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Отказ от сплошного контроля на ВЭД: хорошая новость для бизнеса

Правительство планирует отказаться от сплошного контроля внешнеэкономических сделок и в ближайший год не взимать штрафы за невозврат валютной выручки.

Проект закона о внесении изменений в закон «О валютном регулировании и валютном контроле» предлагает не применять требования пункта 1 части 1 статьи 19 Закона об обязательной репатриации денежных средств за не ввезенные в РФ товары (невыполненные работы, услуги и т.д.) с соблюдением установленных условий и в порядке, предусматривающем поэтапную отмену требования в период с 2021 года по 2025 год.

Эту новость можно назвать одной из лучших для участников ВЭД за последнее время. Штраф за невозврат валютной выручки один из самых несправедливых и больших штрафов из всех, которые можно найти в КоАП.

В соответствии с санкцией ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ штраф составит от 75% до 100% от суммы неполученной выручки. То есть, если Вы заключили контракт на 1 миллион, то и оштрафовать вас могут на один миллион!

Казалось бы: у вас и так всё плохо. Вас подставил партнер и не заплатил за поставленный товар. Но закон есть закон. Размер штрафа определяется в рублях по курсу ЦБ на дату совершения или обнаружения нарушения.

Следует отметить, что взыскание штрафа не освобождает резидента от обязательства получить денежные средства от нерезидента на свой счет, поэтому орган валютного контроля вынесет предписание, в соответствии с которым резидент должен будет получить деньги от нерезидента в установленный органом валютного контроля срок.

Судебная практика: Постановление ФАС Уральского округа от 15.05.2007 N Ф09-3514/07-С1 по делу N А60-33737/06: Отказывая в удовлетворении требования о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ, суды обоснованно исходили из доказанности в действиях общества состава вменяемого ему административного правонарушения. По материалам административного производства управлением обществу вынесено предписание от 11.05.2006 N 65-06/129 о необходимости выполнить в срок до 08.06.2006 обязанность по получению на свой банковский счет, открытый в уполномоченном банке, валюты, причитающейся за переданный товар.

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По истечении срока, установленного предписанием, при отсутствии поступления денег резидент должен будет представить доказательства выполнения всех зависящих от него мер для получения денег от нерезидента, и в случае возможного продолжения взыскания (нерезидент не обанкротился, не скрылся, не признан безвестно отсутствующим и прочее), представить ходатайство о продлении срока исполнения предписания и продолжить взыскание.

Судебное разбирательство в рассматриваемом случае не освободит резидента от ответственности за неисполнение обязательства по получению выручки на свои счета, поскольку для признания отсутствия вины в совершении нарушения необходимо доказать выполнения резидентом всех зависящих от него мер по получению денег, в том числе представить доказательства:

— проверки благонадежности и финансового состояния нерезидента до заключения договора;

— отражения в договоре обеспечительных условий;

— принятие мер к своевременной оплате (требование предоплаты в соответствии с условиями договора, переписка/переговоры о согласовании продления сроков оплаты и пр.);

— досудебная претензионная работа; требование возврата товара и др.

Было предложено «перейти от тотального контроля к контролю за сомнительными валютными операциями». Однако четкой градации какая сделка относится к сомнительной нет. Скорее всего будут взяты многие критерии из любимого банками 115-ФЗ. И, как мы знаем, тысячи предпринимателей столкнулись с тем, что им блокировали расчетные счета за якобы сомнительные сделки без объяснения причин. Боюсь, что при отсутствии четких критериев отнесения операции к сомнительной тоже самое будет и с валютным контролем.

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С одной стороны, отмена обязанности по репатриации валютной выручки это хорошая новость. Но, с другой стороны, непонятно почему об этом заговорили именно сейчас. Тогда, когда из бюджета для борьбы с короновирусом выведены огромные денежные средства. Не исключено и то, что кому-то нужно безопасно их вывести за рубеж...

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