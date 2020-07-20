Клерк.Ру

Переход с ЕНВД на ЕСХН с 2021 года: на что обратить внимание

ЕНВД отменяют с 1 января 2021 года. А значит, многим предприятиям и ИП нужно решить, какой из существующих налоговых режимов станет оптимальным. Расскажем, кто сможет перейти на уплату ЕСХН с 2021 года и что для этого нужно сделать.

Кто вправе перейти на уплату ЕСХН

ФНС в Письме от 11.03.2020 № АБ-4-19/4243@ предлагает плательщикам ЕНВД выбрать оптимальный налоговый режим для применения с 2021 года взамен вмененки:

  • Для ИП возможен выбор из 4 вариантов: УСН, ЕСХН, ПСН и НПД. Некоторые режимы даже разрешается совмещать.
  • Вариантов для организаций меньше: лишь УСН и ЕСХН.

Режим ЕСХН вправе применять сельскохозяйственные товаропроизводители, т. е. предприятия и ИП, у которых 70% от суммарной выручки составляют доходы:

  • от реализации сельхозпродукции собственного производства;
  • от оказания услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Чтобы не нарушить это ограничение, плательщикам ЕСХН приходится отказываться от продажи дорогостоящих объектов основных средств.

П. 2.1 ст. 346.26 НК РФ указывает на виды деятельности, общие для ЕНВД и ЕСХН:

Розничная торговля

Оказание услуг общественного питания

  • Через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 кв. м;
  • через объекты стационарной торговой сети без торговых залов;
  • через объекты нестационарной торговой сети
  • Через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 кв. м;
  • через объекты организации общественного питания без залов обслуживания посетителей

В отношении данных видов деятельности НК РФ требует выбрать одну из двух систем налогообложения.

Rootpay
📌 Реклама
Есть внештатные сотрудники? Выгоднее и проще через Rootpay
Экономия 30% для юр.лиц. Один договор со всеми внештатными сотрудниками.
Узнать больше

Как могло получиться так, что сельскохозяйственный производитель оказался на вмененке вместо ЕСХН? Возможные причины:

  • ЕНВД обходился дешевле, чем ЕСХН;
  • с 1 января 2019 года плательщиков ЕСХН обязали платить НДС, и своевременный переход на ЕНВД освободил от такой обязанности;
  • сельскохозяйственный товаропроизводитель не был уверен в том, что выручка от произведенной им продукции составит не менее 70% доходов.

Кстати, на ЕСХН вправе перейти плательщики, средняя численность работников которых не превышает 300 человек, в отличие от вмененки — не более 100 человек. Поэтому после перехода на ЕСХН можно увеличить штат сотрудников.

Как рассчитывается ЕСХН

В отличие от УСН, исчисление ЕСХН не предполагает вариантов выбора объекта налогообложения:

  • налоговой базой признается разница между доходами и расходами;
  • ставка налога — 6% (может быть снижена на региональном уровне).

Аналогично УСН с объектом «доходы минус расходы» плательщик ЕСХН может учесть в составе расходов убыток, полученный по итогам предыдущих 10 лет. Снова наблюдается зависимость от реальных доходов, в отличие от ЕНВД.

От каких налогов освобождает ЕСХН

ЕСХН освобождает (п. 3 ст. 346.1 НК РФ):

  • организацию — от уплаты налога на прибыль и налога на имущество организаций;
  • ИП — от уплаты НДФЛ и налога на имущество физических лиц.

📌 Реклама
Отключить

При этом имущество, по которому предоставляется освобождение от налога, должно использоваться в производстве, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции, либо при оказании услуг сельскохозяйственным производителям.

Плательщики ЕСХН вправе получить освобождение от НДС согласно п. 1 ст. 145 НК РФ при условии, что их годовые доходы без учета НДС не превысили:

  • в 2020 году — 80 млн руб.;
  • в 2021 году — 70 млн руб.;
  • в 2022 году и далее — 60 млн руб.

Основные обязанности плательщика ЕСХН

Приведем некоторые обязанности при уплате ЕСХН и сравним их с УСН и ЕНВД:

Режим

ЕСХН

УСН

ЕНВД

Сдача декларации

1 раз в год (по итогам года)

4 раза в год (по итогам каждого квартала)

Уплата налога и авансов

2 раза в год

4 раза в год

Дополнительная отчетность

Книга доходов и расходов — для ИП

Книга доходов и расходов

Нет

Минфин Приказом от 11.12.2006 № 169н вводит форму книги доходов и расходов для ИП-плательщиков ЕСХН. Для организаций ведение такого регистра не установлено, но сохранена обязанность ведения бухгалтерского учета (п. 8 ст. 346.5 НК РФ).

Как перейти на ЕСХН с 2021 года

Плательщики ЕНВД, решившие применять ЕСХН с 1 января 2021 года, должны уведомить об этом налоговую инспекцию до 31 декабря 2020 года.

Нарушение этого срока повлечет невозможность перехода на ЕСХН. А при нежелании выбрать иную систему налогообложения организации и ИП рискуют оказаться на общей системе, отличающейся наибольшим разнообразием обязательных платежей.

📌 Реклама
Отключить

Форма уведомления № 26.1-1 о переходе на ЕСХН введена Приказом ФНС от 28.01.2013 № ММВ-7-3/41@ и требует указания доли дохода от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства (или оказания услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям) за 2019 год.

Аналогичную информацию отражают:

  • за последний отчетный период — вновь созданные организации; вновь зарегистрированные ИП, реализующие выловленную рыбу и иные водные биоресурсы;
  • по состоянию на 1 октября 2020 года — остальные вновь зарегистрированные ИП.

Уведомление направляется в ИФНС:

  • лично;
  • по ТКС;
  • через личный кабинет плательщика ФНС;
  • по почте с описью вложения.

ФНС в Письме от 11.03.2020 № АБ-4-19/4243@ также приводит памятку для плательщиков ЕНВД, рассматривающих вариант перехода на ЕСХН:

1

Подводим итоги

  • Переход на ЕСХН с 2021 года возможен для небольшого числа вмененщиков сферы розничной торговли и общественного питания при условии, что доля их доходов от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства составляет минимум 70% от общей выручки.
  • Для применения ЕСХН в 2021 году уведомить налоговую инспекцию необходимо до 31 декабря 2020.
  • При отказе от добровольного выбора системы налогообложения с 1 января 2021 плательщик ЕНВД окажется на общем режиме, отличающемся максимальной налоговой нагрузкой.

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама
Отключить