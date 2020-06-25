Пособие по безработице в 2020 году: размер и порядок оформления

Если у человека нет работы, но он не обратился к специалистам ЦЗН для постановки на учет, никакое пособие он не получит. Кроме того, ему не предоставят информацию о свободных рабочих местах на предприятиях и в фирмах, сведения о которых есть в центре занятости.
Нормативно-правовое регулирование
Правила и порядок выплаты пособия указаны в Федеральном законе от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в РФ» (ред. от 07.03.2018), нескольких постановлениях правительства.
Но не все люди торопятся наведаться в центр. Бытует мнение, что там предлагают только низкооплачиваемые вакансии. А если посмотреть, какое пособие по безработице выплачивается на бирже труда в 2020 году, оно не стоит того, чтобы утруждать себя оформлением бумаг.
С 30.03.2020 вступило в силу Постановление правительства от 27.03.2020 № 346, в котором зафиксирован новый размер пособия по безработице. В 2020 году он составит:
Продержаться на такой скромной месячной выплате трудно, но эти суммы в любом случае достаточно высоки по сравнению с прошлым годом. До 2020 года размер выплат не менялся в течение 10 лет.
минимальная величина пособия — 1 500 руб.;
максимальная величина доходит до 12 130 руб.
Максимальные суммы положены тем, у кого в течение 12 месяцев, предшествующих увольнению, общий стаж оплачиваемой работы был не менее 26 календарных недель на условиях полного рабочего дня или недели. В новом Постановлении правительства от 10.06. 2020 № 844 уточняется, еще кому положены выплаты 12 130 рублей по безработице, — индивидуальным предпринимателям, которые из-за карантина прекратили бизнес-деятельность и зарегистрировались в качестве безработных. ВАЖНО! В связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 власти приняли ряд мер по поддержке граждан и бизнеса, среди которых и увеличение пособия по безработице. В период с мая по октябрь 2020 года минимальные выплаты составят 4 500 рублей, а максимальные сохранятся на уровне федерального МРОТ (12 130 рублей).
Кому выплатят пособие
В 2020 году пособие по безработице выплачивают гражданам:
Некоторые категории граждан нельзя оформить как безработных:
которые официально получили статус безработного, то есть зарегистрировались в установленном порядке;
отработавшим не менее 26 недель за прошедший, то есть 2019 календарный год. Наличие работы — одно из основных условий, как получить 12 000 по безработице от государства на протяжении нескольких месяцев;
у которых бывший работодатель до того, как увольнять сотрудников, прилежно выплачивал за них страховые отчисления;
являющимся трудоспособными и не имеющим противопоказаний к трудовой деятельности;
и самое главное — реально ищущим работу.
лиц, проходящих воинскую службу; студентов очных отделений;
несовершеннолетних и пенсионеров по старости;
осужденных граждан и приговоренных к исправительным работам, лишению свободы;
граждан, у которых отсутствуют необходимые документы для постановки на учет.
Как и где все оформить
Чтобы начать получать деньги, гражданин обращается в территориальный ЦЗН по месту проживания. До 31 декабря заявителям разрешено не идти лично, а подавать документы онлайн. Через портал Госуслуг или сайт «Работа в России» пособие по безработице назначат и выплатят по общим правилам.
Процедура постановки на учет предполагает сбор следующих документов (ст. 3 п. 2 ФЗ от 19.04.1991 № 1032-1):
заполненное заявление;
общегражданский паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
аттестат, диплом об образовании или иной документ, подтверждающий квалификацию заявителя;
трудовая книжка с указанием последнего места работы и причины увольнения;
справка о среднем заработке за три предыдущих месяца с последней работы. Важно, чтобы этот документ заполнили правильно, без ошибок и помарок. Если бухгалтер заполнит справку ненадлежащим образом, ее просто-напросто не примут;
индивидуальная программа реабилитации инвалида (для лиц с ограниченными возможностями).
Справка для определения размера пособия по безработице
Студенту, только окончившему учебное заведение, достаточно предоставить паспорт и аттестат или диплом об образовании. Вместе с оригиналами вышеперечисленных документов захватите с собой их копии.
Необходимые бумаги комиссия центра принимает на рассмотрение. Если ЦЗН принимает положительное решение по заявлению и признает гражданина безработным, ему назначают пособие. Для тех, кого интересует, через сколько дней выплачивают пособие по безработице после постановки на учет, отвечаем: первые деньги вам перечислят в месяце, следующем за месяцем получения статуса безработного.
