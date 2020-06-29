НДФЛ-2021 по новым правилам: налог для богатых 15%

Новость о новом порядке расчета НДФЛ озвучил Президент РФ в телеобращении к гражданам России 23 июня 2020 года. Вскоре соответствующие поправки появятся и в Налоговом кодексе. В народе новый порядок окрестили «налогом на богатых». Для чего его ввели, как он будет рассчитываться и затронет ли обычных граждан и ИП, расскажем в нашем материале.

Почему НДФЛ решили повысить

Разговоры о введении прогрессивной ставки НДФЛ ведутся давно. В свете коронавирусных потрясений эти разговоры зазвучали активнее. Параллельно обсуждался вопрос и об отмене НДФЛ для граждан с низким уровнем дохода.

В итоге законодатели не стали кардинально менять систему расчета НДФЛ, а лишь повысили на два процентных пункта действующую ставку налога с существенной оговоркой —облагаться повышенной ставкой будут не все получаемые гражданами доходы, а только превышающие законодательно установленный лимит.

Гадать о том, почему был выбран именно такой вариант корректировки ставки НДФЛ, мы не будем. Остановимся на том, что по прогнозам государства эта мера позволит бюджету получать ежегодную прибавку 60 млрд руб. Направлены эти деньги будут на конкретные цели ? лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями, закупку дорогостоящих лекарств, средств реабилитации, а также проведение высокотехнологичных операций.

Что меняется в расчете НДФЛ

С 2001 года по сегодняшний день мы применяли в расчетах НДФЛ 13% ? по этой фиксированной ставке в настоящее время ведутся расчеты налогов с доходов большинства граждан нашей страны. С 2021 года эта система видоизменится и будет выглядеть так:

Кого затронет новый порядок расчета НДФЛ

Путем нехитрых вычислений с учетом базовых знаний гл. 23 НК РФ можно сделать такие выводы ? уплата НДФЛ по повышенной ставке затронет тех налогоплательщиков, чей заработок в среднем ежемесячно в течение года составляет более 416 667 руб. (5 000 000 руб./12 мес.).

Граждан с такими доходами по предварительным оценкам экспертов менее 1%. Проживают они в основном в столичных агломерациях (Москве, Санкт-Петербурге, Казани), а также в нефтяных регионах (ЯНАО, ХМАО).

Попадут ли ИП под налог на богатых

Президент ничего сказал по поводу применения ставки НДФЛ 15% в отношении доходов индивидуальных предпринимателей.

Скорее всего, новый порядок расчета НДФЛ затронет ИП на ОСНО, которые по действующим правилам уплачивают с полученных доходов НДФЛ 13%. Зарабатывающим более 5 млн руб. в год предпринимателям с такой системой налогообложения придется отдавать в казну НДФЛ в повышенном размере.