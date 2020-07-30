Всех напугали перечислением неподтвержденных доходов в ПФР. А что на самом деле?

Накануне «Известия» написали о том, что готовится законопроект, который позволит направлять неподтвержденные изъятые средств граждан в ПФР.

Если точнее, статья вышла с заголовком «Держи фонд шире: неподтвержденные доходы отдадут пенсионерам».

В самой статье ситуация разъясняется, но не очень подробно. На самом деле, получить полную картину можно, если посмотреть на действующее законодательство. После ажиотажа и Минфин дал некоторые дополнительные разъяснения.

И нет, никто не собирается «шмонать» обычных россиян и все неподтвержденные их доходы отправлять в Пенсионный фонд.

Что на самом деле предлагают?

В первую очередь стоит отметить, что. По сложившейся практике и неподтвержденные доходы в виде денег, и имущество, полученное непонятным путем, обнаруживаются в ходе коррупционных уголовных дел и различных других дел, в которых замешаны эти люди.