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Протокол допроса: стоит ли подписывать или отказаться

Бизнес-адвокат рассуждает на тему о том, стоит ли отказываться от подписи протокола допроса, ну, или от протокола выемки, протокола о привлечении к административной ответственности и т.п.

Зачастую многие предприниматели, директора компаний, бухгалтеры вдруг при составлении протокола принимают спонтанное решение не подписывать протокол, мотивируя это тем, что они не согласны с содержанием протокола.  И совершают ошибку.

Что делать в принципе, если не согласны с составлением протокола, содержанием протокола, когда вы уверены, что ни в чем не виноваты — не совершали проступок, не брали взятку и это не ваши деньги, не перевозили наркотические средства — а вам вменяют перевозку наркотических средств.

Так подписывать или не подписывать протокол?

На эти и другие вопросы отвечает Павел Тылик, бизнес — адвокат.

Краткое содержание видео:

  • 0:32 — подписывать или нет протокол допроса;
  • 0:46 — ошибка допрашиваемых лиц;
  • 1:11 — если вы не согласны с содержанием протокола;
  • 1:17 — пример из практики адвоката;
  • 1:54 — что написать в замечаниях на протокол;
  • 2:43 — что будет, если отказаться от подписи;
  • 4:00 — что будет записано в протокол, если вы откажетесь от подписи;
  • 4:24 — если вы не согласны с содержанием протокола;
  • 5:09 — пример из практики адвоката (статья 228 УК РФ — незаконный оборот наркотических средств);
  • 6:39 — что является подарком для оперативных сотрудников;
  • 7:16 — вывод из всего сказанного.

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