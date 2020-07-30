Всех напугали перечислением неподтвержденных доходов в ПФР. А что на самом деле?

Накануне «Известия» написали о том, что готовится законопроект, который позволит направлять неподтвержденные изъятые средств граждан в ПФР.
Если точнее, статья вышла с заголовком «Держи фонд шире: неподтвержденные доходы отдадут пенсионерам».
В самой статье ситуация разъясняется, но не очень подробно. На самом деле, получить полную картину можно, если посмотреть на действующее законодательство. После ажиотажа и Минфин дал некоторые дополнительные разъяснения.
И нет, никто не собирается «шмонать» обычных россиян и все неподтвержденные их доходы отправлять в Пенсионный фонд.