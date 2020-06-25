Пособие по безработице в 2020 году: размер и порядок оформления

Если у человека нет работы, но он не обратился к специалистам ЦЗН для постановки на учет, никакое пособие он не получит. Кроме того, ему не предоставят информацию о свободных рабочих местах на предприятиях и в фирмах, сведения о которых есть в центре занятости.

Нормативно-правовое регулирование

Но не все люди торопятся наведаться в центр. Бытует мнение, что там предлагают только низкооплачиваемые вакансии. А если посмотреть, какое пособие по безработице выплачивается на бирже труда в 2020 году, оно не стоит того, чтобы утруждать себя оформлением бумаг.

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С 30.03.2020 вступило в силу Постановление правительства от 27.03.2020 № 346, в котором зафиксирован новый размер пособия по безработице. В 2020 году он составит:

минимальная величина пособия — 1 500 руб.;

максимальная величина доходит до 12 130 руб.

ВАЖНО! В связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 власти приняли ряд мер по поддержке граждан и бизнеса, среди которых и увеличение пособия по безработице. В период с мая по октябрь 2020 года минимальные выплаты составят 4 500 рублей, а максимальные сохранятся на уровне федерального МРОТ (12 130 рублей).

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Кому выплатят пособие

которые официально получили статус безработного, то есть зарегистрировались в установленном порядке;

отработавшим не менее 26 недель за прошедший, то есть 2019 календарный год. Наличие работы — одно из основных условий, как получить 12 000 по безработице от государства на протяжении нескольких месяцев;

у которых бывший работодатель до того, как увольнять сотрудников, прилежно выплачивал за них страховые отчисления;

являющимся трудоспособными и не имеющим противопоказаний к трудовой деятельности;

и самое главное — реально ищущим работу.

лиц, проходящих воинскую службу; студентов очных отделений;

несовершеннолетних и пенсионеров по старости;

осужденных граждан и приговоренных к исправительным работам, лишению свободы;

граждан, у которых отсутствуют необходимые документы для постановки на учет.

Как и где все оформить

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Процедура постановки на учет предполагает сбор следующих документов (ст. 3 п. 2 ФЗ от 19.04.1991 № 1032-1):

заполненное заявление;

общегражданский паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

аттестат, диплом об образовании или иной документ, подтверждающий квалификацию заявителя;

трудовая книжка с указанием последнего места работы и причины увольнения;

справка о среднем заработке за три предыдущих месяца с последней работы. Важно, чтобы этот документ заполнили правильно, без ошибок и помарок. Если бухгалтер заполнит справку ненадлежащим образом, ее просто-напросто не примут;

индивидуальная программа реабилитации инвалида (для лиц с ограниченными возможностями).

Справка для определения размера пособия по безработице

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Студенту, только окончившему учебное заведение, достаточно предоставить паспорт и аттестат или диплом об образовании. Вместе с оригиналами вышеперечисленных документов захватите с собой их копии.

Необходимые бумаги комиссия центра принимает на рассмотрение. Если ЦЗН принимает положительное решение по заявлению и признает гражданина безработным, ему назначают пособие. Для тех, кого интересует, через сколько дней выплачивают пособие по безработице после постановки на учет, отвечаем: первые деньги вам перечислят в месяце, следующем за месяцем получения статуса безработного.

Второй этап процедуры — прийти в ЦЗН с паспортом в назначенный день. Если по какой-либо причине пропустить назначенную встречу, заявителя на учет не поставят. И пособие по безработице в 2020 году ему не назначат.

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Бланк заявления на пособие по безработице и поиска работы

Сколько, как и когда выплачивают

наличия работы в течение года перед постановкой на учет в ЦЗН;

величины официальной (белой) зарплаты по последнему месту работы;

причин увольнения;

продолжительности безработицы.

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в первые три месяца выдается 75% от этого среднего показателя;

в следующие три месяца — 60%.

Прекращение выплат

1. Трудоустройство человека.

2. Получение профессионального обучения по направлению ЦЗ при условии выплаты стипендии.

3. Неявка в течение одного месяца в ЦЗ при отсутствии уважительных причин.

4. Переезд или переселение в другую местность.

5. При выявленном обмане или подлоге с целью получения пособия.

6. Лишение свободы.

7. Назначение пенсии.

8. Отказ от посредничества со службой занятости на основании письменного заявления.

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9. Смерть.

Выплата пособия по безработице не производится в периоды:

отпуска по беременности и родам;

если безработный временно покинул место постоянного проживания в связи с обучением;

призыва на военную службу.

В каких случаях временно приостанавливают выплату пособия с сохранением статуса

отказа безработного от двух предложенных ему вариантов работы, которая ему подходит;

отказа по истечению одного месяца безработного периода от участия в общественных работах, оплачиваемых государством, или от направления на обучение;

явки безработного на перерегистрацию в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (спайсы сюда тоже входят);

увольнения с последней работы по причине нарушения трудовой дисциплины, отчисления из образовательного учреждения за виновные действия; нарушения безработным условий и сроков перерегистрации при отсутствии уважительных причин;

прекращения обучения по направлению службы занятости в самовольном порядке.

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Иногда ЦЗН принимает решение снизить размер пособия по безработице на 25% на срок до одного месяца. Это возможно в следующих случаях:

неявки человека без уважительной причины на переговоры о трудоустройстве с работодателем в течение трех дней со дня направления органами службы занятости;

отказа без уважительных причин явиться в органы занятости для получения направления на работу или обучение.

Материальная помощь безработным

профессиональной подготовки;

профессиональной переподготовки;

повышения квалификации.

1. Обучение осуществляется по направлению службы занятости, которая и оказывает эту материальную помощь.

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2. Обучение успешно, то есть занятия регулярно посещаются, а экзамены и зачеты сдаются.

3. Человек своевременно является в центр занятости для перерегистрации.

Размер матпомощи и условия ее предоставления в каждом регионе свои. Например, в Санкт-Петербурге с 01.01.2016 материальная помощь в трудной жизненной ситуации предоставляется в соответствии с главой 33-5 Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга». По ней, общий размер материальной помощи в течение одного календарного года не может превышать сумму двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге в расчете на душу населения на дату обращения (ст. 117_14). Материальная помощь не является компенсацией понесенных гражданами расходов в полном объеме.

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В Москве есть единовременная материальная помощь, которая выплачивается в случае смерти самого безработного или члена его семьи. Сумма выплаты равняется величине максимального пособия по безработице в столице.