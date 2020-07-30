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Всех напугали перечислением неподтвержденных доходов в ПФР. А что на самом деле?

Накануне «Известия» написали о том, что готовится законопроект, который позволит направлять неподтвержденные изъятые средств граждан в ПФР.

Если точнее, статья вышла с заголовком «Держи фонд шире: неподтвержденные доходы отдадут пенсионерам».

В самой статье ситуация разъясняется, но не очень подробно. На самом деле, получить полную картину можно, если посмотреть на действующее законодательство. После ажиотажа и Минфин дал некоторые дополнительные разъяснения.

И нет, никто не собирается «шмонать» обычных россиян и все неподтвержденные их доходы отправлять в Пенсионный фонд.

Что на самом деле предлагают?

В первую очередь стоит отметить, что речь идет о деньгах, которые обнаружены у чиновников и госслужащих. По сложившейся практике и неподтвержденные доходы в виде денег, и имущество, полученное непонятным путем, обнаруживаются в ходе коррупционных уголовных дел и различных других дел, в которых замешаны эти люди.

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Проверки всех подряд физлиц на наличие неподтвержденных доходов на счету в банке или в виде имущества не проводятся. И не предусмотрены законодательством.

Сейчас по Бюджетному кодексу деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, зачисляются в ПФР. А Гражданский кодекс предусматривает такое зачисление только в отношении имущества, но не денег. При этом, руководствуясь Бюджетным кодексом, деньги все равно можно передать в ПФР и сейчас.

То есть это просто устранение законодательных противоречий.

Означает ли это, что государство не будет искать нелегальные доходы населения?

Нет, не означает. Просто это две совсем разные истории: куда там и по какому закону перечислят деньги коррупционеров и что будет с «черными» доходами физлиц.

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ФНС несколько лет назад начала внедрение самозанятости, цель — вывести побольше мелких предпринимателей из тени. Также они озвучивали планы по учету доходов домохозяйств. Сейчас даже банки иногда запрашивают подтверждение происхождения средств при выдаче крупных вкладов.

Обратите внимание: не в тот момент, когда человек приходит и кладет деньги на депозит, а когда забирает.

Все последние годы государство хочет повышать собираемость налогов с нелегальных доходов физлиц и мелких предпринимателей. Так что тут не стоит расслабляться, да.

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