Уменьшит ли арбитражный суд неустойку?

Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку (пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса РФ). Когда-то это правило работало на ура.

До недавнего времени ходатайства ответчиков об уменьшении размера неустойки арбитражный суд удовлетворял в 90% случаях, снижая договорную неустойку раза в два, а то и в три.

Но в последнее время арбитражная практика меняется — судьи всё более неохотно уменьшают неустойку, мотивируя это тем, что стороны свободны в заключении договора и поскольку договором предусмотрен конкретный размер неустойки, постольку такой размер и подлежит применению.

Совсем недавно, 10 июня 2020 года, Верховный Суд Российской Федерации в пункте 29 Обзора судебной практики № 1 закрепил указанную правовую позицию, указав, что:

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«Возражение должника об обоснованности начисления неустойки, равно как и ее размера, само по себе не является предусмотренным ст. 333 ГК РФ заявлением об уменьшении неустойки. Более того, как было указано выше, должнику недостаточно заявить об уменьшении неустойки, он должен доказать наличие оснований для ее снижения. Судебная коллегия считает недопустимым уменьшение неустойки при неисполнении должником бремени доказывания несоразмерности в отсутствие должного обоснования и наличия на то оснований. Иной подход позволяет недобросовестному должнику, нарушившему условия согласованных с контрагентом обязательств, в том числе об избранных ими мерах ответственности и способах урегулирования спора, извлекать преимущества из своего незаконного поведения».

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В практике бывали случаи, когда истцы взыскивали неустойку, в несколько раз превышающую сумму основного долга (основной долг 188 500 руб., а неустойка 498 400 руб.).

В любом случае, возможность или невозможность уменьшения неустойки определяется с учетом конкретных фактических обстоятельств каждого дела, которые как минимум оказывают влияние на внутренне убеждение судьи, а как максимум — могут кардинально изменить итог арбитражного спора.