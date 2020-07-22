Налоги в Китае: что нужно знать российскому предпринимателю, открывающему бизнес в Поднебесной

В этой статье поговорим об открытии торговой компании на территории Китая с целью экспорта товаров в Россию.

С какими налогами столкнется российский предприниматель, решивший организовать такое дело, рассказала Ольга Коновалова — эксперт по бизнесу с Китаем и основатель Торгового Дома «Цайшень».

Основные налоги для бизнеса в Китае:

Вид налога Ставка Срок уплаты Налог на прибыль 25% 1 раз в год Налог на дивиденды 20% 1 раз в год Гербовый сбор (от суммы всех контрактов за год) 0,03% 1 раз в год НДС 13% каждый месяц Социальное страхование сотрудников 37,66% каждый месяц Накопительный фонд или налог на недвижимость (в дополнение к соцстрахованию) 14% каждый месяц

Налог на прибыль в Китае составляет 25%, и компания должна заплатить его до 31 мая. Иногда налоговая инспекция устанавливает сроки самостоятельно, и они могут быть изменены.

Для некоторых малорентабельных предприятий существует пониженная ставка 20%. Льготная ставка 15% также предусмотрена для предприятий из сфер высоких технологий, биомедицины и науки.

Налог на дивиденды будем платить, соответственно, при выводе дивидендов — здесь все стандартно.

Социальное страхование сотрудников. Сумма распределяется между работодателем и сотрудником в таком соотношении: на компанию приходится 27,16%, а на работника — 10,5%.

Здесь существуют зафиксированные пределы: нижний предел составляет 1856 юаней, верхний — 9277 юаней. В этот пакет входят пенсионное и медицинское страхование, страхование от безработицы, травматизма и рождаемости.

Распределение соцстрахования Компания, ставка (%) Сотрудник, ставка (%) Пенсионное страхование 16% 8% Медицинское страхование 9,50% 2,00% Страхование безработицы 0,50% 0,50% Страхование травматизма 0,16% 0 Страхование рождаемости 1,00% 0 Итого 27,16% 10,50%

Накопительный фонд, или налог на недвижимость. В России аналогичного налога нет — тем интереснее.

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Здесь также имеет место распределение сумм между сторонами: 7% платит компания, 7% — сотрудник. Этот фонд создается для ситуации, когда работник захочет купить жилье и воспользоваться ипотечным кредитом. По задумке, именно из данного фонда государство будет брать финансы для погашения процентов за заемщика.

Хитрость заключается в том, что налог платит каждый, а вот ипотечный кредит одобрят далеко не всем желающим китайцам.

Нижний предел составляет 338 юаней, верхний — 3 290 юаней.

Отдельно рассмотрим НДС. Если вы открываете компанию, которая будет работать исключительно на экспорт продукции из Китая, то НДС вы платить не будете, а, наоборот, будете возвращать НДС после продажи товара за границу.

Возврат НДС в Китае работает четко, как часы, главное — подтвердить все документы. Такая система разработана для поощрения экспорта из Китая и привлечения к сотрудничеству большего числа иностранных предпринимателей.

Ставки возврата НДС разные — от нуля до 13%. Ежегодно эти ставки пересматриваются. Если государство считает, что объемы экспорта какого-то вида товара надо увеличить, то могут поднять ставку до максимальной или, наоборот, снизить.

На некоторые виды товаров и природные ресурсы (например, ферромарганец, боксит) есть заградительная пошлина. То есть экспортировать их невыгодно, вы уплатите НДС при покупке внутри Китая в полном объеме, получите нулевой возврат и вдобавок заплатите налог при вывозе из страны.

Но если ваша компания будет заниматься торговлей внутри Китая, то платить НДС будете в размере 13%. Еще два года назад ставка НДС была 17%, но за два года правительство КНР понизило ее два раза — сначала до 16%, затем до 13%, таким образом они стимулируют экономику и компенсируют потери от снижения ВВП.

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Для малых предприятий существует ставка НДС 3%.

Подоходный налог в Китае, в отличие от России, считается по прогрессивной шкале в зависимости от суммы дохода. Также отличие от России в том, что считается этот налог только от дохода, то есть за минусом всех налогов, а не с полной заработной платы.

Есть минимальный порог, который не облагается доходом, — 5000 юаней в месяц. То есть люди, получающие менее 50 000 руб. в месяц, НДФЛ не платят — довольно справедливо для малообеспеченных граждан.

Годовой доход (юань) Ставка, % менее 36 000 3 36 000 — 144 000 10 144 000 — 300 000 20 300 000 — 420 000 25 420 000 — 660 000 30 660 000 — 960 000 35 более 960 000 45

Вот, пожалуй, и все, что стоит знать предпринимателю на первом этапе планирования бизнеса совместно с Китаем. Несмотря на все эти внушительные цифры, разобравшись, можно понять, что бизнес с Поднебесной выгоден.

Планируйте бизнес самостоятельно или обращайтесь за консультацией к профессионалам — в любом случае, Китай встретит вас дружелюбно и пойдет навстречу в организации вашего собственного дела.