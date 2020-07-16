Пройти ковидную проверку Роспотребнадзора: что ищут проверяющие и как наказывают?

После выхода из карантина Роспотребнадзор начал проверять компании на предмет выполнения санитарных требований против коронавируса. Попробуем разобраться, как пройти проверку Роспотребнадзора и что надо делать, чтобы не нарваться на штрафы, на примере.

Чаще всего проверка приходит на предприятия розничной торговли, работающие в обрабатывающей отрасли. Так было до снятия ограничений с ресторанов, кафе и гостиниц. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Например, в Кемерово с 20 мая по 10 июня управление РПН проверило 1883 предприятия потребительского рынка, возобновив работу с начала мая. В среднем проводится около 90 ревизии день, выявлено 125 нарушений. Одни предприятия закрываются, других штрафуют, третьим выдают предписание устранить нарушение.

Рассмотрим ситуацию, которую описывает владелец одного из салонов в городе Кемерово.

«Пришли проверяющие, с ними участковый, не представились. Маски опущены до подбородка, участковый был вообще без маски. Проверяли недельный запас масок и антисептиков. У нас был рулон масок, но это их не удовлетворило, сказали, что должна быть коробка. В протоколе проверяющие написали, что не было достаточного количества масок…. хотя кто их считал. Обязали вести журналы учета смены масок. Очень странный подход, ведь записывать надо всех, кто на смене, а расписываться может администратор. Проверяющий долго рассчитывал состав антисептика. Роспотребнадзор выявил следующие нарушения: Отсутствие запаса антисептиков на 7 дней (хотя они были в наличии в достаточном количестве, все процедуры проводились согласно предписанию).

Отсутствие разметки в маникюрном зале, хотя два человека находились на расстоянии 2,5 м.

Клиенты в зале без масок, хотя все были в масках.

Отсутствие масок у мастеров, не ведётся журнал смена масок. Все мастера были в масках, но журнал учёта действительно не вёлся.

Отсутствие объявление на двери о масочном режиме (каемся, не было). По решению суда салон закрыли на 20 дней, хорошо, что не оштрафовали. Решение можно обжаловать течение 10 дней, но для этого необходимо устранить недочеты».

В предложенном случае нужно было сделать фотографии разметки, масок, антисептиков, повесить на дверь объявление и предоставить чеки на приобретение антисептических средств.

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Что проверяет Роспотребнадзор?

Измерение температуры на входе в заведении.

Наличие антисептиков. Именно с ними связано более 30% всех нарушений.

Соблюдение масочного режима. Должен быть 5-дневный запас одноразовых масок, приборы для обеззараживания воздуха. Особенно это касается места, где постоянно находятся люди.

Уборка должна проводиться с дезинфекцией. Обратите внимание, что контролёры требуют журнал графика уборок.

Готовьте всё вышеперечисленное, обезопасьте себя, чтобы не попасть на штраф.