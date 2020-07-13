Малому и среднему бизнесу помогут с профилактикой коронавируса. Как?

По новому постановлению правительства предприниматели получат субсидию от государства на мероприятия по дезинфекции от Covid-19.
Документ принят 2 июля и называется «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции».
В чем суть постановления?
Отдельным представителям малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированным НКО предоставлена возможность получить субсидию из федерального бюджета в 2020 году. Помощь можно получить один раз на безвозмездной основе, чтобы хотя бы частично компенсировать затраты получателей на проведение мероприятий по профилактике коронавируса.
Постановлением определены порядок и условия выплаты такой субсидии.
Кто может претендовать?
Субсидия по большей части полагается тем представителям малого и среднего бизнеса, которые активно взаимодействуют с населением и потому вынуждены тратить немалые средства на мероприятия по дезинфекции от коронавируса.
Это организации и предприниматели, работающие в следующих сферах деятельности (согласно кодам ОКВЭД 2):
- деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93;
- деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04;
- деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4;
- деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55;
- деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56;
- ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 95;
- стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01;
- предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02;
- образование дополнительное детей и взрослых 85.41;
- предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91.
Также на субсидию могут претендовать субъекты МСП, которым принадлежат любые из следующих объектов:
- гостиницы с номерным фондом не больше 100 номеров;
- горнолыжные трассы;
- пляжи.
Указанные объекты по состоянию на 10 июня должны быть включены в федеральный перечень туристских объектов.
Кроме того, субсидии могут быть предоставлены субъектам МСП, осуществляющим деятельность, связанную с производством (реализацией) подакцизных товаров и социально ориентированным некоммерческим организациям.
Каков размер выплаты?
Размер субсидии определяется по следующей формуле: 6,5 тыс. руб. x количество работников по данным СЗВ-М за май 15 тыс. руб.
Например, если в мае в штате организации было 20 человек, то размер субсидии составит 145 тыс. руб.
Субсидия для ИП без работников составляет 15 тыс. руб.
При каких условиях можно получить субсидию?
Во-первых, получатель субсидии должен быть включён в единый реестр субъектов МСП по состоянию на 10 июня.
Во-вторых, по налогам и страховым взносам не должно быть недоимки более 3 тыс. руб. (по состоянию на 1 июня). Если есть переплата, она учитывается при определении размера недоимки.
В-третьих, организация-заявитель не должна находиться в процессе ликвидации, исключения из ЕГРЮЛ, банкротства. ИП не может претендовать на субсидию, если он прекратил свою деятельность, снят с учета в налоговой инспекции.
Как получить субсидию?
В период с 15 июля по 15 августа включительно нужно направить заявление в налоговую инспекцию по месту нахождения организации или месту жительства ИП. Сделать это можно по ТКС, через личный кабинет на сайте ФНС или обычной почтой.
Заявление рассматривается в течение 3 рабочих дней. Если оснований для отказа нет, в Казначейство передаются данные для перечисления субсидии.
Когда постановление вступает в силу?
Начало действия документа — 6 июля 2020 года.