Второй этап процедуры — прийти в ЦЗН с паспортом в назначенный день. Если по какой-либо причине пропустить назначенную встречу, заявителя на учет не поставят. И пособие по безработице в 2020 году ему не назначат.
Бланк заявления на пособие по безработице и поиска работы
Сколько, как и когда выплачивают
Размер пособия в 2020 году зависит от следующих условий:
При этом дополнительно в алгоритме, как начисляется пособие по безработице в центре занятости в 2020 году, учитывают еще и срок, в течение которого начисляют выплату. За основу расчетов берется средний показатель зарплаты, которая выплачивалась до постановки на учет в ЦЗН, исчисляемый за три рабочих месяца:
наличия работы в течение года перед постановкой на учет в ЦЗН;
величины официальной (белой) зарплаты по последнему месту работы;
причин увольнения;
продолжительности безработицы.
в первые три месяца выдается 75% от этого среднего показателя;
в следующие три месяца — 60%.
Прекращение выплат
В некоторых случаях выплату пособия по безработице приостанавливают или прекращают по инициативе ЦЗН. Так, одновременно со снятием с учета в качестве безработного прекращают платить в следующих случаях:
1. Трудоустройство человека.
2. Получение профессионального обучения по направлению ЦЗ при условии выплаты стипендии.
3. Неявка в течение одного месяца в ЦЗ при отсутствии уважительных причин.
4. Переезд или переселение в другую местность.
5. При выявленном обмане или подлоге с целью получения пособия.
6. Лишение свободы.
7. Назначение пенсии.
8. Отказ от посредничества со службой занятости на основании письменного заявления.
9. Смерть.
Выплата пособия по безработице не производится в периоды:
Но вышеперечисленные периоды не входят в общий срок выплаты пособия по безработице и не продлевают его.
отпуска по беременности и родам;
если безработный временно покинул место постоянного проживания в связи с обучением;
призыва на военную службу.
В каких случаях временно приостанавливают выплату пособия с сохранением статуса
В Законе РФ от 19.04.1991 № 1032-1 представлена информация о том, как выплачивают пособие по безработице в центре занятости и по каким причинам приостанавливают выплаты (см. ст. 35). Из него следует, что на срок до одного месяца перестают платить в следующих случаях:
В указанных случаях выплаты пособия приостанавливаются, но этот период входит в общий суммарный срок исчисления безработицы.
отказа безработного от двух предложенных ему вариантов работы, которая ему подходит;
отказа по истечению одного месяца безработного периода от участия в общественных работах, оплачиваемых государством, или от направления на обучение;
явки безработного на перерегистрацию в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (спайсы сюда тоже входят);
увольнения с последней работы по причине нарушения трудовой дисциплины, отчисления из образовательного учреждения за виновные действия; нарушения безработным условий и сроков перерегистрации при отсутствии уважительных причин;
прекращения обучения по направлению службы занятости в самовольном порядке.
Иногда ЦЗН принимает решение снизить размер пособия по безработице на 25% на срок до одного месяца. Это возможно в следующих случаях:
неявки человека без уважительной причины на переговоры о трудоустройстве с работодателем в течение трех дней со дня направления органами службы занятости;
отказа без уважительных причин явиться в органы занятости для получения направления на работу или обучение.
Материальная помощь безработным
По истечении максимального периода выплаты безработным оказывают и иную помощь. Безработному гражданину ее предлагают в процессе:
Но существуют несколько условий получения этой помощи:
профессиональной подготовки;
профессиональной переподготовки;
повышения квалификации.
1. Обучение осуществляется по направлению службы занятости, которая и оказывает эту материальную помощь.
2. Обучение успешно, то есть занятия регулярно посещаются, а экзамены и зачеты сдаются.
3. Человек своевременно является в центр занятости для перерегистрации.
Размер матпомощи и условия ее предоставления в каждом регионе свои. Например, в Санкт-Петербурге с 01.01.2016 материальная помощь в трудной жизненной ситуации предоставляется в соответствии с главой 33-5 Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга». По ней, общий размер материальной помощи в течение одного календарного года не может превышать сумму двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге в расчете на душу населения на дату обращения (ст. 117_14). Материальная помощь не является компенсацией понесенных гражданами расходов в полном объеме.
В Москве есть единовременная материальная помощь, которая выплачивается в случае смерти самого безработного или члена его семьи. Сумма выплаты равняется величине максимального пособия по безработице в столице.