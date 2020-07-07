Какой код вида доходов проставлять в платежном поручении при выплате компенсаций

Нужно ли отдельно проставлять код платежки, если вместе с зарплатой выплачиваются компенсации за использование личного автомобиля в служебных целях и питание. Какой ставить код?

Нет, отдельное проставление разных кодов в одном платежном поручении законодательно не предусмотрено. Необходимо формировать несколько платежных поручений, каждое из которых будет содержать только один код вида дохода. По компенсациям за использование личного автомобиля проставляется код 2. По компенсациям стоимости питания проставляется код 1, как и по заработной плате.

Объясним подробнее.

Указанием Банка России от 14.10.2019 № 5286-У были утверждены коды видов дохода, и с 1 июня 2020 года у работодателей возникла обязанность указывать один из этих кодов в платежных поручениях при выплате работникам заработной платы и иных платежей. Причиной введения этих кодов послужили многочисленные случаи обращения излишнего взыскания на поступающие физическим лицам платежи судебными приставами-исполнителями. Зачастую приставы не имели возможности распознать данное поступление как доход, на который взыскание ограничено (например, зарплата) или вовсе запрещено (например, пенсия по потере кормильца). И в этих случаях гражданам приходилось прикладывать много усилий, чтобы добиться возврата излишних неправомерных взысканий. А работа судебных приставов-исполнителей, в свою очередь, тоже становилась менее эффективна. Теперь такие ситуации будут исключены.

Итак, указанием Банка России были введены следующие коды видов дохода:

1 — при переводе зарплаты или иных доходов, в отношении которых установлены ограничения размеров удержания (это доходы, перечисленные в ст. 99 Федерального закона об исполнительном производстве);

2 — при переводе таких доходов, на которые вообще нельзя обращать взыскание, за некоторым исключением (это доходы, перечисленные в ст. 101 федерального закона об исполнительном производстве);

3 — при переводе доходов, которые как раз являются теми самыми исключениями из ст. 101, к которым в соответствии с ч. 2 ст. 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются.