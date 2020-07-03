Как вводится режим неполного рабочего времени

Если сложившаяся в компании ситуация требует введения режима неполного рабочего времени, то статья 93 ТК РФ позволяет ввести неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, либо и то и другое одновременно. Вот памятка по введению такого режима.

Возможные варианты неполного дня (недели)

1. Уменьшается только продолжительность рабочего дня (то есть уменьшается количество рабочих часов: например, было 8, стало 5 часов в день).

2. Уменьшается только продолжительность рабочей недели (то есть уменьшается количество рабочих дней: например, рабочими становятся только 3 дня в неделю).

3. Смешанный вариант (уменьшается и количество часов в рабочем дне, и количество самих рабочих дней: например, 3 рабочих дня по 5 часов).

Режим неполного рабочего времени можно вводить:

для компании в целом (то есть для всех сотрудников);

отдельно для конкретных подразделений;

отдельно для конкретных должностей.

При введении режима неполного рабочего времени можно пропорционально сокращать размер ставки сотрудника — например, с 1, до 0,5.

Порядок введения режима неполного рабочего времени

1. По соглашению сторон трудового договора — то есть когда сотрудник согласен на такие изменения. Это оптимально, потому что так можно вводить сразу и на любой период.

2. По решению работодателя. В этом случае нельзя ввести такой режим сразу, требуется письменно уведомить работников о предстоящих изменениях за два месяца (и в течение этого двухмесячного периода работать в прежнем режиме).

Что, если используется второй вариант (по решению работодателя), и работник после уведомления отказывается работать на условиях сокращенного дня (недели)? В таком случае компания может с ним расстаться по истечении двухмесячного срока предупреждения (уведомления). Увольнение происходит на основании пункта 7 части 1 статьи 77 ТК РФ с выплатой пособия в размере двухнедельного среднего заработка. Формулировка: «В связи с отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора (ч. 4 ст. 74 ТК РФ)».