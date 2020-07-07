Травма на производстве: как квалифицировать и оформить

От того, будет ли повреждение здоровья признано несчастным случаем на производстве или нет, зависит обеспечение пострадавшего лица.

Если травма не связана с работой, возместить вред здоровью обязано то лицо, которое причинило вред. Объем возмещения определяется сторонами самостоятельно, а в случае, если они не договорятся — в суде.

Если повреждение здоровья происходит на работе — обеспечивает возмещение государство в лице ФСС. Фонд возмещает утраченный заработок, оплачивает лечение, лекарства, выдает те технические средства реабилитации, которые рекомендованы врачами (протезы, кресло-коляски, слуховые аппараты, автомобили и др.), если требуется, переучивает на другую профессию.

Поэтому важно правильно квалифицировать и оформить несчастный случай на производстве.

Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности, при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах.

К лицам, участвующим в производственной деятельности работодателя, помимо работников, исполняющих свои обязанности по трудовому договору, в частности, относятся:

— работники и другие лица, получающие образование в соответствии с ученическим договором;

— обучающиеся, проходящие производственную практику;

— лица, страдающие психическими расстройствами, участвующие в производительном труде на лечебно-производственных предприятиях в порядке трудовой терапии в соответствии с медицинскими рекомендациями;

— лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду;

лица, привлекаемые в установленном порядке к выполнению общественно-полезных работ;

— члены производственных кооперативов и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, принимающие личное трудовое участие в их деятельности;

— лица, привлеченные в установленном порядке к участию в работах по предотвращению катастрофы, аварии или иных чрезвычайных обстоятельств либо в работах по ликвидации их последствий.