Отсрочка по арендной плате: кому, когда и на каких условиях
В соответствии с Законом № 98-ФЗ[1] и с учетом положений п. 3 ст. 401 ГК РФ Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 439 утверждены Требования к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества. Осветим основные положения данного документа в статье.
На какой срок предоставляется отсрочка?
Частью 1 ст. 19 Закона № 98-ФЗ в отношении договоров аренды недвижимого имущества, заключенных до принятия в 2020 году органом государственной власти субъекта РФ решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, в течение 30 дней со дня обращения арендатора соответствующего объекта недвижимости арендодатель обязан заключить дополнительное соглашение. В данном соглашении должна быть предусмотрена отсрочка по внесению арендных платежей. Условия и сроки такой отсрочки установлены Требованиями, согласно п. 3 которых отсрочка предоставляется на срок до 01.10.2020, начиная с даты введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта РФ.
Каковы условия предоставления отсрочки?
Отсрочка возможна на следующих условиях (п. 3 Требований):
1) задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 01.01.2021 и не позднее 01.01.2023 поэтапно не чаще одного раза в месяц равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды;
2) отсрочка предоставляется на срок действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта РФ в размере арендной платы за соответствующий период и в объеме 50% арендной платы за соответствующий период до 01.10.2020;
3) штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды) в связи с отсрочкой не применяются;
4) установление арендодателем дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки, не допускается;
5) размер арендной платы, в отношении которой предоставляется отсрочка, может быть снижен по соглашению сторон;
6) если договором аренды предусматривается включение в арендную плату платежей за пользование арендатором коммунальными услугами и (или) расходов на содержание арендуемого имущества, то отсрочка по указанной части арендной платы не предоставляется. Исключение составляют случаи, если в период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта РФ арендодатель освобождается от оплаты таких услуг и (или) несения таких расходов.
Необходимо ли основание для предоставления отсрочки?
Отсрочка предоставляется в отношении недвижимого имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности, за исключением жилых помещений (п. 2 Требований).