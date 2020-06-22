Код вида дохода в платежном поручении в 2020 году

Банк России ответил на вопросы по отражению кода вида дохода в распоряжениях о переводе денежных средств. Соответствующие разъяснения он разместил на своем сайте.

Зачем указывать коды вида доходов

Напомним, что с 1 июня 2020 года работодатели при выплате сотрудникам зарплаты и иных выплат, в отношении которых установлены ограничения или на которые не может быть обращено взыскание, должны указывать в поле 20 платежек коды видов доходов. Такие обязанности закреплены Законе от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Порядок указания кодов утвержден Указанием Банка России от 14.10.2019 № 5286-У.

Код вида дохода не указывается при переводе денежных средств, не являющихся доходами, в отношении которых ст. 99, ст. 101 Закона № 229-ФЗ установлены ограничения. Например, при переводе или возмещении подотчетных сумм работнику (Письмо ЦБ РФ от 08.06.2020 № 45-1-2-ОЭ/8224).