносам за полугодие (6 месяцев) 2020 года.

Зачем нужны новые КС по взносам

Новые контрольные соотношения нужны малому и среднему бизнесу (МСП), чтобы проверить правильность заполнения РСВ в части выплат физлицам свыше 1 МРОТ, которые облагаются пониженными страховыми взносами с 1 апреля 2020 года.

Ранее в письме от 07.04.2020 № БС-4-11/5850 ФНС привела временные коды тарифа и категорий застрахованного лица. Именно для этих кодов введены новые контрольные соотношения.

Для пониженных взносов с части выплат, которая выше 1 МРОТ, код тарифа — 20.

Для застрахованных лиц к части выплат от 1 МРОТ коды категорий такие:

МС — физлица;

— физлица; ВЖМС — застрахованные в системе ОПС иностранцы и лица без гражданства, которые временно проживают в России, а также временно пребывающие в РФ иностранцы или лица без гражданства, которым предоставлено временное убежище;

— застрахованные в системе ОПС иностранцы и лица без гражданства, которые временно проживают в России, а также временно пребывающие в РФ иностранцы или лица без гражданства, которым предоставлено временное убежище; ВПМС — иностранцы и лица без гражданства, которые временно пребывают в РФ (исключение — высококвалифицированные специалисты).

Учтите, что все перечисленные коды могут стать постоянными.

Для этих кодов в контрольные соотношения по взносам внесены дополнительные формулы:

ДЛЯ КОДА ТАРИФА ПЛАТЕЛЬЩИКА

ДЛЯ КОДА КАТЕГОРИИ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА

При наличии подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ по значению поля 001 прил. 1 р. 1 СВ = 20 обязательность нахождения сведений о плательщике в реестре МСП на начало каждого месяца, в котором гр. 2, 3, 4 по строкам подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ > 0

Если в подр. 3.2.1 р. 3 СВ по ФЛ (по показателям СНИЛС ФИО) значение поля 130 = МС, то в подр. 3.2.1 р. 3 СВ по данному ФЛ со значением в поле 130 = НР строка 150 по каждому значению поля 120 = МРОТ

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Какие соотношения по взносам уточнили

Далее в левом столбце приводим текст соотношения, а в правом — нарушение НК РФ.

Между показателями расчета по страховым взносам:

1.84 (гр. 2 стр. 060 подр. 1.2 прил. 1 Р.1 гр. 3 стр. 060 подр. 1.2 прил. 1 Р.1 гр. 4 стр. 060 подр. 1.2 прил. 1 Р.1) = ((гр. 2 стр. 050 подр. 1.2 прил. 1 Р.1 гр. 3 стр. 050 подр. 1.2 прил. 1 Р.1 гр. 4 стр. 050 подр. 1.2 прил. 1 Р.1) × соответствующий значению поля 001 прил. 1 Р.1 тариф страховых взносов) ≤ (гр. 2 стр. 020 подр. 1.2 прил. 1 Р.1 гр. 3 стр. 020 подр. 1.2 прил. 1 Р.1 гр. 4 стр. 020 подр. 1.2 прил. 1 Р.1) / 3 × 0,5 коп. СВ на ОМС за последние 3 месяца отчетного периода ≠ база для исчисления СВ, умноженная на тариф, соответствующий коду плательщика больше, чем количество ф.л., кот. нач. СВ на ОМС за последние 3 месяца отчетного периода × 0,5 коп. 1.138 Код тарифа плательщика «01» если гр. 2 стр. 055 прил. 2 Р.1 гр. 3 стр. 055 прил. 2 Р.1 гр. 4 стр. 055 прил. 2 Р.1 = 0, то ((гр. 2 стр. 060 прил. 2 Р.1 гр. 3 стр. 060 прил. 2 Р.1 гр. 4 стр. 060 прил. 2 Р.1) = (гр. 2 стр. 050 прил. 2 Р.1 гр. 3 стр. 050 прил. 2 Р.1 гр. 4 стр. 050 прил. 2 Р.1) × соответствующий значению поля 001 прил. 2 Р.1 тариф страховых взносов) ≤ (гр. 2 стр. 015 прил. 2 Р.1 гр. 3 стр. 015 прил. 2 Р.1 гр. 4 стр. 015 прил. 2 Р.1) / 3 × 0,5 коп. При отсутствии выплат в пользу иностранных граждан СВ на ОСС за последние 3 месяца отчетного периода ≠ база для исчисления СВ умноженная на тариф, соответствующий коду тарифа плательщика больше, чем количество ф.л., кот. нач. СВ на ОСС за последние 3 месяца отчетного периода × 0,5 коп. 1.140 Код тарифа плательщика, отличный от «01» ((гр. 2 стр. 060 прил. 2 Р.1 гр. 3 стр. 060 прил. 2 Р.1 гр. 4 стр. 060 прил. 2 Р.1) = (гр. 2 стр. 050 прил. 2 Р.1 гр. 3 стр. 050 прил. 2 Р.1 гр. 4 стр. 050 прил. 2 Р.1) × соответствующий значению поля 001 прил. 2 Р.1 тариф страховых взносов) ≤ (гр. 2 стр. 015 прил. 2 Р.1 гр. 3 стр. 015 прил. 2 Р.1 гр. 4 стр. 015 прил. 2 Р.1) / 3 × 0,5 коп. СВ на ОСС за последние 3 месяца отчетного периода ≠ база для исчисления СВ, умноженная на тариф, соответствующий коду тарифа плательщика больше, чем количество ф.л., кот. нач. СВ на ОСС за последние 3 месяца отчетного периода × 0,5 коп.

