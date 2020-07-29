Штрафы за отчетность в ПФР в 2020 году будут взыскивать по новым правилам

Небольшой штраф за пенсионную отчетность — теперь не повод для судебного разбирательства. Правительство запретило Пенсионному фонду подавать иски, если сумма штрафа меньше 3 000 руб. Рассмотрим это нововведение подробнее.

Как сейчас наказывает ПФР

Поправки в ст. 17 Закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете...» уже опубликованы и вступят в силу 31 июля 2020 года. Речь идет о работодателях, которые несвоевременно сдают отчет или отправляют недостоверные сведения. Это считается нарушением, за которое накажут:

500 руб. — за просрочку и неполную информацию (по каждому сотруднику);

1 000 руб.— за несоблюдение порядка подачи сведений в электронном виде.

Если ПФР обнаружит нарушение, то составит акт. Его вручат работодателю под расписку, отправят заказным письмом или электронным файлом по ТКС. Директору дадут 15 дней для разъяснения своей точки зрения. Если фирма будет спорить, то подаст возражение на имя начальника территориального отделения. Потом создадут комиссию, пригласят директора фирмы или представителя по доверенности. По итогам заседания вынесут решение о привлечении к ответственности либо об отмене санкции.

Если наказание оставят в силе, то руководителю выдадут требование о перечислении штрафа в течение 10 дней. Когда сумма не поступает в казну, ее взыскивают принудительно. Правда, решать такие вопросы может только суд. Поэтому ПФР составит иск и отправит его судье. Если требования удовлетворят, то приставы спишут деньги с расчетного счета предприятия.

Суды буквально завалены исками от ПФР о взыскании мелких штрафов с работодателей. На присуждение виновнику 500 рублей уходит уйма времени. Тогда как серьезные дела, например по взысканию средств на реабилитацию тяжелобольного, ждут своей очереди. Правительство разгрузит систему. И теперь пенсионный фонд не будет подавать иски по каждому поводу.