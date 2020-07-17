Налог на прибыль: какие поправки в пользу бизнеса должно принять Правительство
Без новых льгот и преференций в пользу делового сообщества оно невозможно, а уж тем более невозможно восстановление докризисной деловой активности. Поэтому Российский союз промышленников и предпринимателей предложил отменить те ограничения в расчетах налога на прибыль, которые невыгодны предпринимательскому сектору.
Наталья Ненашева, управляющий партнер компании «ТОП-ЛАЙН», объясняет, почему снимать ограничения жизненно необходимо прямо сейчас.
В России реальный налог на прибыль выше официального
С января 2017-го плательщики налога на прибыль потеряли право засчитывать убытки прошлых лет в объеме, превышающем половину налоговой базы. До введения этих ограничений такие убытки принимались в уменьшение налоговой базы в полном объеме. А сейчас они могут сократить расчетную базу текущего периода не более чем на 50%.
Эти статьи налогового законодательства бьют по интересам налогоплательщиков и увеличивают реальную ставку налога на прибыль.
Экономическая и правовая обоснованность ограничений была предметом споров и до 2020-го. Пандемия коронавируса резко повысила актуальность предложений об их отмене. Ведь в условиях спада они и вовсе превращаются в препятствие восстановлению отечественной бизнес-активности.