У меня есть дети. Как нас может поддержать государство?

Как в нашей стране законодательно регулируются права семей с детьми, какая помощь и поддержка оказывается им государством? Обзор на эту тему подготовила Госдума.

Поддержка семей в условиях угрозы распространения коронавируса

По поручению Президента РФ в условиях угрозы распространения коронавируса семьи с детьми получат целый ряд мер дополнительной поддержки от государства. В их числе:

дополнительная выплата на детей до трех лет в размере 5 000 рублей за апрель, май и июнь 2020 года на каждого такого ребенка;

дополнительная разовая выплата в июле на детей до 16 лет в размере 10 тыс. рублей;

ежемесячная выплата на первого и второго ребенка до трех лет семьям, у которых среднедушевой доход за 12 месяцев меньше двух региональных прожиточных минимумов;

ежемесячное пособие на детей с трех до семи лет семьям, у которых среднедушевой доход не больше прожиточного минимума по региону;

один из родителей, признанный безработным, вместе с пособием по безработице получит выплату на каждого несовершеннолетнего ребенка в размере 3000 руб. в месяц в июне-августе.;

увеличенное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан в размере 6 752 рублей.

Расширение программы маткапитала

С 1 января выплаты в размере 466 617 рублей смогут получить семьи, где родился первый ребенок. При рождении второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тыс. рублей и составит 616 617 рублей, а кроме того, будет ежегодно индексироваться.

Также законом сокращаются сроки выдачи сертификата и денег, упрощается сам процесс подачи заявки на маткапитал. Так, ПФР примет решение о выдаче сертификата в течение пяти рабочих дней вместо пятнадцати. Если Пенсионному фонду потребуется уточнить какие-то сведения, то этот срок может быть продлен до 15 дней. Уже через один рабочий день решение станет известно получателю маткапитала.

Наконец, семьям не нужно будет собирать пакет документов на получение госуслуги, в том числе подтверждать место своего жительства. Пенсионный фонд будет сам выяснять всю необходимую информацию. Сама программа продлится до 2026 года.