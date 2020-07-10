Можно ли поменять ОКВЭД, чтобы получить господдержку в связи с коронавирусом?

Вопрос: У нашей организации фактическая деятельность соответствует коду ОКВЭД, приведенному в перечне наиболее пострадавших отраслей. Можно ли поменять ОКВЭД, чтобы получить льготы? Ранее в качестве основного был заявлен другой код.

Ответ:

Согласно Постановлению Правительства РФ от 24.04.2020 № 576, получатель субсидии определяется по основному виду экономической деятельности, информация о котором содержится в едином государственном реестре юридических лиц, либо в реестре ИП по состоянию на 01.03.2020.

Аналогичным образом эта дата обозначена и в Постановлении Правительства РФ от 02.04.2020 № 409. Там установлены правила предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов.

Таким образом, законодательство фиксирует возможность получения мер поддержки при наличии основного кода ОКВЭД из перечня, установленного Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434, на 01.03.2020.