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Штрафы за отчетность в ПФР в 2020 году будут взыскивать по новым правилам

Небольшой штраф за пенсионную отчетность — теперь не повод для судебного разбирательства. Правительство запретило Пенсионному фонду подавать иски, если сумма штрафа меньше 3 000 руб. Рассмотрим это нововведение подробнее.

Как сейчас наказывает ПФР

Поправки в ст. 17 Закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете...» уже опубликованы и вступят в силу 31 июля 2020 года. Речь идет о работодателях, которые несвоевременно сдают отчет или отправляют недостоверные сведения. Это считается нарушением, за которое накажут:

  • 500 руб. — за просрочку и неполную информацию (по каждому сотруднику);
  • 1 000 руб.— за несоблюдение порядка подачи сведений в электронном виде.

Если ПФР обнаружит нарушение, то составит акт. Его вручат работодателю под расписку, отправят заказным письмом или электронным файлом по ТКС. Директору дадут 15 дней для разъяснения своей точки зрения. Если фирма будет спорить, то подаст возражение на имя начальника территориального отделения. Потом создадут комиссию, пригласят директора фирмы или представителя по доверенности. По итогам заседания вынесут решение о привлечении к ответственности либо об отмене санкции.

Если наказание оставят в силе, то руководителю выдадут требование о перечислении штрафа в течение 10 дней. Когда сумма не поступает в казну, ее взыскивают принудительно. Правда, решать такие вопросы может только суд. Поэтому ПФР составит иск и отправит его судье. Если требования удовлетворят, то приставы спишут деньги с расчетного счета предприятия.

Суды буквально завалены исками от ПФР о взыскании мелких штрафов с работодателей. На присуждение виновнику 500 рублей уходит уйма времени. Тогда как серьезные дела, например по взысканию средств на реабилитацию тяжелобольного, ждут своей очереди. Правительство разгрузит систему. И теперь пенсионный фонд не будет подавать иски по каждому поводу.

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Как будут взимать штрафы в ПФР по новым правилам

Порядок наказания работодателей не изменится — за нарушения все так же будут штрафовать и высылать требования. Просто сумма, с которой у ПФР примут иск, теперь должна быть не меньше 3 000 руб. Это значит, что за 1 000 руб. не подадут в суд. Но наказание не исчезнет, а будет «висеть» на фирме до момента, пока она не нарушит еще что-нибудь. Когда фонд накопит 3 тыс. руб., то сразу подаст иск.

Пример

Предприятие просрочило отправку СЗВ-М и получило 1,5 тыс. штрафа. Этой суммы недостаточно, чтобы взыскать ее по суду. ПФР ждет. В следующем квартале бухгалтер предоставил неверную информацию — оштрафовали еще на 500 руб. Чтобы подать иск, осталось накопить 1 000 руб. Через пару месяцев фирма снова забывает про отчет и получает наказание — 1,5 тыс. Итого сумма штрафа — 3 500 руб. Теперь фонд может идти в суд, на подготовку иска у него есть 6 месяцев.

Срок давности по взысканию — 3 года. В течение этих лет (с даты первого наказания) пенсионный фонд будет копить штрафы предприятий до нужной суммы. А если за это время фирма больше ничего не нарушит, то ПФР все равно потребует взыскания, но предварительно выждет 36 месяцев — вдруг еще что-то появится или директор сам погасит долг. Проще говоря, эту 1 000 руб. все равно придется платить, не сейчас так через 3 года.

Зная, что ПФР копит штрафы, директор может прикинуть начало судебных разборок и опередить фонд — самостоятельно перечислить долг. На это есть 3 года. Допустим, фирма получила два требования общей суммой 2 800 руб. Понимая, что следующий штраф приведет в суд, директор оплатит один из них. Так он уменьшит «санкционные накопления» и отсрочит подачу иска.

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Напоминаем, что с 1 января 2020 года изменился КБК по уплате штрафов по ст. 17 Закона № 27-ФЗ. Теперь перечислять деньги нужно на КБК 392 1 16 07090 06 0000 140 — «Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед Пенсионным фондом Российской Федерации».

Код 392 1 16 20010 06 6000 140 применялся до 01.01.2020 и уже не действует.

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Подводим итоги

  • С августа 2020 года ПФР не сможет подать в суд на взыскание штрафа с нарушителя, если сумма штрафа меньше 3 000 руб. Фонд будет копить штрафы, пока не наберет этой суммы.
  • Порядок взимания санкций останется прежним. Требования об уплате штрафов все также будут приходить нарушителям.

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