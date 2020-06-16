Как инспекторы будут по-новому администрировать имущественные налоги

Развитие бесконтактных способов администрирования уплаты налогов стало приоритетным направлением деятельности налоговых органов. Тенденция расширения зоны удаленного контроля особенно заметна в отношении облагаемого имущества. Каковы особенности, плюсы и минусы новой процедуры исполнения обязательств по имущественным налогам — рассмотрим в статье.

К числу имущественных налогов, уплачиваемых автономными учреждениями, относятся:

— налог на имущество организаций;

— налог на землю;

— транспортный налог.

База для исчисления этих налогов консервативна, не зависит от объема доходов или прибыли, а значит, легче поддается удаленному администрированию. Развитие электронных технологий позволяет налоговым органам получать, минуя налогоплательщика, сведения обо всех объектах, подлежащих обложению имущественными налогами. Таким образом, налоговая инспекция в состоянии самостоятельно рассчитать налоговые обязательства плательщика и выставить ему соответствующее уведомление.

Новшества 2020 года

Федеральные законы от 15.04.2019 № 63-ФЗ[1] и от 29.09.2019 № 325-ФЗ[2] внесли многочисленные изменения в порядок налогообложения имущества организаций. На основании этих законов поэтапно с 2020 и 2021 годов происходит смещение администрирования имущественных налогов в сторону упрощения и смягчения, в том числе с помощью бесконтактных способов обмена сведениями. Для удобства налогоплательщиков ФНС на своем официальном сайте[3] разместила информацию о новшествах в налогообложении имущества организаций, вводимых на протяжении этих двух лет.

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В 2020 году реализованы следующие законодательные инициативы:

— введен заявительный порядок предоставления льгот для налогоплательщиков-организаций по транспортному и земельному налогам;

— предоставлена возможность сверки с налоговым органом объектов обложения транспортным и (или) земельным налогом;

— отменено представление расчетов по авансовым платежам по налогу на имущество организаций;

— разрешена сдача «консолидированной» отчетности по налогу на имущество организаций.

Новшества 2021 года

Еще одна группа новаций будет введена для налогоплательщиков с 2021 года:

— будет отменена обязанность по представлению в налоговые органы деклараций по транспортному и земельному налогам за 2020 год и последующие налоговые периоды;

— налоговые органы начнут направлять организациям (их обособленным подразделениям) сообщения об исчисленной сумме транспортного и земельного налогов;

— сроки уплаты транспортного и земельного налогов для организаций станут едиными — не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Остановимся подробнее на каждом новшестве.

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Налог на имущество организаций

Напомним, что с 2019 года из объектов обложения налогом на имущество исключено движимое имущество. Данная мера устранила, во-первых, двойное налогообложение транспортных средств и, во-вторых, дестимулирующее влияние налога на обновление и модернизацию парка оборудования.

База по налогу на имущество организаций исчисляется как среднегодовая стоимость имущества, а в отношении отдельных объектов — как их кадастровая стоимость, внесенная в ЕГРН[4]. Перечень видов недвижимого имущества, облагаемых по кадастровой стоимости, установлен ст. 378.2 НК РФ и включает, в частности:

— административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них;

— офисы, объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

— жилые помещения, гаражи, машино-места, объекты незавершенного строительства, иные жилые строения.

Как уже отмечалось, в целях сокращения документооборота с 2020 года отменена обязанность представлять квартальные расчеты по авансовым платежам по налогу на имущество.

Для автономных учреждений, имеющих объекты недвижимости на территории разных субъектов РФ, с 01.01.2020 возникла возможность представлять декларацию в отношении тех объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их среднегодовая стоимость, в одну инспекцию по своему выбору. Достаточно уведомить об этом налоговый орган по субъекту РФ. Уведомление о порядке представления декларации по налогу на имущество организаций подается по форме, утвержденной Приказом ФНС РФ от 19.06.2019 № ММВ-7-21/311@. Таким образом, для подачи декларации вместо нескольких налоговых органов можно выбрать один[5]. Типовые ситуации по применению упрощенного порядка представления декларации по налогу на имущество организаций обобщены в Письме ФНС РФ от 12.02.2020 № БС-4-21/2240@.

