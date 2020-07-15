Что нового в 1С:Зарплата и Управление персоналом?

После обновления календаря 24 июня в нем отмечается как очередной период нерабочего оплачиваемого времени.

Примечание для технических специалистов: информация о таких нерабочих периодах хранится в регистре сведений «Периоды нерабочих дней производственного календаря».

Если днем общероссийского голосования определен рабочий день, этот день в силу настоящего Закона является нерабочим днем. Оплата работникам за этот день осуществляется в соответствии с положениями, установленными Трудовым кодексом Российской Федерации применительно к оплате за нерабочие (праздничные) дни.

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Соответственно, для учета 01.07.2020 не требуется прибегать к такой методике.

Включение использования методики

Обратите внимание, что теперь есть возможность отмечать прошлые периоды по отдельности.

Т.е. если у вас часть прошлых нерабочих периодов сотрудники работали, а часть — нет, и графики вам приходилось корректировать вручную, то теперь есть возможность отметить этот факт сразу в настройках (снять флажки с периодов, в которые все сотрудники или большая часть сотрудников работали). Тогда графики будут заполнены корректно, и не придется их снова заполнять вручную.

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Если ранее вы эту методику не использовали (например, предприятие попало под исключение по всем прошлым Указам, и сотрудники работали как ни в чем не бывало), а теперь требуется ею воспользоваться (сотрудники не будут работать 24.06.2020, а зарплату за ними нужно сохранить, как будто они работали), то нужно включить настройку расчета зарплаты «Нерабочие дни в связи с коронавирусом оплачивать как отработанные по графику работы сотрудника» и в таблице отметить флажком строчку с периодом 24.06.2020.

Заполнение графиков работы

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Если ранее в графиках это не было указано, а теперь 24.06.2020 учесть необходимо (т.е. если сотрудники на этом графике в прошлые периоды работали, а теперь 24.06.2020 работать не будут), то можно в настройках графика это указать. Тогда 24.06.2020 автоматически отметится в графике как оплачиваемый нерабочий день (ОН).

В любом случае, после автоматического заполнения графика его можно скорректировать вручную в соответствии с реальной ситуацией на вашем предприятии.

При изменении задним числом графиков, а также табелей (чтобы в табеле вместо Я указать ОН или наоборот, в настройках расчета зарплаты должен быть снят флажок «Проверять соответствие фактического времени плановому») за те периоды, за которые уже была рассчитана зарплата (например, за март, апрель, май), автоматически зарегистрируется необходимость ее перерасчета. Если в результате такого перерасчета сумма начислений не изменяется, т.е. если в общей сложности время остаётся таким же, просто перераспределяется между явкой и нерабочими оплачиваемыми днями, то результат такого перерасчета получается пустым. А для расчета среднего заработка за исключением реальных периодов нерабочего оплачиваемого времени после таких «запоздалых» изменений необходимо обновить данные только именно для расчета среднего.

Расчет зарплаты с учетом нерабочих оплачиваемых дней

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А в табеле такое время не включается в отработанное.

Обращаем внимание, что по умолчанию в последующие расчеты среднего заработка это время и начисления за него теперь не включаются — см. следующий раздел.

Исключение из среднего заработка периодов нерабочего оплаченного времени

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Однако многие пользователи сразу сообщали нам о несогласии с таким подходом, поскольку формально период является нерабочим. Наконец, своё мнение высказал Минтруд в письме от 18.05.2020 № 14-1/В-585, в котором подтвердил позицию таких пользователей: если сотрудник не работал в нерабочие периоды по Указам и получал за это зарплату, то ни такое время, ни его оплату не нужно включать в расчеты среднего заработка.

Поскольку Минтруд является вышестоящим по отношению к Роструду органом, и этот вопрос оплаты труда входит именно в его компетенцию (в отличие от Минпросовещения), в новой версии мы изменили поведение по умолчанию. Однако оставили возможность вернуться к прежнему подходу для тех, кто с мнением Минтруда не согласен.

Прямой зависимости получающегося размера среднего заработка от выбора той или иной позиции нет. Он может получиться как меньше, так и больше в каждом из вариантов, в зависимости от того, какие конкретно суммы начислялись за эти нерабочие периоды.

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Если же вы согласны с позицией Минтруда и хотите оставить измененное поведение новой версии, то этот флажок ставить не нужно. При снятом флажке нерабочее оплачиваемое время (ОН) и начисления за него не регистрируются в учете для последующих расчетов среднего заработка.

Однако для того, чтобы не учитывались уже ранее зарегистрированные данные, необходимо их принудительно обновить в учете среднего заработка.

