Работодатель заставляет работать, а я не хочу заболеть. Что делать?

Снятие ограничительных мер и возвращение людей на работу вполне может привести к новым заражениям COVID-19. Тем более, что судя по многочисленным сообщениям из СМИ, мир уже начинает накрывать вторая волна.

Вас вынуждает выйти на работу работодатель, а вы боитесь заболеть? Что делать в такой ситуации: рисковать здоровьем или потерять работу?

В трудовом законодательстве РФ предусмотрено, что именно на работодателе лежит ответственность за причинение вреда здоровью работнику на рабочем месте. Вполне возможно, что с учетом сложившейся обстановки наши суды будут завалены исковыми заявлениями работников, заразившихся коронавирусной инфекцией на работе.

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Однако работник является наиболее уязвимой и слабой стороной в трудовых правоотношениях. А это значит лишь одно — шанс выигрыша в суде у сотрудника гораздо выше, нежели чем у работодателя. Скорее всего, все судебные инстанции охотно поддержат вину работодателя. Хотя в некоторых случаях доказать факт заражения на рабочем месте довольно затруднительно.

Итак, рассмотрим несколько основных вариантов развития событий:

Работодатель не соблюдает санитарно-эпидемиологические нормы

При невыполнении требований санитарно-эпидемиологических правил по предотвращению распространения COVID-19 (причем это касается не только коронавируса) работодателя привлекут к административной ответственности по статье 6.3 КоАП РФ. Сюда, например, относятся необеспечение сотрудников индивидуальными средствами защиты (маски, перчатки и пр.), полное несоблюдение правил социального дистанцирования и т.д.

В текущей ситуации для организаций это чревато штрафами по части 2 вышеуказанной статьи. От 50 000 до 150 000 рублей заплатят должностные лица и ИП. Индивидуальным предпринимателям также могут выписать постановление на приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Рекомендация для сотрудников: если вы боитесь заболеть и видите, как ваш работодатель халатно относится ко всем нормам и правилам, обращайтесь в правоохранительные органы с жалобой. В таком случае для вас повысится вероятность успешного исхода предстоящего судебного процесса. Рекомендация для работодателей: чтобы обезопасить себя от появления таких исков и конфликтных ситуаций, старайтесь добросовестно соблюдать и выполнять все законодательно установленные нормы и правила. Это в ваших же интересах. Письменно под роспись ознакомьте ваших работников с новыми условиями работы.

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Боюсь заразиться, поэтому хочу на «дистанционку»

Как правило, работодатели входят в положение своих подчиненных и могут позволить работать вне офиса. Вы можете самостоятельно написать заявление о необходимости перевода на дистанционный способ работы на интересующий вас срок. Не забудьте обосновать, что вы также в полном объеме сможете осуществлять свою трудовую деятельность удаленно. Если это не представляется возможным, или же работодатель не пошел навстречу — пробуйте другие способы. Например, обсудите вариант ухода в оплачиваемый/неоплачиваемый отпуск.

Рекомендация для работодателей: перевод сотрудников на удаленную работу дело хлопотное. Здесь необходимо определиться со способом перевода. Либо вы все делаете в строгом соответствии с законом, то есть меняете условия трудового договора согласно статье 74 ТК РФ, либо идете по более простому пути — договариваетесь с сотрудниками и подписываете допсоглашение об изменении условий трудового договора согласно статье 72 ТК РФ. Однако второй вариант более рискованный для вас как для работодателей.

Снизят ли мне заработную плату на «удаленке»?

Если вы боитесь заболеть и перешли на дистанционный формат работы в соответствии с законом, то вам бояться нечего. Согласно статье 132 Трудового Кодекса РФ размер заработной платы не зависит от конкретного места работы, если вы продолжаете исполнять свои обязанности так же, как и в офисе. Зарплата зависит лишь от объема, качества, сложности работы, вашей квалификации и вашего опыта.

К сожалению, каждая ситуация в данном случае индивидуальна, поэтому работнику далеко не всегда удается самостоятельно принять юридически грамотное решение и защитить свои интересы.