Затраты на соцзащиту инвалидов относятся к прочим расходам для целей налога на прибыль

Организации, использующие труд инвалидов, имеют право учитывать в составе прочих расходов затраты на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов. Какие условия должны соблюдаться при этом?
Средства на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов
Согласно пп. 38 п. 1 ст. 264 НК РФ расходы, осуществленные налогоплательщиком — организацией, использующей труд инвалидов, в виде средств, направленных на обеспечение соцзащиты инвалидов, относятся к прочим расходам (при соблюдении определенных условий, о которых речь пойдет ниже).
Целями социальной защиты инвалидов, согласно законодательству РФ, признаются:
- улучшение условий и охраны труда инвалидов;
- создание и сохранение рабочих мест для инвалидов (закупка и монтаж оборудования, в том числе организация рабочих мест для надомников);
- обучение и трудоустройство инвалидов;
- изготовление и ремонт протезных изделий;
- приобретение и обслуживание технических средств реабилитации (в том числе приобретение собак-проводников);
- санаторно-курортное обслуживание инвалидов, а также лиц, сопровождающих инвалидов I группы и детей-инвалидов;
- защита прав и законных интересов инвалидов;
- мероприятия по интеграции инвалидов в общество (в том числе культурные, спортивные и иные подобные мероприятия);
- обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей (включая транспортное обслуживание лиц, сопровождающих инвалидов I группы и детей-инвалидов);
- приобретение и распространение среди инвалидов печатных изданий общественных организаций инвалидов;
- приобретение и распространение среди инвалидов видеоматериалов с субтитрами или сурдопереводом;
- взносы, направленные указанными организациями общественным организациям инвалидов на их содержание.
Вышеназванные расходы учитываются в целях налогообложения при соблюдении следующих условий:
- от общего числа работников организации, использующей труд инвалидов, последние составляют не менее 50%;
- доля расходов на оплату труда инвалидов в расходах на оплату труда составляет не менее 25%.
При определении общего числа инвалидов в среднесписочную численность работников не включаются инвалиды, работающие по совместительству, договорам подряда и другим договорам гражданско-правового характера.
Как отмечено в Письме Минфина России от 21.11.2011 №03-02-07/1-399, показатели численности инвалидов среди работников организации и доли их заработной платы в фонде оплаты труда установлены в гл. 25 НК РФ для организации в целом, а не для отдельного структурного подразделения, в котором работают инвалиды.
Порядок расчета среднесписочной численности работников утвержден Приказом Росстата от 27.11.2019 №711.
В соответствии с пп. 39 п. 1 ст. 264 НК РФ также учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, расходы налогоплательщиков — общественных организаций инвалидов, а также налогоплательщиков — учреждений, единственными собственниками имущества которых являются общественные организации инвалидов, в виде средств, направленных:
- на осуществление деятельности указанных общественных организаций инвалидов;
- на цели социальной защиты инвалидов, перечисленные в пп. 38 названного пункта.
Получатели средств, предназначенных на цели социальной защиты инвалидов и осуществление деятельности общественной организации инвалидов, по окончании налогового периода должны представить в налоговые органы по месту своего учета отчет о целевом использовании полученных средств.
Если средства использованы не по целевому назначению, они признаются доходом налогоплательщика — получателя этих средств (с того момента, когда средства были фактически использованы не по целевому назначению).
Расходы, указанные в пп. 38 и 39 п. 1 ст. 264 НК РФ, не могут быть включены в расходы, связанные:
- с производством и реализацией подакцизных товаров, минерального сырья, других полезных ископаемых и иных товаров по Перечню, определяемому Правительством РФ по согласованию с общероссийскими организациями инвалидов[1];
- с оказанием посреднических услуг, сопряженных с реализацией таких товаров, минерального сырья и полезных ископаемых.
Расходы на формирование резервов
В соответствии с п. 1 ст. 267.1 НК РФ налогоплательщики — общественные организации инвалидов и организации, указанные в абз. 1 пп. 38 п. 1 ст. 26 НК РФ, использующие труд инвалидов, могут создавать резерв предстоящих расходов, направляемых на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов.
Данные резервы могут создаваться на срок не более пяти лет.
Налогоплательщик самостоятельно принимает решение о создании указанного резерва и отражает это решение в учетной политике (п. 2 ст. 267.1 НК РФ). Если он принял такое решение, то фактические расходы на цели социальной защиты инвалидов списываются только за счет этого резерва.
Резерв создается на основании программ (смет), самостоятельно разработанных организацией.
