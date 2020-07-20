Как отразить в программе расчет зарплаты за 1 июля 2020? Новые нюансы

В связи с появлением письма Минтруда от 17.06.2020 № 14-1/В-735 (а также аналогичного 14-1/В-727), в котором сказано что «1 июля не исключается из нормы рабочего времени», в программе 1С пересмотрен подход к его отражению.

Для учета этого дня в первую очередь после обновления программы необходимо обновить производственный календарь в ней. После этого 1 июля в календаре отмечается как очередной период нерабочего оплачиваемого времени.

Далее, необходимо в настройках расчета зарплаты включить флажок «Автоматическое обновление по производственному календарю».

Не забудьте, что при изменении настроек здесь, согласно ним будут автоматически перезаполнены графики, для которых включено автоматическое обновление по производственному календарю. Будьте внимательнее:

Повторю, перезаполняются графики, если в настройках установлен флаг «Автоматическое обновление по производственному календарю». И при наличии флажка «При заполнении учитывать оплачиваемые нерабочие дни» 1 июля будут отражать так:

В любом случае, после автоматического заполнения графика его можно скорректировать вручную в соответствии с реальной ситуацией на вашем предприятии.

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Рассмотрим расчет зарплаты с учетом нерабочих оплачиваемых дней

Если сотрудник не работал 1 июля

При расчете зависящих от времени начислений время по виду «Оплачиваемые нерабочие дни» включается и в норму, и в фактически отработанное время.

А в табеле такое время не включается в отработанное.

Если сотрудник работал 1 июля

У него при этом в графике может быть как Я или ОН, но в любом случае, необходимо регистрировать документ «Работа в выходные и праздничные дни».

При расчете заработной платы начисления следующие.

Примеры смоделированы в «1С:Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.14.61)».