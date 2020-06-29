Потеряли документы. Что делать?

Когда вдруг лишаешься паспорта, водительских прав, полиса и других важнейших документов, главное — не паниковать. Рассказываем по пунктам, как быстро их восстановить.
В первую очередь
1. Заблокировать все свои банковские карты.
2. Обратиться в ближайшее отделение полиции и написать заявление о происшествии.
3. Восстановить паспорт. Это можно сделать на приеме в МВД РФ. Нужно будет заплатить пошлину — 1 500 рублей. В случае обращения по месту жительства паспорт оформляется в 10-дневный срок, не по месту жительства — в 30-дневный срок.
4. После получения паспорта восстановите другие документы.