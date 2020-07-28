Уплата налога за контрагента: проводки

С 2017 года перечислить налоги и сборы может не только сам налогоплательщик лично, но и кто-то другой за него (п. 1 ст. 45 НК РФ).

В письме ФНС России от 25.01.2018 № ЗН-3-22/478@ отмечено, в частности, что ст. 45 НК РФ не предусматривает ограничений в части перечисления платежей в бюджетную систему Российской Федерации.

Таким образом, юридические лица могут перечислять налоги со своего счета за другие организации, а руководители (собственники) вправе погашать налоговые обязательства компании за счет своих средств.

И данная норма применяется не только в отношении налогов, но и сборов, пеней, штрафов, страховых взносов. И распространяется она также на плательщиков сборов, налоговых агентов и ответственного участника консолидированной группы налогоплательщиков.

При этом для целей учета налоговыми органами поступлений платежей, уплаченных иными лицами, не имеет значения, по каким гражданско-правовым основаниям произведено перечисление за налогоплательщика соответствующего платежа.

Вполне достаточно, чтобы платежные документы на перечисление налога позволяли идентифицировать, что соответствующая сумма уплачена за определенного налогоплательщика.

📌 Реклама Отключить

В силу Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации (утверждены приказом Минфина России от 12.11.13 № 107н) при уплате налогов иным лицом в полях 60 «ИНН», 102 «КПП» необходимо указать значение ИНН и КПП плательщика, за которого уплачивается налог (если налог уплачивается за физическое лицо, то в поле «КПП налогоплательщика» указывается «0»).

При заполнении поля 24 «Назначение платежа» необходимо указать ИНН и КПП организации, перечислившей налог (сбор), и через двойную дробь («//»), реквизиты организации, за которую он уплачен.

При заполнении поля «Плательщик» необходимо указать информацию о лице, оформившем платежное поручение.

Но Минфин России обратил внимание, что отношения, возникающие между налогоплательщиком и иным лицом, которое заплатило за него налоги, регулируются гражданским законодательством (письмо от 28.06.17 № 03-03-06/1/40668). К третьему лицу, исполнившему обязательство должника, переходят права кредитора по обязательству (ст. 313 ГК РФ).

Другими словами, между ними в этом случае могут возникать долговые обязательства. У иного лица, осуществившего платеж за налогоплательщика-организацию, расход, таким образом, не возникает. Возникает долговое обязательство. У заплатившей организации — дебиторская задолженность, у той, за которую заплатили — кредиторская. Также следует принять во внимание, что может возникнуть не только новая задолженность, но и погаситься старая, возникшая ранее.

Рассмотрим реальную ситуацию, буквально на днях, обсуждаемую на форуме сайта.

Получили товар на условиях последующей оплаты. Где-то через несколько дней от продавца поступило письмо с просьбой часть задолженности погасить не перечислением на расчетный счет, указанный в договоре, а погашением задолженности по, например, транспортному налогу (или, допустим, НДФЛ). И указаны конкретные суммы и реквизиты налоговой инспекции.

Это может быть связано с тем, например, что у продавца возникли какие-то проблемы с банком, где у него этот счет открыт, а несвоевременная оплата задолженности грозит начислением штрафных санкций.

📌 Реклама Отключить

Принятие к учету товара было отражено у покупателя записью:

Дебет счета 10 Кредит счета 60.

То, что частичное погашение кредиторской задолженности будет произведено перечислением денег в бюджет, не возлагает на покупателя каких-либо дополнительных обязанностей.

Он отразит у себя погашение задолженности поставщику, и ничего более:

Дебет счета 60 Кредит счета 51.

Продавец, отгрузив товар, сделал у себя проводку:

Дебет счета 62 Кредит счета 90-1.

Когда он получит от покупателя информацию, что задолженность в бюджет погашена, то записи будут:

Дебет счета 76 Кредит счета 62; Дебет счета 68 Кредит счета 76.

То есть деньги в бюджет поступили, но не своего расчетного счета, а от должника. И теперь никто никому ничего не должен. Ну, или остался должен, но уже меньше.

Тут мы рассмотрели довольно простую ситуацию, в которой нет никаких подводных камешков.

Креативный директор (если к тому же он еще и собственник) может попытаться замутить какую-нибудь хитрую схему: — а пусть покупатель заплатит налог за мою супругу-ИП, у которой как раз финансовые проблемы, а подошел срок уплаты налога за полугодие (или там за 9 месяцев).

Но вот этот вариант, вероятнее всего, не пройдет. Деньги ООО — еще не собственные деньги учредителя. Жёнины долги в бюджет он может погасить, но только за счет своих личных средств (со своего текущего счета). А поскольку она с должником фирмы никакими обязательствами не связана, то и рассчитаться по её платежам тот никоим образом не сможет.

Хотя, при очень большом желании, тут тоже можно что-нибудь придумать. Но это уже будет другая сказка.