Налог на прибыль: как представить декларацию и рассчитаться с бюджетом

Декларацию по прибыли за первое полугодие 2020 года надо отправить не позже 28 июля. Разбираемся с особенностями заполнения и представления «прибыльной» отчетности и с уплатой налога.

Порядок представления декларации по налогу на прибыль

Отчитываться по прибыли необходимо по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@

Если среднесписочная численность персонала не превысила 100 человек, то декларацию можно представить на бумаге.

Срок сдачи декларации за полугодие 2020 года — не позднее 28.07.2020 (п. 4 ст. 289 НК РФ). Обратите внимание: срок сдачи полугодовой отчетности в отличие от отчетности за 2019 год и I квартал текущего года не переносился.

При этом конкретные сроки сдачи декларации за отчетные периоды зависят от того, как компания перечисляет «прибыльные» авансы: ежемесячно, исходя из фактической прибыли: авансовые платежи платятся и декларация подается ежемесячно до 28-го числа, отчетными периодами в этом случае будут месяц, 2 месяца, 3 месяца и так далее до окончания календарного года;

ежеквартально: авансовые платежи определяются по итогам квартала, полугодия, 9 месяцев.

Порядок заполнения декларации по налогу на прибыль за полугодие 2020 года

В обязательном порядке нужно заполнить:

титульный лист,

подраздел 1.1 и 1.2,

Лист 02 и приложения к нему: N 1 и N 2.

Остальные листы, разделы и приложения нужны, только если у вас были отражаемые в них операции. В титульном листе в строке «Налоговый (отчетный) период» нужно указать код 31.

В приложении N 1 к Листу 02 необходимо отразить выручку и внереализационные доходы за полугодие. В приложении N 2 — прямые, косвенные и внереализационные расходы, убытки.

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В Лист 02 следует перенести итоговые суммы всех доходов, расходов и убытков из приложений. В строке 180 рассчитатье налог с прибыли за полугодие, а в строке 210 — общую сумму авансовых платежей, которые надо было заплатить с начала года. Положительная разница между ними — сумма к доплате, отрицательная — к уменьшению.

Общую сумму ежемесячных платежей на 3 квартал нужно отразить в строке 290, она равна разнице между строкой 180 декларации за полугодие и строкой 180 декларации за 1 квартал. Строку 320 Листа 02 заполнять не нужно.

В подразделе 1.2 необходимо рассчитать ежемесячные платежи на 3 квартал по срокам уплаты. Каждый платеж в федеральный бюджет равен 1/3 строки 300 Листа 02, в региональный — 1/3 строки 310. Если показатели этих строк не делятся на 3 нацело, остаток нужно добавить к платежу по третьему сроку.

В подразделе 1.1 нужно указать сумму к доплате или уменьшению по итогам полугодия в федеральный и региональный бюджет.

Как заплатить авансовые платежи и налог на прибыль

НК РФ предусматривает три способа уплаты авансов:

по итогам I квартала, полугодия и 9 месяцев плюс ежемесячные авансовые платежи внутри каждого квартала (способ является общим для всех организаций);

по итогам I квартала, полугодия и 9 месяцев без уплаты ежемесячных авансовых платежей (п. 3 ст. 286 НК РФ): его используют те компании, у которых за предыдущие четыре квартала доходы от реализации не превышали в среднем 15 млн рублей за каждый квартал (60 млн рублей за год), а также бюджетные, автономные учреждения, НКО, не имеющие дохода от реализации;

по итогам каждого месяца, исходя из фактически полученной прибыли, о его применении надо сообщить ИФНС до 31 декабря года, предшествующего налоговому периоду, в котором происходит переход на такую систему уплаты авансов.

Однако Законом от 22.04.2020 № 121-ФЗ было уточнено, что в текущем году в целях применения данной нормы предельная величина доходов по итогам каждого из четырех кварталов составляет 25 млн рублей.

В связи с этим налоговая служба разъясняет:

если за II, III и IV кварталы прошлого года и I квартал этого года ежеквартальные реализационные доходы не превысили 25 млн рублей, то фирма вправе платить авансы по итогам отчетных периодов 2020 года. В таком случае в декларации за I квартал не исчисляются месячные авансы на II квартал;

если за прошлогодние III и IV кварталы и I и II кварталы этого года реализационная выручка не вышла за пределы 25 млн рублей в каждом квартале, то фирма переходит на уплату квартальных авансов по итогам 1-го полугодия 2020 года.

если за IV квартал 2019 года и I–III кварталы текущего года реализационные доходы не достигли установленного лимита, то на уплату квартальных авансов фирма переходит по итогам 9 месяцев 2020 года.

Плательщик налога на прибыль, соответствующий этим условиям и уже представивший декларацию за I квартал 2020 года, может сдать уточнения. Из уточненной декларации убираются месячные авансы на II квартал (в подразделе 1.2 раздела 1 проставляются нули).

Разъяснения приведены в письме представителей ФНС РФ от 13.05. 2020 № СД-4-3/7843@.

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Как отчитаться при наличии обособленных подразделений

По общему правилу «прибыльная» декларация представляется организацией в ИФНС по месту своего нахождения и по месту нахождения каждого обособленного подразделения (п. 1 ст. 289 НК РФ).

По месту нахождения организации подается декларация, составленная в целом по организации с распределением прибыли по обособленным подразделениям (ОП). То есть помимо тех листов декларации, которые являются общими для всех налогоплательщиков, заполняется приложение № 5 к листу 02 декларации в количестве, соответствующем числу имеющихся ОП (включая закрытые в текущем налоговом периоде).

