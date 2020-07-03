Клерк.Ру

Как вводится режим неполного рабочего времени

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Если сложившаяся в компании ситуация требует введения режима неполного рабочего времени, то статья 93 ТК РФ позволяет ввести неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, либо и то и другое одновременно. Вот памятка по введению такого режима.

Возможные варианты неполного дня (недели)

1. Уменьшается только продолжительность рабочего дня (то есть уменьшается количество рабочих часов: например, было 8, стало 5 часов в день).

2. Уменьшается только продолжительность рабочей недели (то есть уменьшается количество рабочих дней: например, рабочими становятся только 3 дня в неделю).

3. Смешанный вариант (уменьшается и количество часов в рабочем дне, и количество самих рабочих дней: например, 3 рабочих дня по 5 часов).

Режим неполного рабочего времени можно вводить:

  • для компании в целом (то есть для всех сотрудников);
  • отдельно для конкретных подразделений;
  • отдельно для конкретных должностей.

При введении режима неполного рабочего времени можно пропорционально сокращать размер ставки сотрудника — например, с 1, до 0,5.

Порядок введения режима неполного рабочего времени

1. По соглашению сторон трудового договора — то есть когда сотрудник согласен на такие изменения. Это оптимально, потому что так можно вводить сразу и на любой период.

2. По решению работодателя. В этом случае нельзя ввести такой режим сразу, требуется письменно уведомить работников о предстоящих изменениях за два месяца (и в течение этого двухмесячного периода работать в прежнем режиме).

Что, если используется второй вариант (по решению работодателя), и работник после уведомления отказывается работать на условиях сокращенного дня (недели)? В таком случае компания может с ним расстаться по истечении двухмесячного срока предупреждения (уведомления). Увольнение происходит на основании пункта 7 части 1 статьи 77 ТК РФ с выплатой пособия в размере двухнедельного среднего заработка. Формулировка: «В связи с отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора (ч. 4 ст. 74 ТК РФ)».

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Срок, на который вводится режим

Такой режим можно вводить как на определенный срок, так и без указания срока. Это правило применимо и для варианта с соглашением сторон, и для варианта по решению работодателя.

Например, в текущей ситуации можно рассмотреть такие варианты указания срока: до отмены режима повышенной готовности и улучшения эпидемиологической ситуации или до отмены работодателем.

Причины для введения режима

Возможные причины в период пандемии для введения неполного рабочего дня или (и) недели:

1. Объективные причины (снижение объема продаж);

2. Организационные причины (в связи со снижением объема продаж — изменение организационных условий труда, то есть меньшая загруженность отделов, перераспределение нагрузки с другими работниками, изменение структуры отделов).

Важно! Согласно судебной практике одного только снижения объема продаж или объема работы в качестве причины введения такого режима недостаточно. Обязательно нужны и организационные причины.

Этапы введения режима по решению работодателя

Этап 1. Выбрать подходящие варианты неполного рабочего времени и должности (подразделения), для которых будет введен соответствующий режим.

Этап 2. Предложить соответствующим работникам перейти на неполное рабочее время. Например, организовать встречу, видеообращение или составить общее письмо о планируемых мероприятиях. Важно максимально корректно донести информацию о предстоящих изменениях.

Этап 3. Разослать работникам проекты дополнительных соглашений о переходе на неполное рабочее время и запросить согласие на их подписание (хотя бы просто в формате «Согласен» или «Не согласен»).

Этап 4. С теми работниками, кто согласился, подписать дополнительные соглашения и сразу перевести их на выбранный вариант неполного рабочего времени.

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Этап 5. Тем, кто отказался или просто промолчал, направить письменное уведомление о предстоящем изменении их условий работы на неполное рабочее время по инициативе работодателя.

Этап 6. Если кто-то из тех, кто сначала отказался или промолчал, в течение последующих двух месяцев передумает и согласится, тоже подписать соглашение о переводе на неполное рабочее время. Через два месяца оформить увольнение не согласившихся продолжить работу в измененном режиме рабочего времени сотрудников на основании пункта 7 части 1 статьи 77 ТК РФ с выплатой пособия в размере двухнедельного среднего заработка.

И помните: даже при тяжелых кадровых решениях важно беречь бренд работодателя и действовать по отношению к сотрудникам добросовестно. Иначе, когда трудный период закончится, крайне трудно возвращать или набирать новых сотрудников, имея испорченную репутацию несправедливого работодателя.

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