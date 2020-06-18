Как заполнить декларации, если компания не платит имущественные налоги из-за пандемии. Разъяснения ФНС

ФНС в письме № БС-4-21/9576@ от 10.06.2020 рассказала, как заполнить декларации по имущественным налогам, если ликвидируемая (реорганизуемая) организация имеет право не платить эти налоги за 2 квартал.

Право не платить налоги (авансовые платежи) за 2 квартал имеют субъекты МСП, имеющие основной ОКВЭД, включенный в перечень пострадавших отраслей (Федеральный закон № 172-ФЗ). Кроме того, могут быть региональные льготы.

Транспортный налог

Если организация освобождается от исполнения обязанности по уплате налога (авансового платежа по налогу) за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года, то в первой части показателя по строке с кодом 240 раздела 2 налоговой декларации указывается один из кодов налоговой льготы (10201, 10202, 10203, 10204), во второй части показателя указываются нули, а по строке с кодом 250 раздела 2 налоговой декларации указывается сумма налоговой льготы в рублях.

Если организация освобождается от исполнения обязанности по уплате налога (авансового платежа по налогу) за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года и в отношении данной категории налогоплательщиков законом субъекта РФ также установлена налоговая льгота в виде уменьшения суммы транспортного налога, подлежащей уплате в бюджет, то

в первой части показателя по строке с кодом 240 раздела 2 налоговой декларации указывается один из кодов налоговой льготы (10205, 10206, 10207, 10208),

во второй части показателя последовательно указываются номер или буквенное обозначение соответствующей структурной единицы (статья, часть, пункт, подпункт, абзац, иное) закона субъекта РФ, в соответствии с которым предоставляется соответствующая налоговая льгота, а по строке с кодом 250 раздела 2 налоговой декларации указывается сумма налоговой льготы в рублях (в том числе с учетом суммы авансового платежа за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года).

Земельный налог

Если организация освобождается от исполнения обязанности по уплате налога (авансового платежа по налогу) за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года, то в первой части показателя по строке с кодом 220 раздела 2 налоговой декларации указывается один из кодов налоговой льготы (3021501, 3021502, 3021503, 3021504), во второй части показателя указываются нули, а по строке с кодом 230 раздела 2 налоговой декларации указывается сумма налоговой льготы в рублях.

Если организация освобождается от исполнения обязанности по уплате налога (авансового платежа по налогу) за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года и в отношении данной категории налогоплательщиков нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования (законом города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя) установлена налоговая льгота в виде уменьшения суммы земельного налога, подлежащей уплате в бюджет,

то в первой части показателя по строке с кодом 220 раздела 2 налоговой декларации указывается один из кодов налоговой льготы (3021505, 3021506, 3021507, 3021508),

во второй части показателя последовательно указываются реквизиты нормативного правового акта представительного органа муниципального образования (закона города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя), в соответствии с которым предоставляется соответствующая налоговая льгота, а по строке с кодом 230 раздела 2 налоговой декларации указывается сумма налоговой льготы в рублях (в том числе с учетом суммы авансового платежа за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года).

Налог на имущество организаций

Если организация освобождается от исполнения обязанности по уплате налога (авансового платежа по налогу) за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года, то:

в первой части строки с кодом 230 раздела 2 налоговой декларации указывается один из кодов налоговой льготы (2010501, 2010502, 2010503, 2010504), во второй части показателя указываются нули, а по строке с кодом 240 раздела 2 налоговой декларации указывается исчисленная сумма авансового платежа по налогу за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года;

в первой части строки с кодом 110 раздела 3 налоговой декларации указывается один из кодов налоговой льготы (2010501, 2010502, 2010503, 2010504), во второй части показателя указываются нули, а по строке с кодом 120 указывается исчисленная сумма авансового платежа по налогу за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года.