Размер резерва определяется планируемыми расходами (сметой) на реализацию утвержденных налогоплательщиком программ. Сумма отчислений в резерв включается в состав внереализационных расходов по состоянию на последнее число отчетного (налогового) периода. При этом предельный размер отчислений в резерв не может превышать 30% полученной в текущем периоде налогооблагаемой прибыли, исчисленной без учета указанного резерва (п. 3 ст. 267.1 НК РФ).
Например, если прибыль организации в текущем налоговом периоде (без учета резерва) составила 1 000 000 руб., резерв может быть создан в пределах 300 000 руб. (1 000 000 руб. x 30%).
Как следует из п. 4 ст. 267.1 НК РФ, если сумма сформированного резерва (ВСР) оказалась меньше суммы фактических расходов (ФР) на проведение вышеупомянутых программ, разница между названными суммами включается в состав внереализационных расходов (ВнРасх).
Сумма резерва, не полностью использованная налогоплательщиком в течение запланированного периода, подлежит включению в состав внереализационных доходов налогоплательщика текущего отчетного (налогового) периода (ВнДох).
Если ВСР < ФР, то разница = ВнРасх.
Если ВСР > ФР, то разница = ВнДох.
Пример
В организации работают инвалиды, доля которых в общей численности сотрудников составляет 55%, а доля расходов на оплату их труда — 30% в общих расходах на оплату труда.
В учетной политике организации на текущий год предусмотрено создание резерва предстоящих расходов на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов, сроком на один год.
Общая сумма расходов, в соответствии с утвержденной программой, запланирована в размере 1 000 000 руб.
Организация применяет метод начисления. Отчетными периодами по налогу на прибыль являются квартал, полугодие, девять месяцев.
Прибыль в текущем году составила: за I квартал — 820 000 руб.; за полугодие — 1 700 000 руб.; за девять месяцев — 2 800 000 руб.; за год — 3 800 000 руб.
Фактически на реализацию программы социальной защиты инвалидов было израсходовано 880 000 руб.
Максимальный размер отчислений в резерв за отчетные (налоговый) периоды:
- за I квартал — 246 000 руб. (820 000 руб. x 30%);
- за полугодие — 510 000 руб. (1 700 000 руб. x 30%);
- за девять месяцев — 840 000 руб. (2 800 000 руб. x 30%);
- за год — 1 140 000 руб. (3 800 000 руб. x 30 %).
Следовательно, максимально возможная сумма, начисленная в резерв по итогам года, не должна превышать 1 140 000 руб. Таким образом, организация в течение года может включать в резерв предстоящих расходов, направляемых на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов, всю запланированную по программе сумму — 1 000 000 руб.
При составлении декларации по налогу на прибыль будут учтены суммы:
- за I квартал — 246 000 руб.;
- за полугодие — 510 000 руб.;
- за девять месяцев — 840 000 руб.;
- за год — 1 000 000 руб.
Сумма резерва, не полностью использованная налогоплательщиком в течение налогового периода, подлежит включению в состав внереализационных доходов налогоплательщика текущего налогового периода в размере 120 000 руб. (1 000 000 - 880 000).
Налогоплательщики, формирующие резервы предстоящих расходов, цель которых - обеспечение соцзащиты инвалидов, обязаны представлять отчет в налоговую о целевом использовании этих средств по окончании налогового периода. При нецелевом использовании указанных средств они подлежат включению в налоговую базу того налогового периода, в котором было произведено их нецелевое использование. Об этом говорится в п. 5 ст. 267.1 НК РФ.
Пунктом 3 ст. 267.1 НК РФ предусмотрено включение сумм, отчисляемых в резерв, в состав внереализационных расходов. В то же время, согласно пп. 39.2 п. 1 ст. 264 НК РФ, расходы на формирование резервов предстоящих расходов в целях социальной защиты инвалидов учитываются в составе прочих расходов.
В отсутствие официальных разъяснений налогоплательщик может воспользоваться нормой п. 4 ст. 252 НК РФ. Там говорится, что если некоторые затраты с равными основаниями могут быть отнесены одновременно к нескольким группам расходов, то налогоплательщик вправе самостоятельно определить, к какой именно группе он отнесет такие затраты. Свое решение он должен закрепить в учетной политике.
[1] Перечень товаров, в расходы на производство и (или) реализацию которых для определения базы при исчислении налога на прибыль не могут быть включены средства, израсходованные на обеспечение социальной защиты инвалидов и (или) деятельности общественных организаций инвалидов, утв. Постановлением Правительства РФ от 29.12.2001 № 920.