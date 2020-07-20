Переход с ЕНВД на ЕСХН с 2021 года: на что обратить внимание

ЕНВД отменяют с 1 января 2021 года. А значит, многим предприятиям и ИП нужно решить, какой из существующих налоговых режимов станет оптимальным. Расскажем, кто сможет перейти на уплату ЕСХН с 2021 года и что для этого нужно сделать.

Кто вправе перейти на уплату ЕСХН

ФНС в Письме от 11.03.2020 № АБ-4-19/4243@ предлагает плательщикам ЕНВД выбрать оптимальный налоговый режим для применения с 2021 года взамен вмененки:

Для ИП возможен выбор из 4 вариантов: УСН, ЕСХН, ПСН и НПД. Некоторые режимы даже разрешается совмещать.

Вариантов для организаций меньше: лишь УСН и ЕСХН.

Режим ЕСХН вправе применять сельскохозяйственные товаропроизводители, т. е. предприятия и ИП, у которых 70% от суммарной выручки составляют доходы:

от реализации сельхозпродукции собственного производства;

от оказания услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Чтобы не нарушить это ограничение, плательщикам ЕСХН приходится отказываться от продажи дорогостоящих объектов основных средств.

П. 2.1 ст. 346.26 НК РФ указывает на виды деятельности, общие для ЕНВД и ЕСХН:

Розничная торговля Оказание услуг общественного питания Через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 кв. м;

через объекты стационарной торговой сети без торговых залов;

через объекты нестационарной торговой сети Через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 кв. м;

через объекты организации общественного питания без залов обслуживания посетителей

В отношении данных видов деятельности НК РФ требует выбрать одну из двух систем налогообложения.