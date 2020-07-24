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Как стать на биржу труда через Госуслуги онлайн

Коронавирус повлиял на многие сферы нашей жизни, в том числе увеличил безработицу. Порядок регистрации безработных граждан, действовавший до наступления пандемии, в условиях ограничительных мер  применяться не может. Поэтому правительство разработало и ввело в действие временные правила такой регистрации.

Что это за правила? Как стать на биржу труда онлайн, не выходя из дома? На эти и другие не вопросы ответим в нашем материале.

Онлайн-регистрация безработных: временные правила 2020 года

Благодаря Временным правилам регистрации безработных граждан сейчас можно встать на учет в центре занятости и получать пособие по безработице, не выходя из дома.

Вся процедура сводится к подаче электронного заявления. Остальную необходимую информацию центры занятости запросят сами по каналам межведомственного электронного взаимодействия.

Электронное заявление оформляется и подается дистанционно в режиме онлайн следующими способами (п. 2 Временных правил):

Чтобы воспользоваться этими возможностями, у гражданина должна быть подтвержденная запись на портале Госуслуг. 

Как зарегистрироваться на портале «Работа в России»

Для этого нужно:

  • Зайти на портал «Работа в России» в качестве соискателя:

1

  • Нажать на красную кнопку «Войти», используя учетные данные портала Госуслуг.

Если вы не зарегистрированы на Госуслугах, сначала необходимо пройти регистрацию.

  • После входа вам предложат заполнить резюме и заявление о предоставлении гражданину государственной слуги по содействию в поиске подходящей работы (подробно о том, как заполнить заявление — в следующем разделе).
  • Отправить заявление в ЦЗН нажатием кнопки «Отправить заявление».
  • Дождаться уведомления из ЦЗН.

Из центра занятости вам будут приходить уведомления с разными статусами. Их расшифровку смотрите в таблице:

Статус

Расшифровка

ПРИНЯТО

Ваше электронное обращение поступило на биржу труда

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Специалисты ЦЗН работают с заявлением

ДОЗАПОЛНЕНИЕ/

РЕДАКТИРОВАНИЕ

СВЕДЕНИЙ

ЦЗН просит обновить сведения, указанные в заявлении. Для этого нужно:

  • Открыть карточку заявления;
  • внести недостающие сведения или изменения;
  • нажать кнопку «Отправить заявление»

ЗАПРОС СВЕДЕНИЙ

Вас извещают о том, что портал «Работа в России» направил в ПФР запрос на получение данных в вашей трудовой деятельности

СВЕДЕНИЙ НЕДОСТАТОЧНО

ЦЗН информирует о невозможности принятия решения о постановке вас на учет в качестве безработного и необходимости связаться со специалистами биржи труда для предоставления дополнительных документов в электронной форме

ПРЕДЛОЖЕНЫ ВАКАНСИИ

Для вас подобраны вакансии, и ваше резюме отправлено работодателю.

Отслеживайте информацию в своем личном кабинете в разделе «Отклики и предложения», чтобы взаимодействовать с работодателем по проведению собеседования

НАЗНАЧЕНО ПОСОБИЕ

Вас признали безработным, и вам назначено пособие

ОТКАЗАНО В ПОСОБИИ

Вам отказано в признании безработным

ТРУДОУСТРОЕН

Предоставление услуги завершено в связи с трудоустройством соискателя

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТОЗВАНО

Прекращено предоставление услуги по вашей инициативе

ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ

ЦЗН проводит перерегистрацию вас в качестве безработного. На основании принятого решения вам продолжат выплачивать пособие или вы будете сняты с учета

СНЯТ С УЧЕТА

ЦЗН снял вас с учета в качестве безработного. Причину можно узнать на странице вашего заявления

Инструкция по заполнению заявления через Госуслуги

Заполнить заявление на портале Госуслуг не составит труда — часть сведений будут заполнены автоматически и потребуется внести данные только в пустующие поля. В заявлении 7 пунктов (разделов), на каждом из которых остановимся отдельно.

В разделе 1 большинство информационных полей будут уже заполнены автоматически. Их необходимо только проверить и при необходимости подкорректировать (например, если у вас изменился номер телефона, а на сайте Госуслуг вы эту информацию пока не меняли).

2

Раздел 2 содержит данные об учреждении центра занятости в соответствии с постоянной регистрацией, куда направляется заявление:

3

Регион обращения проставляется автоматически исходя из места вашей регистрации. А название ГКУ ЦЗН (государственного казенного учреждения «Центр занятости населения») необходимо выбрать из выпадающего списка.

В разделе 3 вводятся данные об образовании. Они необходимы специалистам ЦЗН, чтобы подобрать для вас подходящие вакансии.

4

Раздел 4 заявления заполняют только те безработные, у которых есть дети до 18 лет (собственные, под опекой или усыновленные):

5

В разделе 5 необходимо проставить отметку о вашем социальном статусе: предпенсионер, инвалид, ребенок-сирота или оставшийся без попечения родителей:

6

Раздел 6 заявления посвящен информации о вашей трудовой деятельности — работодателе по последнему месту работу, дате увольнения, реквизитам приказа об увольнении и основанию увольнения.

Если работу заявитель ищет впервые, достаточно проставить отметку в специальном поле:

7

К сведениям можно приложить цветные фото трудовой книжки: первой страницы и страницы с записью о последнем месте работы. Эти поля не являются обязательными для заполнения, поэтому можно их оставить пустыми.

Раздел 7 — завершающий в оформлении заявления и посвящен способу получения пособия по безработице: на банковский счет или переводом через почтовое отделение.

8

Если выбран способ оплаты через счет в кредитной организации, необходимо заполнить поля с данными о:

  • банке (наименование, БИК, корреспондентский счет);
  • получателе пособия (в этом поле автоматически программа проставит ваше ФИО);
  • номере банковского счета.

