Компании шлют деньги неизвестные лица. Почему это плохо? Обзор форума «Клерка»

Штраф за неприменение ККТ как-то слабо связан с правами потребителя. ...
Да, а следующий бух все штрафы заплатит. Только есть риск оказаться вот этим следующим, там уже н...
Да, ладно. Как временная работа подойдет. Порисовать полгода красивые отчеты для налоговой, а пот...
Т.е. на права потребителя наплевать до конца 2020г.?
Такое ощущение, что в Роспортебнадзоре завелся Капитан Очевидность. Вряд ли незнакомые люди будут...
Можно взять в лизинг на организацию, а потом не выкупать, а выкупит у банка физ.лицо (ген.дир, на...
Не я лично. А что, о жизни надо судить только по собственным граблям, грабли друзей и знакомых не...
Кто что тут потер, расскажите. И вообще-то - это блог МоегоСклада:)))...
Это блог компании. Если вы не заметили.
@ToT Камент потерли. Копеечку от МойСклад заработали?
Дайджест вакансий сделайте - очень интересноА еще интересно, за такую вакансию могут оштрафовать?...
Здравствуйте. Сделала заказ в интернет магазине в инстаграме, отправили по почте, ждала где-то 2 ...
Фридом в лав - это не то, что кто-то, ограничивая права и свободы, начнет на рецепшн уговаривать ...
А какое отношение фри-лав имеет к правильному сну?Кто-то когда-то вывел формулу: не левак укрепля...
По оставшимся двум пунктам возражения есть? Вы лично пробовали - и не вышло? У вас есть страшная...
Какой другой район? У нас есть населенные пункты, где один детский сад. Не надо судить о жизни лю...
Год 1968 наверное, или раньше
Какие вы все вольнодумцы! Даешь фри лав!
Дают места "забронированные" для льготниковДают места в другом районе не по пропискеПросто дают м...
ППЦ. Что творится вообще? Мир с ума сошел. Привет из СССР?спасибо, благодетели вы наши. Как узнаю...
Ну что Вы?Это же очередная "подвешенная" рекомендация, которых с марта было столько, что уже не в...
Ага, сто маленьких гномиков сидят по вечерам воскресенья и маленькими, трудолюбивыми ручками форм...
И от этого садик построится или просто какого-то другого ребенка выкинут оттуда и возьмут вашего?...
Все хорошо, только те, кто со справочками очно в МФЦ сбегал - пособие это получили уже.А кто элек...
Ой не могу..... ой чудесные, прекрасные люди..... то есть, если штампик есть - то никак заразитьс...
Им понравилось, да? Теперь у нас появятся прекрасные новые дни - выходные за счет работодателя?!...
Ничего, что далеко не все читают материалы исключительно через рассылку? А она формируется автома...
Бедный загнивающий Запад. Всё загнивает-загнивает, но чёт всё никак...
на форуме кто-то разместил (мне пригодилось), добавляю во все ответы (они сыпятся, как яблоки с я...
то такие вещи в подобных ситуациях отлично запоминаются на будущее!...
Очень полезная и актуальная статья! Уйти раньше с работы 11 июня, ага, если вдруг не знали об это...
@Олеся Пономарева Добрый день. О каких системах вы говорите? Какая есть альтернатива ?...
субъект. я про то, что при введении этих штрафов про этих самых субъектов не думали и не вспомина...
Олигархов нет.Киоска тоже нет.Хотя они существуют-с
Вы знаете очень часто, когда помогает помахать этой бумажкой перед ответственными лицами или напи...
а то как же ж..... работник то согласие давал одному юридическому лицу, а обрабатывать будет друг...