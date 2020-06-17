ПСН сильно изменят. Поправки понравятся ИП

В Госдуму внесли законопроект, который серьезно изменит патентную систему налогообложения. Это потребовалось в связи с отменой ЕНВД.

Проект не может не порадовать предпринимателей, ведь главное новшество там — возможность уменьшать стоимость патента на страховые взносы, как это происходит сейчас при ЕНВД.

Правила будут такие же, как и при вмененке (и при УСН 6%) — если есть работники, налог можно уменьшить не более, чем на 50%; если работников нет, то без ограничения, вплоть до нуля. Кроме того, патент можно будет уменьшить и на больничные, выплачиваемые работникам за счет ИП.

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Ну, и еще на добровольное страхование в пользу работников, но такое бывает у предпринимателей редко. На своё личное страхование ИП уменьшать стоимость патента не сможет.

Поскольку при ПСН нет деклараций, то информировать ИФНС о праве уменьшить стоимость патента надо будет путем подачи уведомления по установленной форме. Если часть патента уже оплачена до того, как подано уведомление, то налог можно будет зачесть или вернуть.

Если у ИП будет несколько патентов, то уменьшить можно будет стоимость любого из них, а если сумма взносов окажется больше стоимости одного патента, остаток можно перенести в уменьшение остальных.

Еще одно значительное изменение — увеличение возможной площади для розничной торговли и общепита. Сейчас применять ПСН можно, если торговый зал (зал обслуживания посетителей) не более 50 кв.м. А будет 150 кв.м., как сейчас при ЕНВД

Список видов деятельности будет приведен в соответствие с действующими сейчас классификаторами. Тут надо быть внимательными при составлении договоров, потому что кое-кто может потерять право на ПСН. Так, из вида деятельности «ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры...» уберут техническое обслуживание.

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Видов деятельности, по которым можно применять патент, станет больше. Но не стоит рассчитывать на значительное расширение списка. Просто из подпункта 21 пункта 2 статьи 346.43 многие виды деятельности вынесут в отдельные подпункты.

Например, замену батареек в часах или баллончиков в сифонах, производство валяной обуви или граверные работы.

Дествительно новых видов деятельности всего три:

услуги по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок);

услуги распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;

услуги размещения рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств.

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Один из самых популярных видов патентной деятельности — сдача в аренду недвижимости. Сейчас применять ПСН можно только если недвижимость принадлежит ИП, который её сдает. В поправках в подпункт 19 пункта 2 статьи 346.13 убраны слова про право собственности. Если текст в процессе принятия закона останется в таком же виде, как в проекте, ИП на ПСН смогут сдавать недвижимость в субаренду.

Во внесенном законопроекте нет изменений в части запрета на применение ПСН при продаже некоторых товаров, подлежащих обязательной маркировке (обувь, меховые изделия). Так что в этой части ИП надеяться не на что — применять патенты им не дадут.

К сожалению, даже измененная ПСН не сможет заменить для бизнеса ЕНВД. Ведь патентную си