Когда бухгалтера трудно привлечь к субсидиарной ответственности?

Многие уже слышали о случаях взыскания долгов предприятия с главного бухгалтера. Взыскать могут миллионные потери и долги предприятия, в том числе и после его увольнения с работы. Это выводы из свежей судебной практики.

Об этом все чаще говорят чиновники, конкурсные управляющие, судьи. Предупреждение оправдано. Ведь взыскание возможно при ликвидации организации в рамках субсидиарной ответственности.

Если раннее ее применение было достаточно редким явлением, то сейчас это стало обыденным. Причем взыскиваемые долги могут составлять десятки миллионов рублей.

Плохо то, что в рамках закона о банкротстве нет презумпции невиновности, и привлекаемое лицо должно самостоятельно доказывать свою невиновность.

Что должен доказать главный бухгалтер?

1. Главное, что бухгалтер не является контролирующим лицом

Субсидиарная ответственность наступает, если «погашение требований кредиторов» невозможно по вине лиц, контролирующих должника (п. 1 ст. 61.11 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ). Но главный бухгалтер не может отвечать только из-за должности (п. 3 постановления Пленума Верховного суда от 21.12.2017 № 53).

Еще надо доказать, что он относится к контролирующим лицам. То есть вправе давать должнику обязательные указания или иным образом определять его действия (ст. 61.10 Закона № 127-ФЗ).

Так в Постановлении АС Северо-Западного округа №А42-233/2015 от 02.04.2019г., конкурсный управляющий решил привлечь к субсидиарной ответственности единственного учредителя, генерального директора и главного бухгалтера. Но суд решил, что главный бухгалтер мог приказывать лишь подчиненным. Не доказано, что он приказывал директору или сам действовал от его имени. Значит, не установлено, что главный бухгалтер управлял организацией. Родственные отношения (бухгалтер — дочь учредителя) не доказывают подобное управление. Это вывод из пункта 3 Постановления № 53. Следовательно, главный бухгалтер не был контролирующим и его нельзя привлечь к субсидиарной ответственности.

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Здесь очень важны трудовые договоры, должностные инструкции и иные документы, где прописаны обязанности главного бухгалтера. Лучше, если там нет задач, обычно возлагаемых на руководителя. Надо ссылаться и на отсутствие приказов и иных распоряжений по организации, подписанных главным бухгалтером.

2. Выполнение работы еще не повод для ответственности

Установив необоснованное перечисление денежных средств, конкурсный управляющий заявил, что виноват бухгалтер, так как он оформил платежку и значит, с него нужно взыскать долг, который не удалось погасить из-за неоправданного перечисления. Но в Постановлении Пленума ВС № 53 четко сказано, что к контролирующим лицам относят тех, кто влияет на заключение сделок и на их существенные условия. То есть, кто управляет сделками.

А главный бухгалтер только работал, выполняя их. Он не мог «определять действия» должника. И его нельзя привлечь к субсидиарной ответственности. (Постановление от 26.02.2019 № А56-68090/2014).

Выводы суда актуальны не только для оформления платежек, но и для другой работы. Например, для расчета налогов. Допустим, они занижены из-за ошибки главного бухгалтера. Вместе с тем он не был контролирующим лицом и не давал указания, обязательные для предприятия. Значит, субсидиарная ответственность неприменима (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.04.2019 № 17АП-5654/2018-АК).

3. Чужие обязанности не повод для привлечения к ответственности главного бухгалтера

При неполучении бухгалтерских документов конкурсный управляющий потребует привлечь виновных к субсидиарной ответственности. И взыскать с них долги, которые не погашены юридическим лицом. Подобное требование предъявляют и к главному бухгалтеру.

Но ведь за хранение документов отвечает генеральный директор (ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). На главного бухгалтера могут возложить только ведение учета. И если его намеренное искажение не доказано, то нет причин для субсидиарной ответственности бухгалтера (постановление Арбитражного суда Московского округа от 03.12.2018 № А40-61202/2015).

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При подготовке отчетности установлена задолженность компании и необходимость начать процедуру банкротства. Значит, главного бухгалтера нельзя обвинить в сокрытии информации. Самим банкротством бухгалтер не обязан заниматься (доказательство — трудовой договор и должностная инструкция). Поэтому его нельзя обвинить в бездействии и в непредставлении заявления в суд. Его должен сдать генеральный директор (ст. 9 Закона № 127-ФЗ).

Его и надо привлечь к субсидиарной ответственности, освободив от нее главного бухгалтера (постановление АС Северо-Кавказского округа от 28.03.2019 № А53-28238/2016).

За выдачу документов, как и за другие вопросы, связанные с банкротством, отвечает руководитель.

Субсидиарная ответственность очень возможна если:

Суд установит участие главного бухгалтера в сокрытии активов. Например, бухгалтер требовал оформлять договоры с несуществующими контрагентами. Докажут участие в этом чужие печати либо не заполненные, но проштампованные бланки других организаций, найденные у главного бухгалтера. Еще один довод — перечисление средств без ведома руководителя либо с нарушением внутренних правил.

Опасна и неоправданная передача документов. К примеру, чековой книжки, где заранее проставлены подписи руководителя и главного бухгалтера. Если по ней сняты средства не для предприятия, то очевидны его потери.

Работник передал чековую книжку из-за болезни, но это не освободило от ответственности. Против главного бухгалтера использовано отсутствие приказа о передаче полномочий или иных документов о временном замещении. Например, должностной инструкции одного из работников, где сказано, что тот временно заменяет главного бухгалтера. (Постановление от 21.01.2019 № 20АП-5277/2018).

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Если главный бухгалтер одновременно и руководитель, то вероятность привлечения к субсидиарной ответственности резко возрастет.

Рекомендации для главного бухгалтера:

1. Проверьте свой трудовой договор и должностную инструкцию. Из этих документов должно быть ясно, что главный бухгалтер не может управлять деятельностью предприятия.

2. Если пришлось работать в компании с номинальным директором, постарайтесь показать, что не являетесь фактическим руководителем.

3. Не храните незаполненные, но подписанные документы. Если у вас найдут чистые бланки подписанные руководителем, то 100% признают контролирующим лицом.

4. Опасно передавать пустые бланки за подписью главного бухгалтера.

5. Опасно, если доступ к программе клиент-банк имеет только главный бухгалтер или учет ведется на личном компьютере без права доступа руководителя. Могут обвинить в бесконтрольном доступе к ресурсам.

6. Не забывайте информировать руководителя о всех спорных ситуациях. Если возможно банкротство предприятия обязательно сообщите руководителю, даже по электронной почте. Главное, что бухгалтер не скрывает информацию.

7. При увольнении не забудьте оформить передачу дел. При отказе подписать, Акт передачи можно отправить по почте заказным письмом.

8. При возможности сделайте копии документов на передачу дел и храните не менее трех лет.