📌 Реклама Отключить

Если организация освобождается от исполнения обязанности по уплате налога (авансового платежа по налогу) за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года и законом субъекта РФ для данной категории налогоплательщиков установлена налоговая льгота по налогу на имущество организаций в виде уменьшения подлежащей уплате в бюджет суммы исчисленного налога, то:

в первой части строки с кодом 230 раздела 2 налоговой декларации указывается один из кодов налоговой льготы (2010505, 2010506, 2010507, 2010508), во второй части показателя указывается номер или буквенное обозначение соответствующей структурной единицы (статья, часть, пункт, подпункт, абзац, иное) закона субъекта РФ, которым установлена налоговая льгота в виде уменьшения подлежащей уплате в бюджет суммы исчисленного налога; по строке с кодом 240 раздела 2 налоговой декларации указывается исчисленная сумма налоговой льготы (в том числе с учетом суммы авансового платежа за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года);

в первой части строки с кодом 110 раздела 3 налоговой декларации указывается один из кодов налоговой льготы (2010505, 2010506, 2010507, 2010508), во второй части показателя указывается номер или буквенное обозначение соответствующей структурной единицы (статья, часть, пункт, подпункт, абзац, иное) закона субъекта РФ, которым установлена налоговая льгота в виде уменьшения подлежащей уплате в бюджет суммы исчисленного налога; по строке с кодом 120 раздела 3 налоговой декларации указывается исчисленная сумма налоговой льготы (в том числе с учетом суммы авансового платежа за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года).

КОДЫ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ

Транспортный налог Земельный налог Налог на имущество организаций Категории налогоплательщиков 10201 3021501 2010501 Организации, включенные в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" на основании налоговой отчетности за 2018 год в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации. 10202 3021502 2010502 Организации, включенные в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, которые с 2017 года являются получателями грантов Президента Российской Федерации (по результатам конкурсов, проведенных Фондом-оператором президентских грантов по развитию гражданского общества), получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых федеральными органами исполнительной власти, получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, исполнителями общественно полезных услуг, поставщиками социальных услуг, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 10203 3021503 2010503 Некоммерческие организации, включенные в реестр некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, ведение которого осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. 10204 3021504 2010504 Централизованные религиозные организации, религиозные организации, входящие в структуру централизованных религиозных организаций, социально ориентированные некоммерческие организации, учредителями которых являются централизованные религиозные организации или религиозные организации, входящие в структуру централизованных религиозных организаций. 10205 3021505 2010505 Организации, включенные в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" на основании налоговой отчетности за 2018 год в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, - в части налога и авансовых платежей по налогу за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года и в части установленной законом субъекта Российской Федерации (нормативным правовым актов представительного органа муниципального образования) налоговой льготы в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет. 10206 3021506 2010506 Организации, включенные в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, которые с 2017 года являются получателями грантов Президента Российской Федерации (по результатам конкурсов, проведенных Фондом-оператором президентских грантов по развитию гражданского общества), получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых федеральными органами исполнительной власти, получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, исполнителями общественно полезных услуг, поставщиками социальных услуг, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, - в части налога и авансовых платежей по налогу за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года и в части установленной законом субъекта Российской Федерации (нормативным правовым актов представительного органа муниципального образования) налоговой льготы в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет. 10207 3021507 2010507 Некоммерческие организации, включенные в реестр некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, ведение которого осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, - в части налога и авансовых платежей по налогу за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года и в части установленной законом субъекта Российской Федерации (нормативным правовым актов представительного органа муниципального образования) налоговой льготы в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет. 10208 3021508 2010508 Централизованные религиозные организации, религиозные организации, входящие в структуру централизованных религиозных организаций, социально ориентированные некоммерческие организации, учредителями которых являются централизованные религиозные организации или религиозные организации, входящие в структуру централизованных религиозных организаций, - в части налога и авансовых платежей по налогу за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года и в части установленной законом субъекта Российской Федерации (нормативным правовым актов представительного органа муниципального образования) налоговой льготы в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет.

Обратите внимание, что декларации по транспортному и земельному налогу отменяются с 1 января 2021 года и поэтому речь в письме о декларациях, сдаваемых в 2020 году ликвидируемыми или реорганизуемыми организациями.