Малому и среднему бизнесу помогут с профилактикой коронавируса. Как?

По новому постановлению правительства предприниматели получат субсидию от государства на мероприятия по дезинфекции от Covid-19.

Документ принят 2 июля и называется «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции».

В чем суть постановления?

Отдельным представителям малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированным НКО предоставлена возможность получить субсидию из федерального бюджета в 2020 году. Помощь можно получить один раз на безвозмездной основе, чтобы хотя бы частично компенсировать затраты получателей на проведение мероприятий по профилактике коронавируса.

Постановлением определены порядок и условия выплаты такой субсидии.

Кто может претендовать?

Субсидия по большей части полагается тем представителям малого и среднего бизнеса, которые активно взаимодействуют с населением и потому вынуждены тратить немалые средства на мероприятия по дезинфекции от коронавируса.

Это организации и предприниматели, работающие в следующих сферах деятельности (согласно кодам ОКВЭД 2):

деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93;

деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04;

деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4;

деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55;

деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56;

ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 95;

стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01;

предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02;

образование дополнительное детей и взрослых 85.41;

предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91.

Также на субсидию могут претендовать субъекты МСП, которым принадлежат любые из следующих объектов:

гостиницы с номерным фондом не больше 100 номеров;

горнолыжные трассы;

пляжи.

Указанные объекты по состоянию на 10 июня должны быть включены в федеральный перечень туристских объектов.

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Кроме того, субсидии могут быть предоставлены субъектам МСП, осуществляющим деятельность, связанную с производством (реализацией) подакцизных товаров и социально ориентированным некоммерческим организациям.

Каков размер выплаты?

Размер субсидии определяется по следующей формуле: 6,5 тыс. руб. x количество работников по данным СЗВ-М за май 15 тыс. руб.

Например, если в мае в штате организации было 20 человек, то размер субсидии составит 145 тыс. руб.

Субсидия для ИП без работников составляет 15 тыс. руб.

При каких условиях можно получить субсидию?

Во-первых, получатель субсидии должен быть включён в единый реестр субъектов МСП по состоянию на 10 июня.

Во-вторых, по налогам и страховым взносам не должно быть недоимки более 3 тыс. руб. (по состоянию на 1 июня). Если есть переплата, она учитывается при определении размера недоимки.

В-третьих, организация-заявитель не должна находиться в процессе ликвидации, исключения из ЕГРЮЛ, банкротства. ИП не может претендовать на субсидию, если он прекратил свою деятельность, снят с учета в налоговой инспекции.

Как получить субсидию?

В период с 15 июля по 15 августа включительно нужно направить заявление в налоговую инспекцию по месту нахождения организации или месту жительства ИП. Сделать это можно по ТКС, через личный кабинет на сайте ФНС или обычной почтой.

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Заявление рассматривается в течение 3 рабочих дней. Если оснований для отказа нет, в Казначейство передаются данные для перечисления субсидии.

Когда постановление вступает в силу?

Начало действия документа — 6 июля 2020 года.