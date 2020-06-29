Как оплатить время простоя

Примеры расчетов

Из ст. 157 ТК РФ следует, что оплата времени простоя по вине работодателя осуществляется исходя из 2/3 средней заработной платы работника. Допустим, руководство ООО «Пион» отпустило работника Иванова И.И. из-за приостановки деятельности по причинам реорганизации на период с 08.07.2019 по 05.08.2019. Поэтому, чтобы правильно оплатить простой на производстве, надо:

1. Определить средний заработок.

2. Посчитать, сколько дней «пропустил» Иванов.

3. Умножить полученные цифры, чтобы узнать сумму к выплате.

Средний заработок определяют по правилам, предусмотренным ст. 139 ТК РФ.

Покажем на примере, как оплатить простой по вине работодателя по ТК РФ.

Допустим, после расчетов средний заработок Иванова получился 1 800 рублей. Теперь считаем, сколько длился период простоя. Для расчетов берут только рабочие дни. В нашем случае это 18 дней в июле и 3 дня в августе. Остается посчитать, сколько заплатить Иванову.

1 800 руб. х 2/3 х (18+3) = 25 200 руб.

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Если приостановка деятельности допущена по объективным причинам, порядок расчета отличается:

сначала рассчитывают средний заработок (оклад делят на количество рабочих дней в конкретном месяце);

затем определяют количество неотработанных дней;

в конце умножают средний заработок на количество неотработанного времени.

Допустим, у Иванова установлен оклад в 40 000 рублей. Он не работал 18 дней в июле и 3 дня в августе.

В итоге получаем:

(40 000 руб. / 23 раб. дн. в июле х 2/3 х 18) + (40 000 руб. / 22 раб. дн. в августе х 2/3 х 3) = 24 505, 93 руб.

Налогообложение и сроки выплаты

Прежде чем выдать на руки деньги, работодатель обязан удержать с них подоходный налог и уплатить страховые взносы и взносы от несчастных случаев на производстве.

Разберем пример расчета простоя по вине работодателя с точки зрения бухгалтерского учета. Затраты на выплаты работникам за время приостановки деятельности признаются расходами по обычным видам деятельности. Отражаются они на затратных счетах, аналогично выплатам за отработанное время:

Наименование Счет дебет 20, 25, 26, 44 Кредит 70

При расчете налога на прибыль такие расходы признают в полном объеме. Учитывают их в составе внереализационных расходов в соответствии с пп.3 п.2 ст. 265 НК РФ.

Что касается сроков уплаты, то отдельные нормы в отношении таких выплат в законодательстве не предусмотрены. Поэтому работники получат деньги в те дни, которые установлены для выплаты зарплаты.