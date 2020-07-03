Инвестиции с профессионалами: трейдеры сервиса Profit Chief раскрывают свои секреты

Большинство людей, в той или иной степени, хоть раз в жизни задумывались над инвестициями в ценные бумаги, валюты или криптовалюты. Некоторые из них попадались на удочку мошенников или становились жертвой собственной некомпетентности в вопросах управления капиталом и активами, в результате чего приходилось отказываться от этой затеи. Профессия трейдера действительно непростая, на ее изучение уходят годы и огромные суммы убытков. По различным данным 85-90% начинающих трейдеров и инвесторов теряют свои деньги. Тем не менее, есть и те 10-15%, которым удается зарабатывать приличные суммы, но как им это удается никому неизвестно.

Несколько месяцев назад на рынке появился сервис Profit Chief, которым управляют опытные и успешные трейдеры. Они делятся со всеми желающими своими операциями на бирже и берут оплату только в том случае, если клиент сервиса получает прибыль. Это уникальный ресурс на рынке индивидуальных инвесторов, поскольку обычно подобные сервисы требуют оплату за месячную подписку и только после оплаты предоставляют так называемые торговые сигналы. Проблема таких сервисов заключается в том, что большая часть из них не приносит желаемого результата. Клиенты несут убытки по торговому счету или получают мало сигналов, которых не хватает даже для того, чтобы покрыть расходы на абонентскую плату. В результате, вы платите деньги и несете убытки, либо ничего не получаете взамен. Формально, такие услуги можно считать мошенническими, поскольку их не планировали оказывать в принципе или оказывают дилетанты, которые не умеют управлять капиталом. Привлечь к ответственности таких «трейдеров» не получается, поскольку финансовые рынки порой ведут себя непредсказуемо или отсутствует подходящая ситуация для совершения торговых операций. Именно такими отговорками и пользуются подобные люди.

Сервис Profit Chief предоставляет своим клиентам минимум 10 прибыльных торговых сигналов в месяц. Если клиент получил, например, 8 или 9 прибыльных сигналов, услуга для него бесплатна, вне зависимости от размера полученной прибыли. Все торговые сигналы предоставляются заранее, вам остается лишь выставить заявки на биржу и как только курс актива достигнет определенной отметки, сделка откроется автоматически. Когда и в какой ситуации следует закрыть сделку вам также объяснят. Поскольку вы не передаете свой капитал в управление незнакомым людям, риск того, что у вас украдут средства исключается. Трейдеры Profit Chief ведут активную, ежедневную торговлю и делятся своими операциями с другими.

Воспользоваться услугами Profit Chief могут даже начинающие инвесторы, которые еще не умеют открывать счет на бирже. Менеджеры сервиса проводят обучение и помогают новичкам пошагово освоить азы в трейдинге. Фактически, вам даже не требуется владеть даже элементарными навыками биржевой торговли, всю необходимую информацию вам предоставят менеджеры, а торговые сигналы предоставляют профессиональные трейдеры и аналитики. Для подобных проектов, подобные услуги и сервис — уникальное явление.

Можно ли доверять сервису Profit Chief? Схема работы такова, что необходимость в доверии кому-либо попросту не нужна. Вы никому не отдаете свои средства в управление, а платите только за результат. Что же касается аргументов в пользу команды сервиса, то есть минимум 3 весомые причины попробовать поработать с проектом и только потом принять решение о доверии.

1. Учет и статистика всех торговых операций ведется здесь. Вы можете посмотреть какие сделки и когда предоставляли трейдеры, какой доход (в редких случаях убыток) был получен. За 3 месяца клиенты Profit Chief получили 122 торговых сигнала, из которых только 13 были убыточными. Средняя доходность по сделке составила 3,12%, а совокупная доходность составила 381%. Обратите внимание, что сервис обещает минимум 10 прибыльных сделок в месяц, в то время как предоставляет в среднем 40 сделок, из которых 35-36 прибыльных. 2. Основателем Profit Chief является широко известный на территории РФ и СНГ трейдер Павел Громов, автор бесплатного аналитического телеграм-канала «Главный по крипте», в котором он делится своими прогнозами и мыслями по ситуации на финансовых рынках. Аналитику Павла ежедневно публикуют крупнейшие СМИ по инвестициям и экономике. 3. Отзывы о сервисе говорят сами за себя. Ознакомиться с ними можно здесь. Вот лишь небольшая их часть.

Благодаря ребятам, управляющих сервисом Profit Chief, у любого желающего появилась возможность заново открыть для себя мир инвестиций и платить только за результат, а не за эфемерные и вероятные прибыли.