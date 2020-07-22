Налоги в Китае: что нужно знать российскому предпринимателю, открывающему бизнес в Поднебесной
Идея построить бизнес на перепродаже китайских товаров не нова. Однако такая незатейливая бизнес-модель не теряет своей актуальности. Аргументов в пользу сотрудничества с Китаем можно привести множество, ограничимся самыми основными.
Поднебесная постоянно расширяет свои производственные возможности и осваивает все новые ниши. Здесь вы найдете товары практически любой категории: от резинок для волос до промышленного оборудования.
Постоянно совершенствуется экспортный менеджмент. Как известно, Китай — это фабрика мирового масштаба, поэтому система производства и поставок товара здесь отлажена до автоматизма.
Местные предприятия предлагают гибкую линейку цен, производя товары от совсем бюджетных до дорогостоящих позиций европейского качества. Импортируя товары отсюда, вы можете занять сразу несколько ценовых ниш.
Ни для кого не секрет, что наши государства являются друзьями, партнерами и активно развивают двусторонние отношения в политике, культуре и бизнесе. Обе стороны способствуют предпринимателям, которые за счет своей деятельности укрепляют процесс налаживания деловых связей, поэтому направление очень перспективное.