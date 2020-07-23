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О чем говорить со следователем на первой встрече

Первая встреча со следователем — как первое свидание: как не упасть в грязь лицом?

Посмотрев видео, вы узнаете, о чем говорить со следователем, прокурором, дознавателем или оперативным сотрудником правоохранительных органов:

  • о чем следует рассказать следователю или оперативнику;
  • что оставить на потом;
  • как заявить о том, что вам нужен адвокат;
  • отказываться или нет от адвоката по назначению;
  • почему вам могут отказать пригласить своего адвоката.

Надеемся, вам не придется побывать на таком «свидании», но в жизни бывает все что угодно. Берегите себя!

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