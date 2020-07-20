Затраты на соцзащиту инвалидов относятся к прочим расходам для целей налога на прибыль

Организации, использующие труд инвалидов, имеют право учитывать в составе прочих расходов затраты на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов. Какие условия должны соблюдаться при этом?

Средства на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов

Согласно пп. 38 п. 1 ст. 264 НК РФ расходы, осуществленные налогоплательщиком — организацией, использующей труд инвалидов, в виде средств, направленных на обеспечение соцзащиты инвалидов, относятся к прочим расходам (при соблюдении определенных условий, о которых речь пойдет ниже).

Целями социальной защиты инвалидов, согласно законодательству РФ, признаются:

улучшение условий и охраны труда инвалидов;

создание и сохранение рабочих мест для инвалидов (закупка и монтаж оборудования, в том числе организация рабочих мест для надомников);

обучение и трудоустройство инвалидов;

изготовление и ремонт протезных изделий;

приобретение и обслуживание технических средств реабилитации (в том числе приобретение собак-проводников);

санаторно-курортное обслуживание инвалидов, а также лиц, сопровождающих инвалидов I группы и детей-инвалидов;

защита прав и законных интересов инвалидов;

мероприятия по интеграции инвалидов в общество (в том числе культурные, спортивные и иные подобные мероприятия);

обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей (включая транспортное обслуживание лиц, сопровождающих инвалидов I группы и детей-инвалидов);

приобретение и распространение среди инвалидов печатных изданий общественных организаций инвалидов;

приобретение и распространение среди инвалидов видеоматериалов с субтитрами или сурдопереводом;

взносы, направленные указанными организациями общественным организациям инвалидов на их содержание.

Вышеназванные расходы учитываются в целях налогообложения при соблюдении следующих условий: от общего числа работников организации, использующей труд инвалидов, последние составляют не менее 50%;

доля расходов на оплату труда инвалидов в расходах на оплату труда составляет не менее 25%.

При определении общего числа инвалидов в среднесписочную численность работников не включаются инвалиды, работающие по совместительству, договорам подряда и другим договорам гражданско-правового характера.

📌 Реклама Отключить

Как отмечено в Письме Минфина России от 21.11.2011 №03-02-07/1-399, показатели численности инвалидов среди работников организации и доли их заработной платы в фонде оплаты труда установлены в гл. 25 НК РФ для организации в целом, а не для отдельного структурного подразделения, в котором работают инвалиды.

Порядок расчета среднесписочной численности работников утвержден Приказом Росстата от 27.11.2019 №711.

В соответствии с пп. 39 п. 1 ст. 264 НК РФ также учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, расходы налогоплательщиков — общественных организаций инвалидов, а также налогоплательщиков — учреждений, единственными собственниками имущества которых являются общественные организации инвалидов, в виде средств, направленных:

на осуществление деятельности указанных общественных организаций инвалидов;

на цели социальной защиты инвалидов, перечисленные в пп. 38 названного пункта.

Получатели средств, предназначенных на цели социальной защиты инвалидов и осуществление деятельности общественной организации инвалидов, по окончании налогового периода должны представить в налоговые органы по месту своего учета отчет о целевом использовании полученных средств.

Если средства использованы не по целевому назначению, они признаются доходом налогоплательщика — получателя этих средств (с того момента, когда средства были фактически использованы не по целевому назначению).

Расходы, указанные в пп. 38 и 39 п. 1 ст. 264 НК РФ, не могут быть включены в расходы, связанные:

с производством и реализацией подакцизных товаров, минерального сырья, других полезных ископаемых и иных товаров по Перечню, определяемому Правительством РФ по согласованию с общероссийскими организациями инвалидов [1] ;

; с оказанием посреднических услуг, сопряженных с реализацией таких товаров, минерального сырья и полезных ископаемых.

Расходы на формирование резервов

В соответствии с п. 1 ст. 267.1 НК РФ налогоплательщики — общественные организации инвалидов и организации, указанные в абз. 1 пп. 38 п. 1 ст. 26 НК РФ, использующие труд инвалидов, могут создавать резерв предстоящих расходов, направляемых на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов.

Данные резервы могут создаваться на срок не более пяти лет.

Налогоплательщик самостоятельно принимает решение о создании указанного резерва и отражает это решение в учетной политике (п. 2 ст. 267.1 НК РФ). Если он принял такое решение, то фактические расходы на цели социальной защиты инвалидов списываются только за счет этого резерва.

