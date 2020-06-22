Код вида дохода в платежном поручении в 2020 году

Вопрос
Ответ
Как заполняется реквизит «Назначение платежа» расчетных документов, в том числе на общую сумму с реестром, в случае если удержаний из платежа не производилось?
Необходимо ли заполнять этот реквизит нулевыми значениями в формате «//ВЗС//0-00//»?
Взысканная сумма указывается в расчетном документе, если по требованиям исполнительного документа лицом, выплачивающим должнику заработную плату или иные периодические платежи, произведено удержание денежных средств из заработной платы или иных доходов должника (ч. 3 ст. 98 Закона № 229-ФЗ).
При составлении расчетного документа на общую сумму с реестром для перевода денежных средств нескольким гражданам в соответствии с Письмом Банка России № ИН-05-45/10 взысканная сумма обозначается в реквизите, предназначенном для указания назначения платежа в реестре к расчетному документу на общую сумму.
Если удержания не производилось, в расчетном документе, реестре к расчетному документу на общую сумму взысканная сумма не указывается
Если выплата в пользу физического лица производится одним платежным поручением по нескольким кодам вида дохода, в каком реквизите платежного поручения необходимо указывать эти коды?
И что необходимо указывать в таком случае в реквизите «Наз. пл.» платежного поручения?
В платежном поручении может быть указан один из кодов вида дохода, установленных Указанием Банка России № 5286-У. Платежное поручение составляется по каждому виду дохода
Является ли целью проставления кодов вида дохода получение банком информации о сумме доходов граждан, на которые может быть направлено взыскание по исполнительному производству (по исполнительному листу, поступившему в банк)?
В соответствии с указанными в расчетных документах кодами вида дохода банк или иная кредитная организация осуществляет расчет суммы денежных средств на счете, на которую может быть обращено взыскание или наложен арест.
При этом необходимо руководствоваться Порядком расчета, утв. Приказом Минюста России от 27.12.2019 № 330
Как корректно, согласно Указанием Банка России № 5286-У, маркировать доходы кодом «2» и «3»?
В соответствии с п. 1 Указания Банка России № 5286-У, а также с учетом положений п. 2 ст. 101 Закона № 229-ФЗ в распоряжениях о переводе денежных средств указывается код вида дохода:
-
«2» — при переводе денежных средств, являющихся доходами, перечисленными в ч. 1 ст. 101 Закона № 229-ФЗ, за исключением доходов, указанных в п. 1 и п. 4 ч. 1 данной статьи;
-
«3» — при переводе денежных средств, являющихся доходами, указанными в п. 1 и п. 4 ч. 1
Обязана ли кредитная организация самостоятельно обеспечивать соответствие реквизитов при приеме платежного поручения к исполнению, если код вида дохода в платежном поручении, составленном клиентом, противоречит указанному назначению платежа?
Вправе ли банк принять распоряжение о переводе денежных средств, являющихся зарплатой или иными доходами, если в таком распоряжении не указан код вида дохода, и зачислить их на счет получателя?
Законодательством не установлены требования в отношении кредитных организаций по контролю наличия в распоряжениях о переводе денежных средств кода вида дохода, правильности его указания и соответствия назначению платежа.
В соответствии с п. 2 Порядка расчета, утв. Приказом Минюста России от 27.12.2019 № 330, расчет суммы денежных средств на счете, на которую может быть обращено взыскание или наложен арест, осуществляется кредитной организацией в соответствии с указанными в распоряжении о переводе денежных средств кодами вида дохода.
Распоряжение, в котором отсутствует код вида дохода, подлежит исполнению кредитной организацией при положительном результате других процедур приема к исполнению
Распространяется ли требование об указании кода вида дохода на инкассовые поручения?
Указание кода вида дохода в инкассовых поручениях, в том числе составляемых кредитными организациями в связи с исполнением требований исполнительных документов, не предусмотрено.
Ч. 5.1 ст. 70 Закона № 229-ФЗ обязанность по указанию кода вида дохода возложена на лиц, выплачивающих должнику заработную плату и (или) иные доходы, в отношении которых установлены ограничения ст. 99 и ст. 101 Закона № 229-ФЗ