Центр обучения «Клерка» 📌 Реклама

Гранты предоставляли вузам на реализацию приоритетных целей:

а) для создания системы оценки качества онлайн-курсов, разработки требований к навыкам в области онлайн-обучения, разработки предложений по нормативно-правовому обеспечению развития онлайн-обучения;

б) для создания программного обеспечения, технологической инфраструктуры, государственных сервисов, интеграционных решений для развития онлайн-обучения, создания информационного ресурса, обеспечивающего использование онлайн-курсов по принципу «одного окна»;

в) для создания системы повышения квалификации преподавателей и специалистов в области онлайн-обучения;

г) для продвижения технологий онлайн-обучения и информационного сопровождения приоритетного проекта.

Удивительно, но в 2017 году предполагалось, что основные мероприятия приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» в рамках госпрограммы «Развитие образования» будут закончены в 2020 году. А весной 2020 года на страну обрушилась коронавирусная инфекция — случайное совпадение?! Вероятно, именно результаты исследований, проведенных в рамках таких грантов, позволили федеральным органам в короткие сроки перевести образовательные учреждения на онлайн обучение в условиях самоизоляции в период распространения коронавирусной инфекции весной этого года.

Перспективы светлые

В прошлом году Правительство РФ постановлением от 08.05.2019 г. № 570 утвердило Правила предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям на реализацию отдельных мероприятий на создание и развитие информационного ресурса «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации», федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».

📌 Реклама Отключить

А 15 апреля 2020 года Министерство науки и высшего образования РФ на своем сайте в разделе «Документы» разместило объявление о проведении конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета для разработки образовательных программам высшего образования, в том числе в формате онлайн-курсов, (шифр конкурсного отбора 2020-11-МП-0001). Желающие могут получить гранты на создание онлайн-курсов по тематике:

математических и естественных наук;

инженерного дела, технологий и технических наук;

здравоохранения и медицинских наук;

сельского хозяйства и сельскохозяйственных наук;

науки об обществе;

образования и педагогических наук;

гуманитарных наук;

искусства и культуры.

В своем объявлении Минобрнауки сообщает, что предельный размер всех грантов в 2020 г. составляет не более 200 млн. рублей, при этом предельный размер выдаваемого гранта одной организации по каждому направлению — не более 3 125 000 рублей. Работы по грантам надо завершить до 1 августа 2021 г.

Заметим, что Минобрнауки — не единственный грантодатель на развитие онлайн обучения. В Фонде Президентских грантов в этом году так же можно получить финансовую поддержку на развитие онлайн образования. Одним из направлений проектов в области науки, образования, просвещения, поддерживаемых этим Фондом, является «Содействие получению профессионального образования в отдаленных от крупных городов территориях путем дистанционного обучения».

Однако у федеральных органов власти есть и более далеко идущие цели. Так согласно паспорту приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» к 2025 году число обучающихся в образовательных организациях, прошедших обучение на онлайн курсах для формального и неформального обучения, должно составить 11 млн. чел. При этом количество онлайн курсов, обеспечивающих освоение дисциплин (модулей) образовательных программ среднего, высшего и дополнительного образования, доступных для освоения в текущем году должно составить 4000 единиц. Таким образом, федеральные органы власти в ближайшей перспективе продолжат активное внедрение в образовательных учреждениях онлайн обучения.

📌 Реклама Отключить

Обучение в особых условиях

Опыт онлайн обучения, полученный во время вынужденной самоизоляции школьников и студентов в период распространения коронавирусной инфекции, оказался крайне полезным. Изучив полученные результаты, законодателем были внесены изменения в статьи 71.1 и 108 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». И теперь при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуация (ЧС), введении режима повышенной готовности или ЧС на всей территории РФ либо на ее части реализация образовательных программ, а также проведение государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных профессиональных образовательных программ, осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Напомним, что организация и осуществление мероприятий в условиях чрезвычайных ситуаций относится к вопросам местного значения городских, сельских поселений и других органов местного самоуправления. Следовательно, органы местного самоуправления обязаны создать все условия, чтобы обеспечить своевременный переход обучающихся на дистанционные формы обучения в условиях возникновения ЧС.

И что из этого следует?

Конечно, сделать какие-то определенные выводы из истории внедрения онлайн-обучения весной этого года пока трудно. Но кое-что все же можно предположить.

Во-первых, в ближайшее время возрастет спрос на серверное и другое специальное оборудование со стороны образовательных учреждений и органов местного самоуправления. Следовательно, в бюджетах всех уровней увеличится доля соответствующих расходов.

Во-вторых, учителя и педагоги вынуждены будут развить свои лекторские способности и умение держать внимание не только в аудитории (классе) перед учениками, но и научиться делать это «в кадре». Кроме того, поскольку для онлайн обучения не имеет принципиального значения численность аудитории (это могут быть десятки или тысячи человек), то умение четко и эффектно передать знания «в кадре» (онлайн) может стать решающим для сохранения своего рабочего места.

В-третьих, родителям надо что-то придумывать, когда они, уходя на работу, будут оставлять своих детей одних для онлайн обучения. Скорей всего, спрос на разного рода нянечек и «бабушек», которые будут курировать детей дома, кормить их и учить полезным навыкам, возрастет.

Переход на онлайн обучение в перспективе может обеспечить экономию бюджетных средств на выплату заработной платы учителям и педагогам, снизить затраты на содержание имущественных комплексов учреждений и т.п. В свою очередь массовое внедрение информационных технологий в деятельности учреждений может стать причиной очередного этапа реформирования бюджетной сферы. Кроме того, можно предположить, что у готовых к постоянному самообразованию взрослых людей появится шанс пройти обучение в уютной атмосфере, не отходя от своего холодильника и дивана.