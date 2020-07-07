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Какой код вида доходов проставлять в платежном поручении при выплате компенсаций

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Нужно ли отдельно проставлять код платежки, если вместе с зарплатой выплачиваются компенсации за использование личного автомобиля в служебных целях и питание. Какой ставить код?

Нет, отдельное проставление разных кодов в одном платежном поручении законодательно не предусмотрено. Необходимо формировать несколько платежных поручений, каждое из которых будет содержать только один код вида дохода. По компенсациям за использование личного автомобиля проставляется код 2. По компенсациям стоимости питания проставляется код 1, как и по заработной плате.

Объясним подробнее.

Указанием Банка России от 14.10.2019 № 5286-У были утверждены коды видов дохода, и с 1 июня 2020 года у работодателей возникла обязанность указывать один из этих кодов в платежных поручениях при выплате работникам заработной платы и иных платежей. Причиной введения этих кодов послужили многочисленные случаи обращения излишнего взыскания на поступающие физическим лицам платежи судебными приставами-исполнителями. Зачастую приставы не имели возможности распознать данное поступление как доход, на который взыскание ограничено (например, зарплата) или вовсе запрещено (например, пенсия по потере кормильца). И в этих случаях гражданам приходилось прикладывать много усилий, чтобы добиться возврата излишних неправомерных взысканий. А работа судебных приставов-исполнителей, в свою очередь, тоже становилась менее эффективна. Теперь такие ситуации будут исключены.

Итак, указанием Банка России были введены следующие коды видов дохода:

1 — при переводе зарплаты или иных доходов, в отношении которых установлены ограничения размеров удержания (это доходы, перечисленные в ст. 99 Федерального закона об исполнительном производстве);

2 — при переводе таких доходов, на которые вообще нельзя обращать взыскание, за некоторым исключением (это доходы, перечисленные в ст. 101 федерального закона об исполнительном производстве);

3 — при переводе доходов, которые как раз являются теми самыми исключениями из ст. 101, к которым в соответствии с ч. 2 ст. 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются.

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По коду 1 в статье 99 федерального закона № 229-ФЗ перечисляются такие виды дохода, как заработная плата, авторский гонорар и иные доходы.

По коду 2 в статье 101 перечислено немало видов дохода, на которые нельзя обращать взыскания, например, это денежные суммы:

  • выплачиваемые в возмещение вреда, причиненного здоровью;
  • выплачиваемые в возмещение вреда в связи со смертью кормильца;
  • выплачиваемые лицам, получившим увечья при исполнении ими служебных обязанностей, и членам их семей в случае их гибели;
  • различные компенсационные выплаты за счет бюджетных средств;
  • алименты;
  • командировочные;
  • материальная помощь работодателя в связи с рождением ребенка, смертью родственника, браком;
  • пенсии по случаю потери кормильца, выплачиваемые за счет средств федерального бюджета;
  • пособия на детей;
  • материнский капитал;
  • суммы единовременной материальной помощи из бюджета по различным обстоятельствам;
  • суммы компенсации стоимости путевок, проезда к месту лечения и обратно;
  • социальное пособие на погребение;
  • средства, выделенные пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации;
  • другие подобные выплаты.

Исключениями, при которых проставляется код 3, являются суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причиненного здоровью, или компенсационные выплаты за счет средств бюджетов гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф — они хотя и входят в перечисленные в ст. 101 денежные средства, но с этих средств возможно производить взыскание во исполнение алиментных обязательств должника или обязательств по возмещению ущерба здоровью. То есть с таких денежных сумм алименты, например, можно взыскивать в 100-процентном размере всей выплаты.

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Если же перечисление денежных средств не подпадает ни под один из кодов, то никакой код и не проставляется (п. 2 Указания Банка России от 14.10.2019 № 5286-У).

Теперь разберемся, под какой код вида дохода подпадают компенсации, указанные в вопросе.

Компенсация за использование личного транспорта в служебных целях подпадает под код 2 — этот вид дохода присутствует в перечне ст. 101 закона об исполнительном производстве в пп. «б» п. 8 ч. 1 ст. 101 (это компенсационная выплата, установленная законодательством о труде, в связи с изнашиванием инструмента, принадлежащего работнику). С этой компенсации взыскивать суммы задолженности нельзя.

Компенсация стоимости питания — проставляем код 1. Это иной вид дохода, с которого размер взыскания ограничен. Код должен быть проставлен, так как этот вид дохода является периодическим, в перечень, установленный ст. 101, не подпадает, но взыскание с него ограничено согласно ст. 99 закона № 229-ФЗ.

Таким образом, по данным платежам нужно оформить два платежных поручения: с кодом 1 — по зарплате и компенсации за питание и с кодом 2 — с компенсацией за использование автомобиля.

Ответ подготовлен Салиховой Натальей, старшим специалистом службы правового консалтинга компании РУНА

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