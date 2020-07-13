У меня есть дети. Как нас может поддержать государство?

Как в нашей стране законодательно регулируются права семей с детьми, какая помощь и поддержка оказывается им государством? Обзор на эту тему подготовила Госдума.
Поддержка семей в условиях угрозы распространения коронавируса
По поручению Президента РФ в условиях угрозы распространения коронавируса семьи с детьми получат целый ряд мер дополнительной поддержки от государства. В их числе:
- дополнительная выплата на детей до трех лет в размере 5 000 рублей за апрель, май и июнь 2020 года на каждого такого ребенка;
- дополнительная разовая выплата в июле на детей до 16 лет в размере 10 тыс. рублей;
- ежемесячная выплата на первого и второго ребенка до трех лет семьям, у которых среднедушевой доход за 12 месяцев меньше двух региональных прожиточных минимумов;
- ежемесячное пособие на детей с трех до семи лет семьям, у которых среднедушевой доход не больше прожиточного минимума по региону;
- один из родителей, признанный безработным, вместе с пособием по безработице получит выплату на каждого несовершеннолетнего ребенка в размере 3000 руб. в месяц в июне-августе.;
- увеличенное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан в размере 6 752 рублей.
Расширение программы маткапитала
С 1 января выплаты в размере 466 617 рублей смогут получить семьи, где родился первый ребенок. При рождении второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тыс. рублей и составит 616 617 рублей, а кроме того, будет ежегодно индексироваться.
Также законом сокращаются сроки выдачи сертификата и денег, упрощается сам процесс подачи заявки на маткапитал. Так, ПФР примет решение о выдаче сертификата в течение пяти рабочих дней вместо пятнадцати. Если Пенсионному фонду потребуется уточнить какие-то сведения, то этот срок может быть продлен до 15 дней. Уже через один рабочий день решение станет известно получателю маткапитала.
Наконец, семьям не нужно будет собирать пакет документов на получение госуслуги, в том числе подтверждать место своего жительства. Пенсионный фонд будет сам выяснять всю необходимую информацию. Сама программа продлится до 2026 года.