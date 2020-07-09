Что просмотрели на выездной, увидят при банкротстве

Многие верят в то, что после нормального прохождения выездной налоговой проверки, можно расслабиться и наслаждаться жизнью, предприятию как бы выдается индульгенция за совершенные в прошлом грехи.

Но так бывает не всегда и в подтверждение этому свежее Постановление АС ВСО от 10.03.2020 по делу № А33-17272/2014.

История дела

На основания заявления налогового органа от 29.09.2014 года возбуждено дело о банкротстве ООО «Богучантеплосеть». С 23.04.2015 в отношении ООО «Богучантеплосеть» осуществлялись мероприятия процедуры наблюдения, а с 24.08.2015 — конкурсного производства, открытого до 24.02.2016, срок которого неоднократно продлевался Арбитражным судом Красноярского края.

Не выдержав длительности судебного процесса ФНС обратилась 24.08.2018 в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением о привлечении директора Дмитриева В.С. и единственного участника ООО УК «Богучанжилкомхоз» к субсидиарной ответственности по обязательствам должника в размере 132 103 998 рублей 96 копеек.

Определением от 28 июня 2019 года, оставленным без изменения постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 15 ноября 2019 года, в удовлетворении привлечения к субсидиарной ответственности было отказано. Суды указали, что к банкротству привели объективные причины — отсутствие достаточного финансирования со стороны государства и долги потребителей.

Что касается спорных сделок с учредителем — так налоговая анализировала их в рамках выездной проверки и нарушений не выявила.

Обращаю внимание, что спорные сделки были совершены в период с 2012 по 2014 гг.

Налоговая инспекция подала кассационную жалобу, в которой просила отменить определение от 28 июня 2019 года и постановление от 15 ноября 2019 года в части отказа в привлечении к субсидиарной ответственности Дмитриева В.С. и ООО УК «Богучанжилкомхоз», принять новый судебный акт, которым заявление в данной части удовлетворить.

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Кассация согласилась с тем, что действовавшие на тот момент нормы Закона о банкротстве не позволяют привлечь к субсидиарной ответственности вышеуказанных лиц. Производство по делу о банкротстве ООО «Богучантеплосеть» возбуждено 29.09.2014, поэтому сделки (договор оказания транспортных услуг от 28.03.2011, агентский договор от 01.10.2010, договор возмездного оказания услуг от 01.07.2006), заключение которых обозначено ФНС в качестве оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, не подпадающие под период контроля, предусмотренный абзацем тридцать четвертым статьи 2 Закона о банкротстве, не могут повлечь возложение таковой.

Но кассационный суд указал, что указанные положения законодательства не исключают возможности привлечения контролирующего лица к иной ответственности за действия, совершенные за пределами соответствующего периода, например, к ответственности, предусмотренной законодательством о юридических лицах (статья 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 44 Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — Закон об обществах с ограниченной ответственностью) (пункт 4 постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве»,

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Суд особо указал, что п. 3 ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации возлагает на лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, обязанность действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно. Игнорирование названной обязанности, установленной законом, влечет для руководителя обязанность возместить нанесенные убытки.

Аналогичные положения содержатся в статье 44 Закона об обществах с ограниченной ответственностью. Ответственность в виде убытков является гражданско-правовой, в связи с чем таковые подлежат взысканию по правилам статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 20 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 № 53, независимо от того, каким образом при инициировании спора заявитель поименовал вид ответственности и на какие нормы права он сослался, суд применительно к положениям статей 133 и 168 АПК РФ самостоятельно квалифицирует предъявленное требование.

И самое интересное

При недоказанности оснований привлечения к субсидиарной ответственности, но доказанности противоправного поведения контролирующего лица, влекущего иную ответственность, в том числе установленную статьей 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд принимает решение о возмещении таким контролирующим лицом убытков.

Вопреки выводам судов первой и апелляционной инстанций, кассационная инстанция решила -

«Отсутствие претензий у налогового органа к определенным сделкам должника по результатамвыездной проверки не может являться основанием для исключения сделок из числа проверяемых в рамках настоящего обособленного спора по доводам уполномоченного органа».

Дело направили на новое рассмотрение.

Вывод

Если нет оснований для субсидиарки (по срокам не проходят), но очень хочется — налоговые органы могут взыскать недоимку по налогам с директора в виде нанесенного ущерба.

В данном случае с момента совершения нарушения прошло почти 8 лет, а взыскание ущерба весьма вероятно.