Памятка бухгалтеру: новое с 1 июля

Старт второго полугодия 2020 года ознаменован вступлением в силу сразу нескольких законодательных новшеств, которые бухгалтеру придется учитывать в работе. В этом обзоре подробно рассказываем об изменениях и новом в законах для бухгалтера с 1 июля 2020 года.

Карта «МИР» для пособий станет обязательной

1 июля 2020 года завершится так называемый переходный период по зачислениям всех бюджетных выплат на карту национальной платежной системы «МИР».

Напомним, что обязанность зачислять пенсии, социальные пособия и пособия по временной нетрудоспособности только на счет, привязанный к карте «МИР» установлена постановлением Правительства РФ «О национальной платежной системе» от 01.12.2018 № 1466.

С 01.07.2020 все поименованные в Постановлении № 1466 платежи следует отправлять только на «МИР».

Обязательность перечислений на карту «МИР» вызывает вопросы у бухгалтеров и юристов коммерческих организаций.

С одной стороны, в Постановлении № 1466 четко сказано, что необходимо переводить на карту «Мир» только бюджетные средства. Когда работодатель выплачивает пособие, которое затем возмещает из ФСС, он распоряжается своими деньгами. Следовательно, правило об обязательном переводе на карту «МИР» на него распространяться не должно.

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С другой стороны, специалисты ФСС в один голос твердят о том, что пособие по беременности и родам (декретные), ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения возраста 1,5 года, а также пособие по временной нетрудоспособности — но только в отношении подвергшихся радиации (на Чернобыльской АЭС, на производственном объединении «Маяк», ядерных испытаниях на Семипалатинском полигоне) следует перечислять на карту «МИР» в любом случае.

В регионах, где действует пилотный проект ФСС «Прямые выплаты», сотрудники Фонда соцстраха требуют указывать реквизиты карты «МИР» в реестрах на выплаты, подаваемые работодателями — коммерческими компаниями.

Как же быть бухгалтеру, у которого, к примеру, работница идет в декрет после 1 июля 2020 и у нее нет карты «МИР»?

Возможны варианты:

1. Первый, самый разумный. Убедить сотрудницу заранее оформить «МИР» (выпуском карты занимается уже много банков, кроме того, карта нужна и для получения пособий на ребенка в дальнейшем).

ВАЖНО! Если получатель не успел получить карту «МИР», а беременность и роды или временная нетрудоспособность (у подвергшихся радиации) наступили один раз в 2 года, то для получения выплат можно использовать карту других платежных систем.

2. Второй вариант для тех, кто не входит в пилотный проект ФСС"Прямые выплаты«: вручить работнице деньги иным образом, без перечисления на банковский счет. Например, выдать наличными. По комментариям чиновников из ФСС, это допустимо и после 1 июля 2020.

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Перечислять деньги не на карту «МИР» безналичным порядком не рекомендуем во избежание дальнейших споров с ФСС и проблем с получением денег работником (банки будут отслеживать такие переводы).

ВАЖНО! У платежного поручения на перечисление пособия на карту с 01.06.2020 есть дополнительная особенность: по выплатам, назначенным с 01.05.2020 и далее, кроме кода дохода «2» в поле «110» платежки указывают код «1» (письмо Банка России от 14.08.2019 № 45-1-2-07/22917).

Конец моратория на налоговые проверки ФНС

Изначально планировалось, что проверки будут приостановлены до 31 мая 2020 года.

Но Правительство РФ постановлением от 30.05.2020 № 792 внесло изменения в пункты 3 и 4 постановления «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» от 02.04.2020 № 409, продлив мораторий до конца первого полугодия 2020 (до 30.06.2020).

Новый перечень товаров, облагаемых НДС по ставке 10%

Постановление Правительства РФ от 09.03.2020 № 250, вносящее изменения в Перечень товаров, облагаемых НДС 10%, вступает в силу через 1 месяц после опубликования и с начала очередного налогового периода по НДС — с 1 июля 2020.

В соответствии с новым Перечнем ставка НДС 10% распространена на молокосодержащие продукты, в состав которых входит заменитель молочного жира. Отметим, что ранее в Перечне были только продукты, содержащие натуральное молоко.

Для целей применения терминов «молокосодержащий» и «молокосодержащий с заменителем молочного жира», указанных в Перечне, необходимо руководствоваться их определениями, установленными техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), принятым решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67.

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За неприменение ККТ по услугам ЖКХ и перевозкам пассажиров оштрафуют

С 01.07.2020 прекращает действовать отсрочка на применение штрафов по частям 2–4 и 6 ст. 14.5 КоАП РФ за неиспользование ККТ:

при расчетах пассажира с водителем или кондуктором в салоне транспортного средства при оплате проездных документов (билетов, талонов);

в расчетах за услуги ЖКХ, вкл. услуги ресурсоснабжающих организаций.

Напомним, что отсрочка для сфер общественного транспорта и услуг ЖКХ была установлена ст. 2 Закона с изменениями в КоАП РФ от 03.07.2019 № 171-ФЗ.

Обязательная маркировка обуви

С 1 июля 2020 запрещено продавать обувь без маркировки специальными средствами идентификации.

Напомним, что обязательная маркировка обуви в целях государственного мониторинга за оборотом товаров утверждена постановлением Правительства РФ от 5 июля 2019 года № 860.

Отметим, что первоначальный срок введения маркировки был назначен на 01.03.2020, однако затем постановлением Правительства РФ от 29.02.2020 № 216 срок был смещен на 1 июля 2020 года.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! С 01.01.2020 организациям и ИП на вменёнке и на патентной системе запрещено торговать маркированными товарами (ст. 2 Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ с изменениями в НК РФ).

Таким образом, торговля обувными изделиями на ЕНВД и ПСН стала незаконной.

С 1 июля 2020 года деятельность по торговле обувью должна быть переведена на ОСН или УСН (для перехода на упрощёнку должно быть подано соответствующее уведомление). В данном случае действует исключение, позволяющее ЕНВД-шникам перейти на УСН в середине года: для их вида деятельности ЕНВД отменен.

Подать в налоговую уведомление о переходе на УСН (если этого не было сделано заранее — до начала 2020 г.) нужно не позднее 30 календарных дней со дня прекращения применения ЕНВД (письмо ФНС от 07.04.2020 № СД-4-3/5845). https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/usn/9721900/

Самозанятость по всей России

Эксперимент с налогом на профессиональный доход (НПД), который чаще называют налогом на самозанятых, расширен на всю страну.

С 1 июля 2020 в соответствии с Законом от 01.04.2020 № 101-ФЗ, российские регионы уполномочены вводитm на своей территории НПД для самозанятых.

НПД в субъекте РФ должен ввести закон этого региона. Он в обязательном порядке должен содержать положение о том, что вступает в силу по истечении 1 месяца со дня официального опубликования.