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Транспортный и земельный налоги

С 2020 года установлен заявительный порядок предоставления льгот по транспортному и земельному налогам. Заявление о предоставлении такой льготы налогоплательщик заполняет на основании документов, подтверждающих право на льготу за период ее действия, указываемый в заявлении, и подает в любой налоговый орган.

Форма заявления, порядок ее заполнения и формат представления заявления в электронном виде утверждены Приказом ФНС РФ от 25.07.2019 № ММВ-7-21/377@. Если документы-основания, указанные в заявлении, у налоговой инспекции отсутствуют, она запрашивает сведения, подтверждающие право на льготу, у лиц и органов, располагающих ими, затем информирует налогоплательщика о результатах. Ответы на наиболее частые вопросы, касающиеся применения заявительного порядка предоставления налогоплательщикам-организациям льгот по транспортному и земельному налогам, приведены в Письме ФНС РФ от 10.12.2019 № БС-4-21/25284@.

С 01.01.2021 изменяется дата уплаты транспортного и земельного налогов — ее перестанут устанавливать субъекты РФ и муниципальные образования. Налоги надо будет уплачивать до 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. А авансовые платежи по указанным налогам — не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

Начиная с 2021 года отменяется представление деклараций по транспортному и земельному налогам. В течение 2021 года налоговые органы будут принимать декларации (в том числе уточненные) по транспортному и земельному налогам только за налоговые периоды, предшествующие 2020 году, а также уточненные декларации, если первоначально они были представлены в течение 2020 года в случае реорганизации организации.

С 2021 года инспекции сами проинформируют организации, владеющие транспортными средствами и земельными участками, об исчисленных налогах за прошедший период. Всю необходимую информацию налоговая служба автоматически получит от регистрирующих органов (территориальные управления Росреестра, подразделения ГИБДД, центры ГИМС МЧС РФ, органы гостехнадзора и т. п.). Формы сообщений об исчисленных налоговым органом суммах транспортного и земельного налогов утверждены Приказом ФНС РФ от 05.07.2019 № ММВ-7-21/337@.

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Если выяснится, что налогоплательщик необоснованно заплатил меньше, чем рассчитали в инспекции, ему направят требование об уплате налога. Такая технология позволит налоговикам взаимодействовать только с недобросовестными плательщиками, что сократит издержки на оформление и представление налоговой отчетности для остальных участников налоговых отношений[6].

Готовясь к вступлению в силу вышеперечисленных новаций, налогоплательщики-организации, имеющие объекты обложения транспортным и (или) земельным налогом, уже сейчас могут обратиться в налоговые инспекции по месту нахождения указанных объектов за проведением по ним сверки сведений, содержащихся в ЕГРН. Для проведения этой процедуры целесообразно запросить в налоговом органе выписку из ЕГРН об автономном учреждении, где указываются все учтенные транспортные средства и земельные участки.

Такая выписка выдается бесплатно. Детали процедуры сверки сведений о транспортных средствах и земельных участках организаций раскрыты в Письме ФНС РФ от 16.01.2020 № БС-4-21/452@.

Если будут выявлены расхождения сведений, содержащихся в ЕГРН, и сведений, имеющихся у органов, осуществляющих государственную регистрацию транспортных средств, государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, целесообразно сообщить об этом в налоговый орган по месту нахождения недвижимого имущества (земельного участка), транспортного средства. В сообщении надо указать сведения, в отношении которых выявлены расхождения, и по возможности приложить к нему документы-основания с характеристиками соответствующих объектов.

Также с 2021 года вводится новая обязанность для организаций — плательщиков транспортного и земельного налогов. В случае неполучения сообщения об исчисленной налоговым органом сумме налога организации обязаны направить в налоговый орган по своему выбору сообщение о наличии у них транспортных средств и земельных участков.

Заключение

Как видно по рассмотренным новациям, налоговики готовы облегчить труд налогоплательщиков по определению обязательств перед бюджетом. Не умаляя ценность данных изменений, заметим, что при передаче организацией отдельных функций «на сторону» снижается собственный уровень компетенций. Налоговики издавна исчисляют налоги в отношении физических лиц и, возможно, некоторые читатели на собственном опыте могли убедиться, что сведения в направленном извещении не всегда содержат достоверную информацию. Поэтому желательно заранее занять «контролирующую» позицию в отношении присылаемых документов, чтобы не допустить финансовых потерь из-за ошибочных сведений.