Новые соотношения по взносам внутри РСВ

1.193 если поле 001 прил. 1 р. 1 СВ = 20, то наличие прил. 1 р. 1 СВ со значением 01 в поле 001 обязательно Отсутствует прил. 1 р. 1 СВ со значением 01 в поле 001 при наличии прил. 1 р. 1 СВ со значением 20 в поле 001 1.194 если в подразделе 3.2.1 р. 3 СВ по ФЛ (по показателям СНИЛС ФИО) значение поля 130 = МС, то наличие подраздела 3.2.1 р. 3 СВ по данному ФЛ со значением в поле 130 = НР обязательно Отсутствует подраздел 3.2.1 р. 3 СВ по ФЛ со значением в поле 130 = НР при наличии подраздела 3.2.1 р. 3 СВ по данному ФЛ со значением в поле 130 = МС 1.195 если в подразделе 3.2.1 р. 3 СВ по ФЛ (по показателям СНИЛС ФИО) значение поля 130 = ВЖМС, то наличие подраздела 3.2.1 р. 3 СВ по данному ФЛ со значением в поле 130 = ВЖНР обязательно Отсутствует подраздел 3.2.1 р. 3 СВ по ФЛ со значением в поле 130 = ВЖНР при наличии подраздела 3.2.1 р. 3 СВ по данному ФЛ со значением в поле 130 = ВЖМС 1.196 если в подразделе 3.2.1 р. 3 СВ по ФЛ (по показателям СНИЛС ФИО) значение поля 130 = ВПМС, то наличие подраздела 3.2.1 р. 3 СВ по данному ФЛ со значением в поле 130 = ВПНР обязательно Отсутствует подраздел 3.2.1 р. 3 СВ по ФЛ со значением в поле 130 = ВПНР при наличии подраздела 3.2.1 р. 3 СВ по данному ФЛ со значением в поле 130 = ВПМС если в подразделе 3.2.1 р. 3 СВ по ФЛ (по показателям СНИЛС ФИО) значение поля 130 = МС, то в подразделе 3.2.1 р. 3 СВ по данному ФЛ со значением в поле 130 = НР строка 150 по каждому значению поля 120 = МРОТ Строка 150 по каждому значению поля 120 подраздела 3.2.1 р. 3 СВ со значением в поле 130 = НР < МРОТ при наличии подраздела 3.2.1 р. 3 СВ по данному ФЛ со значением в поле 130 = МС 1.198 если в подразделе 3.2.1 р. 3 СВ по ФЛ (по показателям СНИЛС ФИО) значение поля 130 = ВЖМС, то в подразделе 3.2.1 р. 3 СВ по данному ФЛ со значением в поле 130 = ВЖНР строка 150 по каждому значению поля 120 = МРОТ Строка 150 по каждому значению поля 120 подраздела 3.2.1 р. 3 СВ со значением в поле 130 = ВЖНР < МРОТ при наличии подраздела 3.2.1 р. 3 СВ по данному ФЛ со значением в поле 130 = ВЖМС 1.199 если в подразделе 3.2.1 р. 3 СВ по ФЛ (по показателям СНИЛС ФИО) значение поля 130 = ВПМС, то в подразделе 3.2.1 р. 3 СВ по данному ФЛ со значением в поле 130 = ВПНР строка 150 по каждому значению поля 120 = МРОТ Строка 150 по каждому значению поля 120 подраздела 3.2.1 р. 3 СВ со значением в поле 130 = ВПНР < МРОТ при наличии подраздела 3.2.1 р. 3 СВ по данному ФЛ со значением в поле 130 = ВПМС

Новые КС междокументарные