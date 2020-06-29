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НДФЛ-2021 по новым правилам: налог для богатых 15%

Новость о новом порядке расчета НДФЛ озвучил Президент РФ в телеобращении к гражданам России 23 июня 2020 года. Вскоре соответствующие поправки появятся и в Налоговом кодексе. В народе новый порядок окрестили «налогом на богатых». Для чего его ввели, как он будет рассчитываться и затронет ли обычных граждан и ИП, расскажем в нашем материале.

Почему НДФЛ решили повысить

Разговоры о введении прогрессивной ставки НДФЛ ведутся давно. В свете коронавирусных потрясений эти разговоры зазвучали активнее. Параллельно обсуждался вопрос и об отмене НДФЛ для граждан с низким уровнем дохода.

В итоге законодатели не стали кардинально менять систему расчета НДФЛ, а лишь повысили на два процентных пункта действующую ставку налога с существенной оговоркой —облагаться повышенной ставкой будут не все получаемые гражданами доходы, а только превышающие законодательно установленный лимит.

Гадать о том, почему был выбран именно такой вариант корректировки ставки НДФЛ, мы не будем. Остановимся на том, что по прогнозам государства эта мера позволит бюджету получать ежегодную прибавку 60 млрд руб. Направлены эти деньги будут на конкретные цели ? лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями, закупку дорогостоящих лекарств, средств реабилитации, а также проведение высокотехнологичных операций.

Что меняется в расчете НДФЛ

С 2001 года по сегодняшний день мы применяли в расчетах НДФЛ 13% ? по этой фиксированной ставке в настоящее время ведутся расчеты налогов с доходов большинства граждан нашей страны. С 2021 года эта система видоизменится и будет выглядеть так:

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Кого затронет новый порядок расчета НДФЛ

Путем нехитрых вычислений с учетом базовых знаний гл. 23 НК РФ можно сделать такие выводы ? уплата НДФЛ по повышенной ставке затронет тех налогоплательщиков, чей заработок в среднем ежемесячно в течение года составляет более 416 667 руб. (5 000 000 руб./12 мес.).

Граждан с такими доходами по предварительным оценкам экспертов менее 1%. Проживают они в основном в столичных агломерациях (Москве, Санкт-Петербурге, Казани), а также в нефтяных регионах (ЯНАО, ХМАО).

Попадут ли ИП под налог на богатых

Президент ничего сказал по поводу применения ставки НДФЛ 15% в отношении доходов индивидуальных предпринимателей.

Скорее всего, новый порядок расчета НДФЛ затронет ИП на ОСНО, которые по действующим правилам уплачивают с полученных доходов НДФЛ 13%. Зарабатывающим более 5 млн руб. в год предпринимателям с такой системой налогообложения придется отдавать в казну НДФЛ в повышенном размере.

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В целях экономии такие бизнесмены могут принять решение о смене традиционной системы налогообложения на один из спецрежимов (УСН или ПСН).

Какие доходы будут облагаться НДФЛ по ставке 15 процентов

Пока не появился закон с изменениями в НК РФ, преждевременно говорить о том, какой перечень доходов попадет под новую налоговую шкалу. Напомним, что в настоящее время действуют следующие ставки НДФЛ в зависимости от вида получаемого дохода:

Вид дохода

Ставка НДФЛ

Нормативная ссылка

Заработная плата и другие доходы резидентов, кроме облагаемых по ставке 35%

13%

п. 1 ст. 224, п. 2 ст. 214 НК РФ

Заработная плата нерезидентов-ииностранцев с патентом, граждан ЕАЭС, высококвалифицированных специалистов, беженцев и получивших в РФ временное убежище

 

13%

п. 3 ст. 224 НК РФ письма Минфина от 27.02.2019 № 03-04-06/12764, от 24.01.2018 № 03-04-05/3543

Дивиденды нерезидентов

15%

п. 3 ст. 224 НК РФ

Другие доходы нерезидентов

30%

п. 3 ст. 224 НК РФ

Выигрыши, призы и материальная выгода резидентов

35%

п. 2 ст. 224 НК РФ

В таблице указаны только основные ставки НДФЛ. Кроме них действуют и другие. К примеру, по ставке 9% облагаются доходы в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием (п. 5 ст. 224 НК РФ).

Пока неясно, будет ли применяться повышенная ставка НДФЛ 15% в отношении доходов, полученных гражданами от реализации дорогостоящего имущества. Сейчас такие доходы облагаются по ставке 13%, если срок владения им менее законодательно установленного предела (п. 17.1 ст. 217, п. 2 ст. 217.1, подп. 2 п. 1 ст. 228, п. 1 и п. 4 ст. 229 НК РФ). И как при этом будут применяться вычеты. По действующим правилам они уменьшают только тот доход, который облагается НДФЛ 13%. Дождемся официальных разъяснений по этому вопросу.

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Пример расчета НДФЛ 15%

Пока новый порядок не прописали в НК РФ, мы можем только предположить, как будет исчисляться налог на богатых с 2021 года.

Приведем пример расчета НДФЛ по новым правилам исходя из того, что по ставке 15% будут облагаться только те доходы, которые в 2020 году облагаются по ставке 13% (зарплата большинства граждан-резидентов, доходы резидентов по договорам подряда и т. д.).

Пример

Заработная плата руководителя одного из подразделений нефтегазовой компании составляет ежемесячно 337 000 руб. В июне ему выплачена премия по итогам работы за предыдущий год в размере 2 000 000 руб. Условимся, что права на вычеты по НДФЛ у этого лица нет.

Распределение полученных доходов смотрите в таблице. Для наглядности расчет НДФЛ представлен по прежним и новым правилам:

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После введения новых правил расчета НДФЛ налогоплательщик из рассмотренного примера заплатит в бюджет налог на доходы в большем размере. Разница составит 20 880 руб. (806 600 ? 785 720).

Подводим итоги

  • По предложению Президента РФ прогрессивная ставка НДФЛ 15% будет применяться с 2021 года к доходам граждан, превышающим 5 000 000 руб.
  • Затронет налог на богатых тех граждан, у кого будет высокий доход, а также применяющих ОСНО предпринимателей, если их годовой доход окажется выше 5 млн руб. Большинство граждан, учитывая среднюю зарплату по стране, это нововведение не коснется.
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  • Дополнительные средства, полученные в бюджет от введения повышенной ставки НДФЛ планируется использовать на конкретные цели — лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями.

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