📌 Реклама Отключить

Резерв создается на основании программ (смет), самостоятельно разработанных организацией.

Размер резерва определяется планируемыми расходами (сметой) на реализацию утвержденных налогоплательщиком программ. Сумма отчислений в резерв включается в состав внереализационных расходов по состоянию на последнее число отчетного (налогового) периода. При этом предельный размер отчислений в резерв не может превышать 30% полученной в текущем периоде налогооблагаемой прибыли, исчисленной без учета указанного резерва (п. 3 ст. 267.1 НК РФ).

Например, если прибыль организации в текущем налоговом периоде (без учета резерва) составила 1 000 000 руб., резерв может быть создан в пределах 300 000 руб. (1 000 000 руб. x 30%).

Как следует из п. 4 ст. 267.1 НК РФ, если сумма сформированного резерва (ВСР) оказалась меньше суммы фактических расходов (ФР) на проведение вышеупомянутых программ, разница между названными суммами включается в состав внереализационных расходов (ВнРасх).

Сумма резерва, не полностью использованная налогоплательщиком в течение запланированного периода, подлежит включению в состав внереализационных доходов налогоплательщика текущего отчетного (налогового) периода (ВнДох).

Если ВСР < ФР, то разница = ВнРасх.

Если ВСР > ФР, то разница = ВнДох.

Пример

В организации работают инвалиды, доля которых в общей численности сотрудников составляет 55%, а доля расходов на оплату их труда — 30% в общих расходах на оплату труда. В учетной политике организации на текущий год предусмотрено создание резерва предстоящих расходов на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов, сроком на один год. Общая сумма расходов, в соответствии с утвержденной программой, запланирована в размере 1 000 000 руб. Организация применяет метод начисления. Отчетными периодами по налогу на прибыль являются квартал, полугодие, девять месяцев. Прибыль в текущем году составила: за I квартал — 820 000 руб.; за полугодие — 1 700 000 руб.; за девять месяцев — 2 800 000 руб.; за год — 3 800 000 руб. Фактически на реализацию программы социальной защиты инвалидов было израсходовано 880 000 руб.

Максимальный размер отчислений в резерв за отчетные (налоговый) периоды:

за I квартал — 246 000 руб. (820 000 руб. x 30%);

за полугодие — 510 000 руб. (1 700 000 руб. x 30%);

за девять месяцев — 840 000 руб. (2 800 000 руб. x 30%);

за год — 1 140 000 руб. (3 800 000 руб. x 30 %).

Следовательно, максимально возможная сумма, начисленная в резерв по итогам года, не должна превышать 1 140 000 руб. Таким образом, организация в течение года может включать в резерв предстоящих расходов, направляемых на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов, всю запланированную по программе сумму — 1 000 000 руб.

📌 Реклама Отключить

При составлении декларации по налогу на прибыль будут учтены суммы:

за I квартал — 246 000 руб.;

за полугодие — 510 000 руб.;

за девять месяцев — 840 000 руб.;

за год — 1 000 000 руб.

Сумма резерва, не полностью использованная налогоплательщиком в течение налогового периода, подлежит включению в состав внереализационных доходов налогоплательщика текущего налогового периода в размере 120 000 руб. (1 000 000 - 880 000).

Налогоплательщики, формирующие резервы предстоящих расходов, цель которых - обеспечение соцзащиты инвалидов, обязаны представлять отчет в налоговую о целевом использовании этих средств по окончании налогового периода. При нецелевом использовании указанных средств они подлежат включению в налоговую базу того налогового периода, в котором было произведено их нецелевое использование. Об этом говорится в п. 5 ст. 267.1 НК РФ.

Пунктом 3 ст. 267.1 НК РФ предусмотрено включение сумм, отчисляемых в резерв, в состав внереализационных расходов. В то же время, согласно пп. 39.2 п. 1 ст. 264 НК РФ, расходы на формирование резервов предстоящих расходов в целях социальной защиты инвалидов учитываются в составе прочих расходов. В отсутствие официальных разъяснений налогоплательщик может воспользоваться нормой п. 4 ст. 252 НК РФ. Там говорится, что если некоторые затраты с равными основаниями могут быть отнесены одновременно к нескольким группам расходов, то налогоплательщик вправе самостоятельно определить, к какой именно группе он отнесет такие затраты. Свое решение он должен закрепить в учетной политике.