Выдается ли трудовая книжка при переходе на электронную?

При переходе на электронную версию трудовая книжка выдается после получения работодателем соответствующего заявления. Выясним, как правильно оформить процедуру и какую запись следует внести в книжку, подлежащую передаче работнику.

Как работнику сделать выбор между электронной и бумажной трудовой книжкой

2020 год ознаменовал начало цифровизации трудовых книжек: теперь работодатели передают сведения о трудовой деятельности работников в Пенсионный фонд, где они хранятся. Эти процессы происходят в электронном виде, поэтому бумажные трудовые утрачивают значимость.

Но каждый работник волен решить сам, нужен ему бумажный вариант или нет. Поскольку в любом случае сведения о происходящем с ним кадровом событии уйдут в ПФР и сформируют запись в его электронной книжке.

До 31.10.2020 работодатель обязан должным образом уведомить персонал об изменениях в законодательстве в части трудовых книжек и предложить сделать выбор в пользу исключительно электронного формирования сведений о стаже либо совместно с продолжением ведения бумажной трудовой.

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После уведомления работникам следует принять решение и обозначить его в своем заявлении на имя работодателя.

Если работник не хочет отказываться от бумажной книжки, то работодатель продолжает хранить ее у себя и вносить необходимые записи с одновременной передачей информации в ПФР.

Если работник решит отказаться от бумажного формуляра, то работодатель должен передать книжку ее владельцу с соблюдением определенных требований, о которых мы расскажем в следующем разделе.

Сроки выдачи трудовой книжки при переходе на электронную версию

У работодателя есть три рабочих дня после получения заявления от работника на выдачу трудовой книжки.

Изначально Минтруд высказывался (письмо от 12.02.2020 № 14-2/В-150) о том, что передачу необходимо осуществить в день получения заявления. Однако на некоторых крупных предприятиях практически это осуществить невозможно. Именно поэтому позднее вышли разъяснения (письмо от 13.03.2020 № 14-2/В-260), определяющие стандартные три дня, как и для всех документов и справок, касающихся трудовой деятельности.

Как сделать последнюю запись в трудовой

Последняя запись, которую следует внести перед возвратом трудовой книжки, будет выглядеть следующим образом:

В качестве документа-основания в графе 4 должно быть указано заявление работника.

В подтверждение получения книжки и для исключения претензий к работодателю работник должен расписаться в журнале учета движения трудовых книжек. Здесь также должна стоять отметка о том, что книжка выдана в связи с решением работника отказаться от ее ведения.

После того, как работник проставит подписи в журнале и получит трудовую на руки, с работодателя снимается всякая ответственность за переданный бумажный формуляр. С этого момента все сведения о трудовой деятельности будут формироваться исключительно в электронном варианте, как на текущем месте работы, так и на всех последующих.

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В течение 2020 года всем работающим надо выбрать, нужна ли им бумажная трудовая книжка или нет. Сведения о кадровых мероприятиях будут передаваться в Пенсионный фонд независимо от того, какой выбор сделает человек.