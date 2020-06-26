Оплата больничного листа совместителю — вопрос, вызывающий трудности у многих работников бухгалтерии. В нашей статье вы найдете подробное описание основных аспектов, касающихся оплаты больничных листов совместителям в 2020 году.

Для чего необходим больничный лист

Работник имеет возможность получить больничный лист, то есть документ, свидетельствующий о его временной неспособности выполнять профессиональные обязанности, по нескольким основаниям. Среди них:

наличие травмы или заболевания у самого работника;

потребность в уходе за ребенком или другим членом семьи;

нахождение в карантине самого работника, его ребенка в возрасте до 7 лет или иного недееспособного члена семьи;

проведение мероприятий по протезированию;

реабилитация в санаториях после амбулаторного лечения травм или заболеваний.

Отдельным видом социального обеспечения является выплата пособия в связи с материнством, то есть по беременности и родам. Подтверждением данного обстоятельства также выступает больничный лист.

Порядок выдачи больничных листов регулируется приказом Минздрава РФ «Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности» от 29.06.2011 № 624н. Согласно пункту 4 данного приказа, работнику может быть выдан как один больничный листок, так и несколько.

Особенности оформления больничного при работе по совместительству

В тех случаях, когда работник оформлен только у одного работодателя, проблем с выпиской больничного обычно не возникает. В случае же оплаты больничного листа при работе по совместительству место получения пособия зависит от того, в каких организациях он трудился в течение предыдущих 2-х лет.

1. При работе в предшествующие периоду нахождения на больничном 2 года у иных работодателей, за получением пособия он вправе обратиться к любому работодателю, у которого работает в настоящее время (ч. 2.1, 2.2 ст. 13 Закона "Об обязательном соцстраховании..." от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

2. Если за последние 2 года места работы сотрудника не изменились (то есть все это время он работал в одних и тех же организациях), совместитель вправе получить и один листок, и несколько. Соответственно, пособие в таком случае ему будет платить каждый работодатель.

Для простоты понимания этих правил используем примеры.

Пример 1.

Филипский А.М. трудится в ООО "Флагман" с 2020 года. В мае 2020 года он заболел. В 2018 и 2019 году он работал в фирме "Прибой" и по совместительству в организации "Омега". Больничный будет оплачивать ООО "Флагман" исходя из доходов, полученных работником в ООО "Прибой" и ООО "Омега" или исходя из МРОТ, если сотрудник не предоставит справки о доходах по форме, установленной приказом Минтруда от 30.04.2013 №182н.

Пример 2.

Филипский А.М. работает в ООО "Флагман" с 2015 года и в ООО "Прибой" с 2019 года по совместительству. В мае 2020 года он заболел. В расчетный период войдут доходы ООО "Флагман" за 2018 и 2019 годы и ООО "Прибой" за 2019 год. Работник может получить:

1. 1 больничный и представить его в ООО "Флагман", приложив справки из ООО "Прибой" о неполучении пособия и о сумме заработка за 2019 год.

2. 2 больничных и представить их в ООО "Флагман" и ООО "Прибой". При этом каждая фирма будет брать в расчет только свои выплаты.