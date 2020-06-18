Работнику, увольняемому по сокращению, необязательно отрабатывать весь период времени от даты предупреждения о сокращении до даты увольнения. О том, почему это возможно, какими будут последствия такого решения и как его оформить, — в нашем материале.

Право на досрочное увольнение при сокращении и его последствия

Возможность досрочного увольнения при сокращении персонала предусмотрена ст. 180 ТК РФ. Она предполагает наличие взаимного согласия работника и работодателя на эту процедуру и обязывает работодателя выплатить работнику в день увольнения особую компенсацию — за промежуток времени между датой досрочного увольнения и объявленной в предупреждении датой сокращения.

Равна такая компенсация объему среднего заработка, приходящемуся на указанный промежуток времени. То есть для ее определения необходимо рассчитать средний дневной (часовой) заработок работника и умножить его на число рабочих дней (часов), соответствующих периоду между датами досрочного увольнения и объявленной в предупреждении о сокращении.

Выплачиваемая при досрочном увольнении компенсация является дополнительной и ни в коей мере не лишает работника права на получение всех иных выплат, сопровождающих увольнение по сокращению:

полного расчета по зарплате и неиспользованным дням отпуска;

выходного пособия, соответствующего среднему заработку за ближайший к увольнению месяц или большей сумме, если повышенный размер этого пособия предусмотрен в коллективном договоре (ст. 178 ТК РФ);

платежей за месяцы периода трудоустройства, который начинается от даты увольнения, но оплачивается только со второго месяца после нее (с учетом выходного пособия, являющегося платой за первый из этих месяцев).

Месяцы, отводимые на трудоустройство, должны отсчитываться от даты фактического увольнения, а не от объявленной в предупреждении о сокращении (АО Мосгорсуда от 14.12.2018 по делу № 33-52628/2018).

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Оформление согласия работника на досрочное увольнение

Согласие на досрочное увольнение при сокращении работник может выразить лишь после получения предупреждения о предстоящем сокращении. В тексте этого предупреждения помимо указания даты сокращения и перечисления имеющихся вакансий, которые может занять сокращаемый работник, следует указать и на возможность его досрочного увольнения, сопровождаемого дополнительной выплатой.

Согласие на досрочное увольнение обязательно оформляется письменно. Но законодательно установленной формы такой документ не имеет. Да и называться он может по-разному:

согласие;

заявление;

дополнительное соглашение к трудовому договору.

Однако суть его будет одной и той же: работник однозначно должен отразить свое намерение уволиться с даты, наступающей раньше дня, объявленного для него днем сокращения. В этот же документ работник может включить:

напоминание о выплате дополнительной компенсации за досрочное увольнение;

отказ от занятия предложенных ему вакансий.

И на этом же документе должна появиться отметка работодателя о согласовании им выраженного работником намерения.

Подводим итоги