Протокол допроса: стоит ли подписывать или отказаться

Бизнес-адвокат рассуждает на тему о том, стоит ли отказываться от подписи протокола допроса, ну, или от протокола выемки, протокола о привлечении к административной ответственности и т.п.

Зачастую многие предприниматели, директора компаний, бухгалтеры вдруг при составлении протокола принимают спонтанное решение не подписывать протокол, мотивируя это тем, что они не согласны с содержанием протокола. И совершают ошибку.

Что делать в принципе, если не согласны с составлением протокола, содержанием протокола, когда вы уверены, что ни в чем не виноваты — не совершали проступок, не брали взятку и это не ваши деньги, не перевозили наркотические средства — а вам вменяют перевозку наркотических средств.

Так подписывать или не подписывать протокол?

На эти и другие вопросы отвечает Павел Тылик, бизнес — адвокат.

Краткое содержание видео: