Отмена налогов за 2 квартал 2020 для ИП и компаний

Мы живем в сложное время. Впервые за нашу жизнь мы столкнулись с таким понятием как пандемия. Многие люди остались без работы. Многие виды бизнесов пострадали настолько, что находятся на грани банкротства. Государство день за днем анонсирует новые меры поддержки для бизнеса. Среди них:

— Приостановка проверок

— Продление сроков сдачи отчетности

— Кредитные каникулы

— Продление сроков лицензий

— Субсидии на выплату зарплаты

— Освобождение от арендных платежей по договорам аренды федерального имущества и другие.

Но одна из самых действенных мер, на мой взгляд, это — отмена налогов, сборов и страховых взносов за 2 квартал 2020 года. Давайте же разберемся с этим вопросом поподробнее.

Пострадали все — пострадавших единицы

Отмена налогов за 2 квартал 2020 года распространяется не на всех. Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих право на освобождение от уплаты налогов, авансовых платежей и страховых взносов установлен Федеральным законом от 08.06.2020 № 172. Прежде всего, организация или индивидуальный предприниматель должны быть включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства организации.

Кстати, некоторые мои знакомые были уверены, что они относятся к малому бизнесу. Оборот был меньше трех миллионов в год, а сотрудников всего двое. Но, увы, при проверке в реестре оказалось, что это не так. Причина в том, что для работы они выбрали форму акционерного общества. А это уже не малый бизнес.

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Других исключили из данного реестра по ошибке. Пришлось писать письма. Поэтому хотя бы раз в год рекомендую вам заходить по ссылке https://ofd.nalog.ru/ и проверять этот факт. Там всё достаточно просто. Если вы относитесь к СМСП, то сможете скачать выписку, подтверждающую, что ваша организация или ИП внесены в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства организации.

Но не спешите радоваться даже, если вы нашли себя в этом перечне. Право на неуплату налогов за 2 квартал 2020 года имеют только:

1. Субъекты, относятся к пострадавшим отраслям. Этот перечень утвержден Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N 434. Это авиаперевозчики, санатории, турагентства, гостиничный бизнес. Полный перечень вы найдете в конце данной статьи.

2. Социально ориентированные организации. При условии, что они являются:

получателями грантов Президента Российской;

получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых федеральными органами исполнительной власти;

получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых органами исполнительной власти субъектов РФ и т.п.

3. Централизованные религиозные организации в соответствии с подпунктом 19.6 пункта 1 статьи 265 Налогового Кодекса Российской Федерации.

4. Некоммерческие юридические лица, которые есть в реестре некоммерческих организаций, пострадавших из-за коронавируса.

Разобраться во всех этих списках и критериях сложно. Поэтому налоговая запустила специальный сервис, с помощью которого можно проверить освобождается ли организация от уплаты налогов, сборов и страховых взносов во втором квартале 2020 года или нет.

Для того, чтобы воспользоваться этим сервисом нужно :

1. Перейти по ссылке: https://service.nalog.ru/covid4/.

2. Ввести ИНН.

3. Указать свою систему налогообложения.

Сервис очень прост и выглядит вот так:

Какие налоги можно не платить?

Наименование Период и условия отмены Налог на прибыль организаций Ежемесячные авансовые платежи за апрель, май, июнь Авансовые платежи за 6 мес. за вычетом начисленных платежей за 1 кв. ЕСХН Авансовый платёж за отч.полугодие 2020 Налог, уплачиваемый при УСН (Упрощенной системе налогообложения) Авансовый платёж за 6 мес. 2020, уменьшенный на сумму аванс.платежа за первый квартал ЕНВД (Единый налог на вмененный доход) Не платится налог за 2 квартал 2020 НДФЛ за себя для ИП, нотариусов, адвокатов и других специалистов частной практики Не нужно платить за первое полуг. 2020 (1 квартал вычитается) ПСН (Патентная система налогообложения) Если патент приобретён на этот период, то налоговая сделает перерасчет и вернет деньги. Исключат все календарные дни, выпавшие на апрель, май и июнь 2020 Акцизы Не платим акцизы за апрель, май, июнь 2020 Водный налог Не платим за II квартал 2020 НДПИ Не платим за апрель, май, июнь 2020 Торговый сбор Не платим за II квартал 2020 Налог на имущество организаций Для всех объектов не платится за 2 квартал 2020 Транспортный и земельный налоги Для транспортных средств и земельных участков, которые используются или предназначены для использования в предпринимательской или уставной деятельности Налог на имущество физлиц Для недвижимости, используемой или предназначенной для использования в предпринимательской деятельности

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Какие налоги придётся заплатить в любом случае?

Обязательно обратите внимание, что есть налоги, которые всё равно придётся заплатить. Если вы нашли свою организацию в списке тех для кого отменены налоги, то вам всё равно нужно будет заплатить:

НДС;

Налог на игорный бизнес;

НДФЛ, удерживаемый при выплате доходов физическим лицам.

Но, например, если вы ИП на УСН и у вас нет сотрудников, то платить ничего не нужно.

Как получить заветное освобождение

Тут всё просто. Благодаря цифровизации, не нужно подавать никаких заявлений и куда-либо обращаться. Также не нужно сдавать нулевые отчеты, если у вас были обороты. Налоговая сама обнулит начисленные налоги и не будет отражать их в карточке расчетов с бюджетом по налогам и сборам

А вот и обещанный перечень пострадавших отраслей с указанием ОКВЭД: