Как оплатить время простоя

Оплата простоя — это денежная компенсация, которая полагается сотруднику в случае, если работа по каким-либо причинам выполняться не может. Работодатель обязан оплачивать этот период по-разному — в зависимости от того, кто виновен в приостановлении деятельности.
О чем идет речь
В соответствии с Трудовым кодексом вынужденный простой — это временное приостановление деятельности определенного работника, отдела (подразделения) или всего производства. Виной этому могут быть:
- сам работодатель;
- работник (один или несколько);
- объективные причины, независящие от воли и действий сторон трудового договора.
Надо ли оплачивать приостановление деятельности
За принудительную остановку производства компания платит по следующим правилам (ст. 157 ТК РФ):
- простой по вине работодателя оплачивается в размере 2/3 средней заработной платы работника и выше, если конкретная сумма прописана в ЛНА или коллективном договоре;
- за простой по объективным причинам придется перечислить сотруднику не менее 2/3 установленной ставки или оклада;
- работодатель ничего не платит, если в остановке производства виноват подчиненный. Этот момент — как оплачивается время простоя по вине работника, — прописан в ч. 3 ст. 157 ТК РФ.
ВАЖНО! С 12 мая единый период нерабочих дней отменен. Теперь регионы самостоятельно решают, какие организации возобновляют работу, а какие продолжают соблюдать режим самоизоляции. Если отдельные ИП и организации по-прежнему не работают, по Указу президента от №316 11.05.2020 за их работниками сохраняется средняя заработная плата. Если в компании объявлен простой, он оплачивается по общим правилам.