С 01.10.2020 пособие по безработице переводится исключительно на банковский счет, к которому привязана карта национальной платежной системы «Мир», или на банковский счет, не привязанный к каким-либо картам (Постановление Правительства от 25.06.2020 № 920).

Если у безработного нет карты «Мир», пособие он может получить переводом через почтовое отделение. Для этого в заявлении необходимо указать адрес получателя и номер почтового отделения (индекс).

Завершается процедура оформления заявления нажатием кнопки «Подать заявление».

В какой срок безработного поставят на учет

Специалисты ЦЗН обязаны принять решение о признании гражданина безработным не позднее 11 дней с даты представления им электронного заявления (п. 8 Временных правил).

Этот срок может законно продлеваться, если электронное заявление подано в выходной или нерабочий праздничный день. В таком случае днем представления заявления считается не фактическая дата его отправки, а рабочий день, следующий за выходным/праздничным днем.

Как подать заявление, если у безработного нет интернета или компьютера

Не всегда гражданин может оформить требуемые электронные документы и воспользоваться электронными сервисами для их отправки адресатам. Причины могут быть разными — нет денег оплатить интернет, отсутствует компьютер или планшет либо не наработаны навыки взаимодействия с современными электронными сервисами. Что делать?

Для таких ситуаций предусмотрен специальный порядок — с целью оформления электронного заявления безработному необходимо лично посетить ЦЗН (абз. 6 п. 2 Временных правил).

Электронное заявление при личном посещении ЦЗН все-равно придется заполнить. Если безработный затрудняется это сделать, ему помогут работники биржи. В таких ситуациях порядок оформления заявления тот же — необходимо внести данные во все обязательные поля заявления в личном кабинете на сайте «Работа в России» или в личном кабинете портала Госуслуг.

Может случиться, что у гражданина нет подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг. Тогда центр занятости осуществляет регистрацию безработного в этой системе (Постановление Правительства от 10.06.2020 № 844).

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Что делать, если возникли вопросы о ходе рассмотрения заявления

Если информация, отраженная в личном кабинете на портале «Работа в России» или на Госуслугах, вам непонятна или появились какие-то вопросы в связи с отраженным на странице заявления статусом, необходимо обратиться непосредственно в тот ЦЗН, который вы указали в своем электронном заявлении.

Способы обращения рекомендуются дистанционные, то есть без личного контакта со специалистами биржи труда:

  • по телефону;
  • по электронной почте.

При телефонном разговоре или в сообщение по e-mail необходимо указывать регистрационный номер заявления.

Телефоны и адрес электронной почты, а также иная необходимая информация о региональных ЦЗН, размещена на портале «Работа в России» (trudvsem.ru) в разделе «Соискатель» — «Государственная служба занятости»:

9

Кто на бирже труда зарегистрироваться не сможет

Существует определенная законом категория лиц, которых в качестве официальных безработных в ЦЗН не регистрируют. У таких граждан нет права на пособие по безработице, и предложений по рабочим вакансиям от центра занятости им ожидать не стоит.

Гражданина не признают безработным, если он (п. 3 ст. 3 Закона от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости в Российской Федерации»):

  • моложе 16 лет;
  • имеет работу и заработок;
  • является студентом по очной форме обучения;
  • получает пенсию (страховую, накопительную, по старости, за выслугу лет и др.);
  • нарушил определенные требования (представил заведомо ложную о себе информацию и т.д.).

Если биржа труда выявит по информации из ПФР, что гражданин неправомерно получил статус безработного, полученное пособие по безработице придется вернуть — добровольно или в судебном порядке. Информацию в ПФР специалисты биржи запрашивают по каждому безработному ежемесячно.

По всем случаям получения гражданами пособия по безработице обманным путем ЦЗН передает сведения в правоохранительные органы (п. 19 Временных правил).

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Важные цифры для безработного

Большинство процедур по работе с безработными ограничены по срокам. Кроме того, у биржи труда есть и другие нормативы, которые нужно соблюдать и о которых безработному следует знать:

  • с 1-го дня признания гражданина безработным ему начисляется пособие по безработице.
  • 2 предложения подходящей работы обязаны сформировать и направить гражданину специалисты ЦЗН после получения от него электронного заявления и регистрации его в качестве безработного.
  • 3 дня есть у безработного, чтобы пройти собеседование с работодателем в электронной форме — срок отсчитывается с момента получения от ЦЗН уведомления о вакансиях и готовности работодателя к собеседованию.
  • через 7 дней можно повторно направить электронное заявление, если вы получили отказ в признании безработным или самостоятельно отозвали свое заявление.

И еще об одной дате важно не забыть — срок действия Временных правил регистрации безработных онлайн ограничен 31 декабря 2020 года. После этого срока будет действовать прежний порядок регистрации (ст. 3 Закона РФ № 1032-1, Правила регистрации безработных граждан, утв. Постановлением Правительства от 07.09.2012 № 891).

Подводим итоги

  • До конца 2020 года регистрация граждан в качестве безработных проводится по правилам, утвержденным Постановлением Правительства от 08.04.2020 № 460.
  • Временные правила позволяют встать на учет на бирже труда удаленно (онлайн) без личного посещения этого учреждения.
  • Чтобы воспользоваться временными правилами, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг.
  • Для получения статуса безработного достаточно отправить в центр занятости населения электронное заявление через личный кабинет на портале «Работа в России» или через сайт Госуслуг. Ответ ЦЗН также отправит в электронном виде.
  • Если возникнут сложности с подачей электронного заявления, гражданин вправе прийти лично на биржу труда, где ему окажут содействие в оформлении и отправке электронного заявления.

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