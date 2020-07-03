Как учитывать затраты на противовирусные меры в компании

Государство обязывает работодателей обеспечивать безопасную среду на рабочих местах работников, закупать санитайзеры, градусники, маски. Татьяна Амелина, генеральный директор компании «Невская Перспектива», рассказывает, как компании правильно учесть эти затраты.
Одной из ключевых задач для работодателей является обеспечение защиты сотрудников своего предприятия от COVID-19 и других вирусных заболеваний. Если компания приняла решение взять расходы на профилактические мероприятия на себя, бухгалтер в обязательном порядке должен внести их в учет. В число вышеуказанных мер входит приобретение работодателем антисептических средств, защитных масок, бахил, термометров, а также закупка и установка дополнительного оборудования — санитайзеров, дозаторов для мыла, аппаратов для сушки рук и так далее. Кроме того, должна проводиться регулярная дезинфекция рабочего пространства.
Противовирусные меры, которые должен предпринять работодатель
Начать стоит с того, что каждому работодателю предоставляется право самостоятельно определять объем мероприятий и расходов на профилактику и борьбу с распространением COVID-19. Обосновать расходы на профилактические мероприятия во время пандемии можно за счет распоряжений правительства, Минздрава, Санэпиднадзора, Роспотребнадзора, а также других федеральных, региональных и местных управляющих органов.
Так, к примеру, в 2020 году Роспотребнадзором были выпущены рекомендации касательно профилактики коронавируса среди сотрудников компаний и госучреждений (письмо от 10 марта 2020 года № 02/3853-2020-27). В письме указаны такие рекомендуемые меры:
- у всех работников, входящих в офис, должна измеряться температура (согласно статьи 88 ТК РФ согласие на измерение температуры не требуется);
- сотрудники, у которых выявлены симптомы заболевания, должны быть немедленно отстранены от выполнения трудовых обязанностей;
- следует проконтролировать вызов сотрудником врача с целью оказания медицинской помощи на дому, а также его самоизоляцию на 14 дней в случае возвращения из стран, где отмечены вспышки и стремительное распространение коронавируса;
- ограничение командировочных поездок сотрудников, в частности, в страны, где зарегистрированы многократные случаи заболевания коронавирусом;
- необходимо обеспечить возможность работникам дезинфицировать руки перед входом в учреждение (для этого устанавливается специальный дозатор с антисептиком);
- в помещениях должна регулярно проводиться уборка, при этом раз в два часа должны дезинфицироваться дверные ручки, выключатели, поручни, перила, контактные поверхности (столы и стулья сотрудников), места общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалеты, тренажерные залы);
- нужно ограничить проведение любых корпоративных мероприятий в коллективах, участие работников в разного рода массовых мероприятиях;
- офис следует как можно чаще проветривать;
- для постоянного обеззараживания воздуха в офисе необходимо использовать бактерицидные лампы, рециркуляторы и другие спецсредства;
- персонал должен быть проинформирован относительно правил гигиены.
Ряд дополнительных рекомендаций по режиму труда для госорганов был дан Министерством труда Российской Федерации. Соблюдать перечисленные ниже пункты также должны и сотрудники коммерческих предприятий:
- воздух в помещении должен свободно и постоянно циркулировать;
- работники должны быть обеспечены достаточным количеством дезинфекторов для рук с беспрепятственным доступом к ним;
- сотрудников предприятия необходимо проинформировать о соблюдении правил гигиены;
- если имеется такая возможность, раз в день в помещениях должна проводиться тщательная уборка с использованием дезинфицирующих средств;
- в помещении в достаточном количестве (как минимум недельный запас) должны храниться средства для дезинфекции помещений и рук сотрудников, а также маски или респираторы.
Товары, которые приобретаются для профилактического противодействия распространению COVID-19, указываются в бухгалтерском учете как материально-производственные запасы, имеющие фактическую себестоимость, то есть в сумме фактических затрат на их приобретение за вычетом НДС (пункты 5 и 6 ПБУ 5/01). Затраты на маски, градусники и средства дезинфекции, которые будут использоваться по назначению, входят в общую сумму расходов по обычным видам деятельности (пункты 5 и 7 ПБУ 10/99). Списывается эта стоимость по мере передачи на места использования, а счета учета затрат применяются в зависимости от того, какой деятельностью занимается компания и какая в ней ведется учетная политика.