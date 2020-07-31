Грядут поправки по НДС в 2021 году. Из-за прослеживаемости товаров

Эксперимент по прослеживаемости товаров, которые выпущены на территории РФ для внутреннего потребления, продлится до 31 декабря 2020 года. Но экспериментом это не закончится. С 1 января 2021 года начнут действовать поправки в Налоговый кодекс, связанные с прослеживаемостью. Будет узаконены новые обязанности для налогоплательщиков. Также они повлекут за собой изменения в учетных и отчетных формах, используемых в налоговом учете НДС.
Суть эксперимента по прослеживаемости
Напомним, эксперимент по прослеживаемости товаров, выпущенных на территории РФ для внутреннего потребления, длится с июля 2019 года и продолжится до 31 декабря 2020 года.
Что такое прослеживаемость? Это организация учета «прослеживаемых» товаров и операций, связанных с их оборотом. Она осуществляется на документарном уровне без нанесения на товар контрольно-идентификационных знаков. Оператор — ФНС.
Целями эксперимента являются:
- апробация системы противодействия незаконному ввозу и обороту на территории РФ товаров, в том числе контрафактных;
- повышение собираемости таможенных платежей и налогов;
- оценка эффективности и результативности информационной системы и разработка ее масштабирования (то есть первоначально сформированным списком «прослеживаемых» товаров дело не ограничится).
Документальное отслеживание товаров происходит с момента прохождения таможни до момента окончания прослеживаемости.
Перечень товаров, выпущенных на территории РФ для внутреннего потребления, подлежаших прослеживанию в рамках эксперимента, содержится в письме ФНС от 4 июля 2019 г. № ЕД-4-15/13072@ и на сайте ФНС России.
В рамках эксперимента отслеживаются товары, которые можно назвать социально значимыми. Среди них стиральные машины и холодильники, некоторые детские товары, мониторы, транспортные средства промышленного назначения и другие.
Пока это эксперимент, организации и ИП участвуют в нем на добровольной основе.
Законопроект о прослеживаемости
В постановлении Правительства от 25 июля 2019 года № 807, которое ввело это новшество, говорится, что эксперимент осуществляется с использованием национальных систем прослеживаемости. На тот момент разработка этих систем начиналась, к 31 декабря этого года завершится, и с 1 января 2021 года нормы о ней займут свое место в Налоговом кодексе.
Принципами национальной системы прослеживаемости являются:
- исключение дублирования бизнес процессов у налогоплательщиков;
- единые правила формирования идентификатор прослеживаемости;
- факт перехода права собственности на прослеживаемый товар фиксируется в имеющихся документах и не требует физической маркировки товара;
- система базируется на имеющемся электронном документообороте между налогоплательщиками;
- требования распространяются на всех участников оборота.
В НК РФ появится новый раздел, который установит общие положения о прослеживаемости (законопроект № 991147-7).
Правительство будет:
- утверждать перечень товаров, подлежащих прослеживаемости;
- устанавливать критерии для отбора видов товаров, для включения в перечень;
- определять субъектов, принимающих участие в организации и функционировании национальной системы прослеживаемости товаров.
А для налогоплательщиков пропишут:
- обязанности при совершении операций с товарами, подлежащими прослеживаемости;
- меры ответственности; порядок уведомления о перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости;
- порядок уведомления об остатках товаров, подлежащих прослеживаемости.
Документы и отчеты
По документам товары будут прослеживаться по регистрационному номеру партии товара, подлежащего прослеживаемости (РНПТ).
Плательщики НДС при реализации товара, подлежащего прослеживаемости, будут включать РНПТ в счет-фактуру и декларацию по НДС.
Формы всех учетных документов, книг, дополнительных листов и журналов, используемых для НДС, дополнят новыми реквизитами и кодами.
Пролеживаемые товары могут реализовывать и неплательщики НДС. РНПТ они будут включать в документ об отгрузке товаров в электронной форме. А в налоговую будут ежеквартально представлять специальный отчет. В нем должна быть отражена информация об окончании прослеживаемости товара по причинам его утилизации, переработки или реализации физическим лицам, не являющимся ИП.
Будем ждать новую форму.