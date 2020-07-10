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Можно ли поменять ОКВЭД, чтобы получить господдержку в связи с коронавирусом?

Вопрос: У нашей организации фактическая деятельность соответствует коду ОКВЭД, приведенному в перечне наиболее пострадавших отраслей. Можно ли поменять ОКВЭД, чтобы получить льготы? Ранее в качестве основного был заявлен другой код.

Ответ:

Согласно Постановлению Правительства РФ от 24.04.2020 № 576, получатель субсидии определяется по основному виду экономической деятельности, информация о котором содержится в едином государственном реестре юридических лиц, либо в реестре ИП по состоянию на 01.03.2020.

Аналогичным образом эта дата обозначена и в Постановлении Правительства РФ от 02.04.2020 № 409. Там установлены правила предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов.

Таким образом, законодательство фиксирует возможность получения мер поддержки при наличии основного кода ОКВЭД из перечня, установленного Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434, на 01.03.2020.

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При этом, как следует из разъяснений, изложенных в письме ФНС РФ от 20.05.2020 № БС-4-11/8235@, наличие дополнительного кода, соответствующего перечню пострадавших отраслей, исключает возможность получения субсидии. То есть вносить изменения в коды на сегодняшний день с целью получения каких-либо льгот и преференций не имеет смысла.

Между тем актуализировать и привести в соответствие эти данные все же не помешает. Следует напомнить, что если речь идет о новом виде деятельности, не указанном в ЕГРЮЛ, организация обязана в течение трех рабочих дней с момента изменения сообщить об этом в регистрирующий орган по месту своего нахождения (п. 5 ст. 5 закона № 129-ФЗ).

Несвоевременное представление таких сведений может повлечь предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц в размере 5 тыс. рублей, непредставление — наложение штрафа в размере от 5 до 10 тыс. рублей (ч. 3, 4 ст. 14.25 КоАП РФ).

Ответ подготовлен Николаем Чернавкиным, старшим специалистом службы правового консалтинга компании РУНА

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