Отказ от сплошного контроля на ВЭД: хорошая новость для бизнеса

Правительство планирует отказаться от сплошного контроля внешнеэкономических сделок и в ближайший год не взимать штрафы за невозврат валютной выручки.

Проект закона о внесении изменений в закон «О валютном регулировании и валютном контроле» предлагает не применять требования пункта 1 части 1 статьи 19 Закона об обязательной репатриации денежных средств за не ввезенные в РФ товары (невыполненные работы, услуги и т.д.) с соблюдением установленных условий и в порядке, предусматривающем поэтапную отмену требования в период с 2021 года по 2025 год.

Эту новость можно назвать одной из лучших для участников ВЭД за последнее время. Штраф за невозврат валютной выручки один из самых несправедливых и больших штрафов из всех, которые можно найти в КоАП.

В соответствии с санкцией ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ штраф составит от 75% до 100% от суммы неполученной выручки. То есть, если Вы заключили контракт на 1 миллион, то и оштрафовать вас могут на один миллион! Казалось бы: у вас и так всё плохо. Вас подставил партнер и не заплатил за поставленный товар. Но закон есть закон. Размер штрафа определяется в рублях по курсу ЦБ на дату совершения или обнаружения нарушения.

Следует отметить, что взыскание штрафа не освобождает резидента от обязательства получить денежные средства от нерезидента на свой счет, поэтому орган валютного контроля вынесет предписание, в соответствии с которым резидент должен будет получить деньги от нерезидента в установленный органом валютного контроля срок.

Судебная практика: Постановление ФАС Уральского округа от 15.05.2007 N Ф09-3514/07-С1 по делу N А60-33737/06: Отказывая в удовлетворении требования о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ, суды обоснованно исходили из доказанности в действиях общества состава вменяемого ему административного правонарушения. По материалам административного производства управлением обществу вынесено предписание от 11.05.2006 N 65-06/129 о необходимости выполнить в срок до 08.06.2006 обязанность по получению на свой банковский счет, открытый в уполномоченном банке, валюты, причитающейся за переданный товар.