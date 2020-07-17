Налог на прибыль: какие поправки в пользу бизнеса должно принять Правительство

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У бизнеса отняли право на предпринимательский риск и «запретили» многолетний цикл развития

Во-первых, предпринимательская деятельность предусматривает экономические риски. Прежде всего речь идет о вероятных убытках, что и прописано в гражданском законодательстве. Даже в теории невозможно представить единые нормативы доходов и расходов для бизнеса.

Во-вторых, с экономической точки зрения убытки — превышение расходов над финансовыми поступлениями. Такой результат работы не исключен, всю ответственность и риски за него берет на себя именно предприниматель. Налоговое законодательство однозначно определяет, что в этом случае налог на прибыль равен нулю. Так же, как и налоговая база для расчета этого платежа.

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В-третьих, предпринимательская деятельность не ограничена одним налоговым периодом. Платежи в бюджет можно делать ежеквартально или ежегодно, но цикл развития большинства бизнес-структур гораздо дольше. Собственник может столкнуться с убытками, но при этом продолжить работу и в конце концов превратить свою компанию в прибыльную. Очевидно, что чистую прибыль он в этом случае направит на компенсацию убытков прошлых лет.

Кстати, такая возможность прямо предусмотрена законами о хозяйственных обществах. Абсолютно легален и шаг по формированию резервов в бухгалтерском учете — на покрытие вероятных убытков. Расходы по созданию таких резервов можно учитывать при расчете налога на прибыль.

В-четвертых, многие виды бизнеса имеют многолетний цикл развития. И, например, закончить первый год работы с плановыми убытками — потому что расходы, совершенные в этот период, сделаны абсолютно сознательно, ради получения прибыли в будущем. Это могут быть любые затраты — от приобретения недвижимости или транспорта до средств, выделенных на рекламу или зарплату высококлассных специалистов по запуску бизнеса.

Очевидно, что предприниматель имеет полное право инвестировать в будущее благополучие своей компании. Если его расходы экономически оправданы и документально безупречны, не принимать их в процессе налогообложения прибыли нельзя! Так почему же установлены ограничения на принятие к вычету убытков прошлых периодов? Чем они с точки зрения экономики отличаются от расходов прошлых периодов, выявленных в отчетном, которые безусловно принимаются для целей налогообложения?

Ведь эти расходы строго соответствуют требованиям пункта 1 статьи 252 НК РФ, а также позиции Конституционного Суда. Ее суть в том, что у налогов должно быть строгое экономическое обоснование.

Убытки — на плечи предпринимателя, прибыль — доход казны. Готов ли бизнес продолжать работу в таких реалиях?

Ограничения, запрещающие принимать к учету полную сумму убытков прошлых лет, по сути увеличивают ставку налога на прибыль. Реальная доля платежей в казну выше, чем предусмотренная законом. Что это, если не нарушение прав и экономических интересов бизнеса?

Особую актуальность проблема приобрела именно сейчас. Пандемия и режим нерабочих дней обернулись серьезными убытками для целых отраслей бизнеса. Ведь и запрет на ведение деятельности, и обязанности по выплате зарплат были спущены предпринимателям в директивном порядке, сверху. Деловое сообщество оказалось в сложной ситуации не по своей вине.

Тем, кто выживет после коронавируса и сумеет вновь сделать свой бизнес доходным, будет нужна компенсация внеплановых убытков весны-2020. Абсолютно справедливо и логично, если эта компенсация будет получена из собственной прибыли бизнеса. Однако нынешние ограничения не позволяют закрывать долгосрочный финансовый разрыв в полном объеме. Де-факто они заставляют владельцев бизнеса закрывать долгосрочный финансовый разрыв своими средствами.

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То есть деньги, заработанные благодаря предпринимательской активности, будут изыматься в казну по повышенной ставке налога на прибыль. А бизнесу придется отвечать за убытки, в появлении которых предприниматели вообще не виноваты. Такая несправедливость не только затормозит восстановление деловой активности, но и оставит многих владельцев бизнеса без мотивации. Кто-то откажется от попыток спасти свою компанию, посчитает, что лучше уйти в банкротство, чем прикладывать титанические экономические и управленческие усилия ради получения гипотетической прибыли, которую попытаются изъять по повышенной налоговой ставке.

Инициатива РСПП абсолютно справедливая и своевременная. Ограничения на учет убытков в налоговой базе надо отменять, и как можно скорее. Иначе целые сектора отечественной экономики будут восстанавливаться медленнее, чем хотелось бы. А у сотен бизнесменов вообще пропадет мотивация к попыткам возрождения своих компаний.