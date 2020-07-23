О чем говорить со следователем на первой встрече

Первая встреча со следователем — как первое свидание: как не упасть в грязь лицом?
Посмотрев видео, вы узнаете, о чем говорить со следователем, прокурором, дознавателем или оперативным сотрудником правоохранительных органов:
- о чем следует рассказать следователю или оперативнику;
- что оставить на потом;
- как заявить о том, что вам нужен адвокат;
- отказываться или нет от адвоката по назначению;
- почему вам могут отказать пригласить своего адвоката.
Надеемся, вам не придется побывать на таком «свидании», но в жизни бывает все что угодно. Берегите себя!