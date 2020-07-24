Вы решили пойти в суд? Подумайте, это может быть опасно

В конце 2019 года ст. 188.1 АПК РФ дополнена частью 4 следующего содержания:

В случае, если при рассмотрении дела арбитражный суд обнаружит в действиях лиц, участвующих в деле, иных участников арбитражного процесса, должностных лиц или иных лиц признаки преступления, копия частного определения арбитражного суда направляется в органы дознания или предварительного следствия.

А совсем недавно (08.07.2020) Верховный суд принял обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям.

В этом обзоре ВС рекомендует судам, а по сути, обязывает их при рассмотрении гражданских и административных дел по своей инициативе проверять, не намерена ли сторона с помощью суда легализовать доходы, полученные с нарушением закона. Суды должны активно действовать, если подозревают, что требования предъявлены истцом для легализации преступных доходов и вывода их за рубеж.

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Действия, которые должны предпринимать суды

признать сделку ничтожной по собственной инициативе,

отказаться утверждать мировое соглашение,

не принять признание иска ответчиком,

не выдать судебный приказ и привлечь государственные органы к делу.

Для отказа в удовлетворении требований, направленных на легализацию, суд также может опираться на доктрину обхода закона.

Например: Фирма, перечислившая как бы по ошибке 2 млн руб. ответчику, вела себя подозрительно. Право требования суммы компания уступила физлицу. В деле выяснилось, что на счет компании в течение дня поступали деньги от различных не связанных друг с другом видов деятельности (размещение рекламы, бухгалтерское консультирование, поставка оборудования, продажа парфюмерии и др.) на сумму 80 млн руб. В тот же день деньги в сопоставимой сумме были перечислены на счета 20 физлиц, в том числе ответчику, с одним и тем же назначением платежа — возврат средств по договору займа. А ответчику разные юрлица часто зачисляли около 2 млн руб., после чего средства перечислялись другим физлицам. Это говорит о действиях в обход закона, решили суды (п. 3 ст. 10 ГК): перечисление средств ответчику и уступка в пользу истца права требовать их возврата в пользу истца имеют признаки легализации денежных средств, полученных незаконным путем.

Основные выводы из обзора ВС о противодействии незаконным финансовым операциям

1. Суды могут привлечь прокуратуру, налоговую, таможню, Росфинмониторинг. Они могут быть привлечены в качестве:

третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора;

заинтересованных лиц по делам административного судопроизводства;

для дачи заключения по делу.

Суд вправе привлечь в дело представителя государственного органа по своей инициативе или проинформировать его о процессе. Заседание суд вправе отложить, если это необходимо.

2. Суды должны выдавать судебный приказ, если требование взыскателя бесспорно. Это возможно в двух случаях: взыскатель подтверждает требование письменными документами, достоверность которых не вызывает сомнений, либо должник признает долг. Если суд обнаружит спор о праве, то обязан отказать в принятии заявления о выдаче приказа. В таком случае взыскатель вправе подать иск.

3. Нарушение законов в сфере противодействия легализации доходов полученных незаконным путем является основанием для пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Потребовать пересмотра дела вправе прокурор, Росфинмониторинг, налоговая и таможня. Такие органы вправе обратиться с заявлением, если не участвовали в деле и о споре между сторонами не знали. Суд вправе признать вновь открывшимся обстоятельством обращение в суд с целью придать правомерный вид незаконным финансовым операциям.

Примечание: Фактически идет упразднение понятия «срок давности», ведь если у вас был судебный спор с контрагентом, который через неопределенное количество лет будет признан «фирмой однодневкой», то по иску госоргана (прокурор, налоговики и т.д.) это может являться основанием для пересмотра дела.

4. Суд не утвердит мировое соглашение и не примет признание иска, если посчитает, что спора о праве нет, а стороны намерены совершить незаконную финансовую операцию.

Например: Суд отказался утверждать мировое соглашение, по которому стороны заключали сделку купли-продажи земельного участка по цене, существенно превышающей кадастровую стоимость. При этом участок земли предназначен для сельскохозяйственного производства, а покупатель таким видом деятельности не занимался.

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5. Суд вправе квалифицировать сделку, совершенную в связи с намерением легализовать доходы, полученные незаконным путем, как мнимую или притворную.

Например: Если стороны подпишут акт приема-передачи без действительной передачи имущества, суд посчитает сделку мнимой. Также суд поступит, если стороны зарегистрируют переход права собственности на недвижимость без реальной передачи владения. Если стороны заключили сделку на иную сумму в сравнении с действительной суммой исполнения, суд посчитает сделку притворной.

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В обзоре ВС имеется много примеров из судебной практики. Чтобы не стать одним из этих фигурантов, рекомендуем внимательно изучить этот документ.

Вывод

Кажется, это все направлено против разных «нехороших» лиц как юридических, так и физических. Но если только суды не начнут искать в каждом иске незаконные финансовые операции и привлекать к этому различные госорганы. Т.е. судебный процесс и так не быстрый может растянуться на долгие годы с непредсказуемым финалом для заявителя.

Даже выиграв судебный спор с контрагентом, нельзя быть уверенным в том, что это решение не может быть оспорено по вновь открывшимся обстоятельствам.