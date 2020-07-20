Как мотивировать сотрудников, не повышая зарплату

Низкие зарплаты часто демотивируют сотрудников, но не всегда их повышение мотивирует к трудовым подвигам.

Бизнес постоянно решает задачу, как обойти противоречия интересов между собственниками и наемными работниками. Для первых в приоритете — оптимизация кадровых расходов и увеличение прибыли, для вторых — повышение свой стоимости на рынке труда и поиск комфортных условий.

За системой мотивации в любой компании стоят не только финансовые критерии привлекательности работодателя, но и решение таких задач, как повышение эффективности персонала, создание положительного бренда работодателя, снижение текучки кадров, удержание квалифицированных специалистов.

Как мотивировать, не повышая зарплату? Разрабатывая и внедряя нематериальные мотивационные схемы. Пакет льгот и гарантий должен учитывать тактические цели организации и ориентироваться на особенности и персональные мотиваторы всех категорий сотрудников. Разберем, какие именно.

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Потребность в уважении

Важный момент, когда подчиненным должна быть понятна система оценки результатов их работы, а некая внедолжностная активность принята во внимание. Выразить можно как в персональной, так и публичной похвале, объявлении на доске почета или письменной благодарности.

Потребность в повышении служебного статуса

Личная заинтересованность сотрудников в карьерном росте очевидна, результат — эффективная работа. Однако для избегания возникновения конкурентной среды планируйте возможность карьерного продвижения для всех подчиненных.

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Потребность в развитии и повышении уровня профессионализма

Курсы повышения квалификации, корпоративные тренинги в качестве дополнительного бонуса позволяют сотруднику повысить свой собственный рейтинг на рынке труда и расширить горизонты возможностей, а компании дает лояльных управленцев, «заточенных» под конкретные цели.

Однако такой метод поощрения приемлем далеко не для всех. Существует такой тип работников, которым важны личные трудовые достижения и профессиональное мастерство. Поэтому для такой категории сотрудников образование может стать самым важным мотиватором.

Мотивированный, стабильный коллектив приводит бизнес к устойчивому развитию, поэтому любой компании необходимо организовывать комплекс мер по формированию мотивации на самореализацию и совершенствование команды.