Если подразделения организации находятся на территории одного субъекта РФ, можно принять решение уплачивать налог (авансовые платежи) по данной группе ОП через одно из них (п. 2 ст. 289 НК РФ).

Организации, которые уплачивают налог (авансовые платежи) за группу ОП через ответственное подразделение, подают декларации в налоговые органы по месту учета организации (головного офиса) и по месту учета ответственного ОП.

Если же в одном регионе находятся сама организация (головной офис) и ее ОП, то прибыль можно не распределять по каждому из них. Организация вправе платить налог за свои ОП.

Если головная компания платит налог на прибыль за свои подразделения, она вправе представлять декларацию в ИФНС только по своему месту нахождения.

Однако если фирма примет решение изменить порядок уплаты налога либо скорректирует количество структурных подразделений на территории субъекта, или произойдут другие изменения, влияющие на порядок уплаты налога, то об этом следует сообщить в инспекцию.

(Письмо Минфина РФ от 03.07.2017 № 03-03-06/1/41778)

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Что грозит за опоздание с отчетностью и уплатой налога

За непредставление (опоздание с подачей) «прибыльной» декларации установлены следующие санкции:

1) за опоздание с годовой отчетностью полагается штраф в размере 5 процентов не уплаченной в срок суммы налога, подлежащей уплате по этой декларации, за каждый полный или неполный месяц, который прошел со дня, установленного для сдачи декларации, и до дня, когда она была представлена. При этом штраф не может быть:

больше 30 процентов не уплаченной в срок суммы налога, подлежащей уплате по опоздавшей декларации;

меньше 1 тыс. рублей (такой же штраф будет за несвоевременное представление нулевой декларации).

2) за опоздание с декларацией за отчетный период (I квартал, полугодие, 9 месяцев или один месяц, два месяца и т.д.) оштрафуют на 200 рублей за каждую не представленную в срок декларацию (п. 1 ст. 126 НК РФ, письмо ФНС РФ от 22.08.2014 № СА-4-7/16692);

3) должностное лицо компании могут оштрафовать на сумму от 300 до 500 рублей (ст. 15.5 КоАП РФ).

По общему правилу должностным лицом является руководитель организации, но им может быть и другой работник (например, главный бухгалтер), который в силу трудового договора или внутреннего нормативного акта отвечает за представление в ИФНС налоговой отчетности.

За опоздание с годовой декларацией в течение 10 дней также могут заблокировать счет компании. Однако такая мера не применяется, если с просрочкой сдан авансовый расчет (Определение ВС РФ от 27.03.2017 № 305-КГ16-16245, письмо ФНС РФ от 17.04.2017 № СА-4-7/7288@). Поэтому блокировать счет при нарушении сроков сдачи отчетности за 9 месяцев ИФНС не имеет права.

За нарушенные сроки уплаты авансовых платежей и налога на прибыль начисляются пени.

Если неуплата налога произошла из-за ошибки, приведшей к занижению налоговой базы по прибыли, то в этом случае организации грозит штраф в размере 20 процентов от суммы недоимки (п. 1 ст. 122 НК РФ):

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Чтобы избежать этого штрафа, надо подать «уточненку», но до этого необходимо уплатить недоимку и пени (п. 4 ст. 81 НК РФ, письма Минфина РФ от 13.09.2016 № 03-02-07/1/53498, ФНС РФ от 14.11.2016 № ЕД-4-15/21472@).

Как подать «уточненку»

Подать уточненную декларацию надо в двух случаях:

если компания в ранее представленной декларации обнаружила ошибку, которая привела к неполной уплате налога — при завышении расходов или занижении доходов (п. 1 ст. 81 НК РФ, письмо ФНС РФ от 14.11.2016 № ЕД-4-15/21472@);

при получении из ИФНС требования о представлении пояснений по декларации или внесении в нее исправлений (п. 3 ст. 88 НК РФ). Если, по мнению компании, декларация заполнена корректно, то вместо «уточненки» надо представить пояснения.

Ошибку, которая привела к переплате налога, можно поправить в декларации за текущий период.

«Уточненка» подается по той же форме, что и первоначальная декларация. Представить ее надо в ту ИФНС, в которой организация состоит на учете на день подачи «уточненки».

В уточненной декларации заполняются все листы, разделы и приложения, которые были заполнены в первичной декларации, даже если в них не было ошибок.

Уточненная декларация по требованию инспекции при выявлении ошибок во время «камералки» должна быть представлена в ИФНС за 5 рабочих дней со дня получения требования. Если в этот срок не успеть и при этом не подать пояснения, организацию оштрафуют на 5 тыс. рублей по п. 1 ст. 129.1 НК РФ. За повторное нарушение в течение календарного года штраф составит уже 20 тыс. рублей (п. 1 ст. 129.1 НК РФ).

Других сроков для подачи «уточненки» НК РФ не установил. Однако лучше поторопиться. Ведь если налог к уплате занижен и инспекция первая обнаружит этот факт, то компанию оштрафуют (20 процентов от суммы недоимки, п. 1 ст. 122 НК РФ).

Когда прошлогодние ошибки можно поправить в текущем периоде

В силу п. 1 ст. 54 НК РФ ошибки или искажения в исчислении налоговой базы за прошлые периоды, обнаруженные в текущем периоде, могут исправляться в периоде их выявления в двух случаях:

если период совершения ошибки неизвестен;

если ошибка привела к излишней уплате налога.

Таким образом, указанная норма применяется при искажениях базы за прошлый период, например, при занижении расходов при получении от контрагента (обнаружении) прошлогодней «первички» в текущем периоде.

Однако править придется все же период совершения ошибки, если в отчетном периоде получен убыток.