К счастью, перепроводить прошлые начисления зарплаты для этого не требуется. В программе уже был предусмотрен отдельный инструмент в разделе Зарплата — Сервис — Обновить данные для расчета среднего заработка.

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Поэтому если вы согласны с позицией Минтруда, то после обновления программы необходимо открыть этот инструмент и для каждой организации обновить ранее уже зарегистрированные данные с марта по май. Либо по апрель, если начисление зарплаты за май еще не проводили. Но перед тем как это делать, дочитайте этот раздел до конца, есть нюанс.

Рассмотрим на простом примере с мартом, что произойдет после такого обновления данных для среднего (они будут регистрироваться так и в дальнейшем, например, за июнь, поскольку 24 июня также является таким же нерабочим периодом).

В графике сотрудника за 30-31 марта были отмечены как нерабочее оплачиваемое время, согласно Указу. Зарплата за март была начислена в полном размере.

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В прошлой версии (и до обновления данных среднего в текущей) при расчете среднего время и сумма учитываются в полном размере.

Теперь же, если обновить данные для расчета среднего (или перепровести начисление зарплаты), данные зарегистрируются за вычетом нерабочего оплачиваемого времени: сумма будет уменьшена пропорционально отношению времени за вычетом ОН ко всему времени. Т.е. 75000*19/21= 67 857,14 на примере марта. В общем случае результат будет таким, как если бы на 30-31 была введена какая-либо неявка, вытесняющая оклад.

При этом в самом документе начисления зарплаты останется фигурировать полная сумма и время, как и ранее (рисунок 2.4).

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Упомянутый ранее нюанс есть с начислениями, которые начисляются не пропорционально отработанному времени. Например, сдельный заработок. Предположим, что сотрудник в марте (до начала периода нерабочих дней) успел выполнить работы на 50 000 руб.

Это значит, что в среднем мы должны учесть ровно эти 50 000 руб., без уменьшения пропорционально времени без учета ОН, потому что они были заработаны за полностью рабочий период 1-27 марта. А время мы должны учесть за вычетом времени ОН.

Для корректного учета подобных начислений в карточку начисления на закладку «Средний заработок» добавлен новый флажок.

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По умолчанию он устанавливается только у начислений с назначением «Сдельная оплата труда». Поэтому если у вас есть другие подобные начисления, то перед обновлением прошлых данных и дальнейшим ведением учета этот флажок необходимо в них проставить.

После обновления данных прошлых периодов зарегистрируется необходимость перерасчета ранее уже произведенных расчетов по среднему. Все эти документы будут отображены в стандартном рабочем месте по работе с перерасчетами в разделе Зарплата — Сервис — Перерасчеты, а также будет отображаться подсказка о необходимости перерасчета в самих этих документах.

Такие документы необходимо пересчитать либо введя документ-исправление, либо непосредственно в самом документе (если он «свежий»).

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Если же вы ранее уже корректно рассчитали в них средний заработок вручную, то записи о необходимости их перерасчета нужно просто отменить.

РК и МРОТ при расчете пособий

Формально новый порядок расчета действует для событий, начинающихся с 19.06.2020 (дата вступление закона в силу), но из-за временного порядка, действующего с 01.04.2020 по 31.12.2020, согласно Федеральному закону от 01.04.2020 № 104-ФЗ, заметить новое изменение практически невозможно. А из-за действия временного порядка в июне 2020 разница не возникает вовсе (т.к. в июне 30 дней, и расчет по временному порядку получается больше чем по новому), а в июле 2021 по новому порядку получается больше на пару рублей по сравнению с временным порядком.

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Поэтому продемонстрируем эту разницу на примере января 2021 года (когда временный порядок уже не действует), представляя, что МРОТ остается таким же как сейчас (хотя фактически он изменится, и цифры в будущем получатся другие).

Итак, предположим что: действует федеральный РК 1,15

доход сотрудника в 2019 году составил 292 000, других доходов нет. Среднедневной заработок получается 400 (292 000/730)

стаж у сотрудника большой, процент оплаты — 100%, никаких других ограничений нет При расчете «по-старому» среднедневной заработок (400) сравнивается с минимальным среднедневным заработком, исчисленным из МРОТ: 398,79 (12 130*12/365). И поскольку среднедневной заработок получается больше, в расчет брался он.

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Теперь же сравнение производится с минимальным среднедневным заработком, исчисленным из МРОТ с учетом РК: 458,61 (12 130*1,15*12/365). И теперь среднедневной заработок получается меньше, поэтому расчет производится исходя из минимального среднедневного заработок.

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком

Источник: Coderus