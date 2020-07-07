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Травма на производстве: как квалифицировать и оформить

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

От того, будет ли повреждение здоровья признано несчастным случаем на производстве или нет, зависит обеспечение пострадавшего лица.

Если травма не связана с работой, возместить вред здоровью обязано то лицо, которое причинило вред. Объем возмещения определяется сторонами самостоятельно, а в случае, если они не договорятся — в суде.

Если повреждение здоровья происходит на работе — обеспечивает возмещение государство в лице ФСС. Фонд возмещает утраченный заработок, оплачивает лечение, лекарства, выдает те технические средства реабилитации, которые рекомендованы врачами (протезы, кресло-коляски, слуховые аппараты, автомобили и др.), если требуется, переучивает на другую профессию.

Поэтому важно правильно квалифицировать и оформить несчастный случай на производстве.

Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности, при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах.

К лицам, участвующим в производственной деятельности работодателя, помимо работников, исполняющих свои обязанности по трудовому договору, в частности, относятся:

— работники и другие лица, получающие образование в соответствии с ученическим договором;

— обучающиеся, проходящие производственную практику;

— лица, страдающие психическими расстройствами, участвующие в производительном труде на лечебно-производственных предприятиях в порядке трудовой терапии в соответствии с медицинскими рекомендациями;

— лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду;
лица, привлекаемые в установленном порядке к выполнению общественно-полезных работ;

— члены производственных кооперативов и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, принимающие личное трудовое участие в их деятельности;

— лица, привлеченные в установленном порядке к участию в работах по предотвращению катастрофы, аварии или иных чрезвычайных обстоятельств либо в работах по ликвидации их последствий.

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Расследованию в качестве несчастных случаев на производстве подлежат события, в результате которых пострадавшими были получены:

— телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом;

— тепловой удар;

— ожог;

— обморожение;

— утопление;

— поражение электрическим током, молнией, излучением;

— укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми;

— повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств,

— иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов.

Такие события будут признаваться несчастным случаем на производстве, если они повлекли за собой необходимость перевода пострадавших на другую работу, временную или стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть пострадавших.

При этом учитываются обстоятельства, при которых произошли указанные события. Они признаются несчастными случаями на производстве, если произошли:

— в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте выполнения работы, в том числе во время установленных перерывов, а также в течение времени, необходимого для приведения в порядок орудий производства и одежды, выполнения других предусмотренных правилами внутреннего трудового распорядка действий перед началом и после окончания работы, или при выполнении работы за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные дни;

— при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном средстве, предоставленном работодателем (его представителем), либо на личном транспортном средстве в случае использования личного транспортного средства в производственных (служебных) целях по распоряжению работодателя (его представителя) или по соглашению сторон трудового договора;

— при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время служебных поездок на общественном или служебном транспорте, а также при следовании по распоряжению работодателя (его представителя) к месту выполнения работы (поручения) и обратно, в том числе пешком;

— при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время междусменного отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве, проводник или механик рефрижераторной секции в поезде, член бригады почтового вагона и другие);

— при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а также при нахождении на судне (воздушном, морском, речном) в свободное от вахты и судовых работ время;

— при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, в том числе действий, направленных на предотвращение катастрофы, аварии или несчастного случая.

Для расследования несчастного случая создается соответствующая комиссия, при признании травмы несчастным случаем на производстве оформляется акт формы Н-1.

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Порядок расследования определен статьями 227 — 231 Трудового кодекса РФ, постановлением Минтруда России от 24.10.2002 г. № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях».

 

По информации с сайта ГУ — региональное отделение ФСС по Удмуртской Республике.

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