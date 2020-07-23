О чем говорить со следователем на первой встрече

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Evgeniya19 О том и речь, что вам выдают бесплатные котлеты, а вы про ни... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Natali Kr Расскажите мне за счет каких именно льгот многодетный отец м... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

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Natali Kr А давайте не будем мешать мух с котлетами. Вспомним начало ... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос