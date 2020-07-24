Как стать на биржу труда через Госуслуги онлайн

Коронавирус повлиял на многие сферы нашей жизни, в том числе увеличил безработицу. Порядок регистрации безработных граждан, действовавший до наступления пандемии, в условиях ограничительных мер применяться не может. Поэтому правительство разработало и ввело в действие временные правила такой регистрации.

Что это за правила? Как стать на биржу труда онлайн, не выходя из дома? На эти и другие не вопросы ответим в нашем материале.

Онлайн-регистрация безработных: временные правила 2020 года

Благодаря Временным правилам регистрации безработных граждан сейчас можно встать на учет в центре занятости и получать пособие по безработице, не выходя из дома.

Вся процедура сводится к подаче электронного заявления. Остальную необходимую информацию центры занятости запросят сами по каналам межведомственного электронного взаимодействия.

Электронное заявление оформляется и подается дистанционно в режиме онлайн следующими способами (п. 2 Временных правил):

через сервис на портале Госуслуг;

через личный кабинет на портале «Работа в России».

Чтобы воспользоваться этими возможностями, у гражданина должна быть подтвержденная запись на портале Госуслуг.

Как зарегистрироваться на портале «Работа в России»

Для этого нужно:

Зайти на портал «Работа в России» в качестве соискателя:

Нажать на красную кнопку «Войти», используя учетные данные портала Госуслуг.

Если вы не зарегистрированы на Госуслугах, сначала необходимо пройти регистрацию.

После входа вам предложат заполнить резюме и заявление о предоставлении гражданину государственной слуги по содействию в поиске подходящей работы (подробно о том, как заполнить заявление — в следующем разделе).

Отправить заявление в ЦЗН нажатием кнопки «Отправить заявление».

Дождаться уведомления из ЦЗН.

Из центра занятости вам будут приходить уведомления с разными статусами. Их расшифровку смотрите в таблице:

Статус Расшифровка ПРИНЯТО Ваше электронное обращение поступило на биржу труда ЗАРЕГИСТРИРОВАНО Специалисты ЦЗН работают с заявлением ДОЗАПОЛНЕНИЕ/ РЕДАКТИРОВАНИЕ СВЕДЕНИЙ ЦЗН просит обновить сведения, указанные в заявлении. Для этого нужно: Открыть карточку заявления;

внести недостающие сведения или изменения;

нажать кнопку «Отправить заявление» ЗАПРОС СВЕДЕНИЙ Вас извещают о том, что портал «Работа в России» направил в ПФР запрос на получение данных в вашей трудовой деятельности СВЕДЕНИЙ НЕДОСТАТОЧНО ЦЗН информирует о невозможности принятия решения о постановке вас на учет в качестве безработного и необходимости связаться со специалистами биржи труда для предоставления дополнительных документов в электронной форме ПРЕДЛОЖЕНЫ ВАКАНСИИ Для вас подобраны вакансии, и ваше резюме отправлено работодателю. Отслеживайте информацию в своем личном кабинете в разделе «Отклики и предложения», чтобы взаимодействовать с работодателем по проведению собеседования НАЗНАЧЕНО ПОСОБИЕ Вас признали безработным, и вам назначено пособие ОТКАЗАНО В ПОСОБИИ Вам отказано в признании безработным ТРУДОУСТРОЕН Предоставление услуги завершено в связи с трудоустройством соискателя ЗАЯВЛЕНИЕ ОТОЗВАНО Прекращено предоставление услуги по вашей инициативе ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ЦЗН проводит перерегистрацию вас в качестве безработного. На основании принятого решения вам продолжат выплачивать пособие или вы будете сняты с учета СНЯТ С УЧЕТА ЦЗН снял вас с учета в качестве безработного. Причину можно узнать на странице вашего заявления

Инструкция по заполнению заявления через Госуслуги

Заполнить заявление на портале Госуслуг не составит труда — часть сведений будут заполнены автоматически и потребуется внести данные только в пустующие поля. В заявлении 7 пунктов (разделов), на каждом из которых остановимся отдельно.

В разделе 1 большинство информационных полей будут уже заполнены автоматически. Их необходимо только проверить и при необходимости подкорректировать (например, если у вас изменился номер телефона, а на сайте Госуслуг вы эту информацию пока не меняли).

Раздел 2 содержит данные об учреждении центра занятости в соответствии с постоянной регистрацией, куда направляется заявление:

Регион обращения проставляется автоматически исходя из места вашей регистрации. А название ГКУ ЦЗН (государственного казенного учреждения «Центр занятости населения») необходимо выбрать из выпадающего списка.

В разделе 3 вводятся данные об образовании. Они необходимы специалистам ЦЗН, чтобы подобрать для вас подходящие вакансии.

Раздел 4 заявления заполняют только те безработные, у которых есть дети до 18 лет (собственные, под опекой или усыновленные):

В разделе 5 необходимо проставить отметку о вашем социальном статусе: предпенсионер, инвалид, ребенок-сирота или оставшийся без попечения родителей:

Раздел 6 заявления посвящен информации о вашей трудовой деятельности — работодателе по последнему месту работу, дате увольнения, реквизитам приказа об увольнении и основанию увольнения.

Если работу заявитель ищет впервые, достаточно проставить отметку в специальном поле:

К сведениям можно приложить цветные фото трудовой книжки: первой страницы и страницы с записью о последнем месте работы. Эти поля не являются обязательными для заполнения, поэтому можно их оставить пустыми.

Раздел 7 — завершающий в оформлении заявления и посвящен способу получения пособия по безработице: на банковский счет или переводом через почтовое отделение.

Если выбран способ оплаты через счет в кредитной организации, необходимо заполнить поля с данными о:

банке (наименование, БИК, корреспондентский счет);

получателе пособия (в этом поле автоматически программа проставит ваше ФИО);

номере банковского счета.

С 01.10.2020 пособие по безработице переводится исключительно на банковский счет, к которому привязана карта национальной платежной системы «Мир», или на банковский счет, не привязанный к каким-либо картам (Постановление Правительства от 25.06.2020 № 920).

Если у безработного нет карты «Мир», пособие он может получить переводом через почтовое отделение. Для этого в заявлении необходимо указать адрес получателя и номер почтового отделения (индекс).

Завершается процедура оформления заявления нажатием кнопки «Подать заявление».

В какой срок безработного поставят на учет

Специалисты ЦЗН обязаны принять решение о признании гражданина безработным не позднее 11 дней с даты представления им электронного заявления (п. 8 Временных правил).

Этот срок может законно продлеваться, если электронное заявление подано в выходной или нерабочий праздничный день. В таком случае днем представления заявления считается не фактическая дата его отправки, а рабочий день, следующий за выходным/праздничным днем.

Как подать заявление, если у безработного нет интернета или компьютера

Не всегда гражданин может оформить требуемые электронные документы и воспользоваться электронными сервисами для их отправки адресатам. Причины могут быть разными — нет денег оплатить интернет, отсутствует компьютер или планшет либо не наработаны навыки взаимодействия с современными электронными сервисами. Что делать?

Для таких ситуаций предусмотрен специальный порядок — с целью оформления электронного заявления безработному необходимо лично посетить ЦЗН (абз. 6 п. 2 Временных правил).

Электронное заявление при личном посещении ЦЗН все-равно придется заполнить. Если безработный затрудняется это сделать, ему помогут работники биржи. В таких ситуациях порядок оформления заявления тот же — необходимо внести данные во все обязательные поля заявления в личном кабинете на сайте «Работа в России» или в личном кабинете портала Госуслуг.

Может случиться, что у гражданина нет подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг. Тогда центр занятости осуществляет регистрацию безработного в этой системе (Постановление Правительства от 10.06.2020 № 844).