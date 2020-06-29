Потеряли документы. Что делать?

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Загранпаспорт

1. Если потеряли его в России — обратитесь с заявлением в территориальный орган МВД России. Если потеряли за границей — в дипломатическое представительство или консульство РФ.

2. Подайте заявление на оформление нового загранпаспорта. Можно сделать это через Госуслуги, Управление по вопросам миграции ГУ МВД России или МФЦ. При подаче заявления по месту жительства загранпаспорт будут делать один месяц, при подаче заявления по месту пребывания — три месяца.

3. Надо будет заплатить госпошлину — при оформлении через Госуслуги это дешевле. За загранпаспорт нового образца надо заплатить 3 500 рублей (для детей до 14 лет — 1 750 рублей), старого — 1 400 рублей для взрослых и 700 рублей — для детей.

СНИЛС

1. Новая карточка (дубликат) со СНИЛС выдается бесплатно. Понадобится паспорт.

2. Если вы работаете, подайте заявление через отдел кадров.

3. Если вы самозанятый, обратитесь в отделение ПФР по месту вашей регистрации в качестве страхователя.

4. Если вы не работаете, обратитесь в любое отделение ПФР по месту жительства или регистрации.

5. Дубликат карточки выдадут в течение одного месяца с момента регистрации вашего заявления.

Полис ОМС

1. Обратитесь в страховую компанию — ту, что выдала вам старый полис, или в новую.

2. Подайте документы. Если вы гражданин РФ до 14 лет, понадобятся свидетельство о рождении, СНИЛС (при наличии) и паспорт одного из родителей. Гражданину РФ от 14 до 18 лет — паспорт, СНИЛС, паспорт одного из родителей. Гражданину РФ старше 18 лет (кроме военнослужащих и приравненных к ним) — паспорт, СНИЛС. Иностранцу — паспорт иностранного гражданина, вид на жительство или разрешение на временное проживание, СНИЛС.

3. В день обращения вам бесплатно выдадут временное свидетельство, которое дает право на получение медпомощи. Оно действует только пять дней.

4. В течение пяти рабочих дней вам должны выдать постоянный полис.

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Водительское удостоверение

1. Подайте заявление на восстановление в любое регистрационное подразделение Госавтоинспекции или через Госуслуги — так на уплату госпошлины будет скидка 30%.

2. Понадобится паспорт РФ, медсправка необязательна. Но со справкой новые права выдадут на 10 лет. Без справки — на срок, оставшийся по старым правам.