Компании шлют деньги неизвестные лица. Почему это плохо? Обзор форума «Клерка»

Осталось чуть больше двух недель до начала очередного отчетного периода. А пока бухгалтеры отбиваются от требований по годовой отчетности и занимаются текучкой. Это и обсуждали на прошедшей неделе в форуме «Клерка».

Вот тут рассказали, что налоговая хочет видеть в справке 2-НДФЛ данные новых паспортов, которых бухгалтерия не знает, потому что они были получены после сдачи отчетности: «Требование по 2-НДФЛ за 2018 год по „нерожденным“ паспортам».

Налоговая теперь частенько взыскивает неуплаченные гражданами налоги через их работодателей. Как произвести удержания из зарплаты по судебному приказу? Это оказалось не так просто.

📌 Реклама Отключить

Договор реализации товара с Вайлдбериз, как оформить сч-фактуру — эта тема обсуждается на форуме уже больше месяца, поскольку с компанией работают многие.

На расчетный счет юридического лица приходят деньги от неизвестных лиц по несуществующим договорам. Почему это не радует руководство, обсуждают в этой теме.

Малый и средний бизнес получил право на пониженные страховые взносы. Но многие опасаются, что пострадают пенсионные права работников. Уверяем вас, что это не так. Ответ в теме «Расчет пенсионных баллов в связи со снижением страховых взносов МСП».

Всего четыре темы остались без ответа. Сможете помочь?