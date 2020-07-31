Что нужно знать про требования к банковской гарантии по нормам 223-ФЗ

При заключении государственного контракта, в котором фигурируют большие деньги и крупные организации, нередко случается, что участник закупок по различным причинам не выполняет финансовые обязательства. Чтобы минимизировать возможные потери в этих правоотношениях, законодатель предусмотрел страховку — денежное обеспечение исполнения контракта в виде банковской гарантии. О том, что это такое и какие требования предъявляются к этой форме поручительства, рассказываем далее.

Что такое обеспечение исполнения контракта по 223-ФЗ

В силу ч. 2 ст. 2 закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ заказчики самостоятельно определяют порядок заключения контракта, а также правила проведения закупок, в том числе их способ и условия обеспечения. Сведения должны содержаться в специально подготовленном положении о закупке.

Чтобы обязательства по заключенному контракту были исполнены в полном объеме, в положении о закупке заказчику необходимо отразить способ обеспечения исполнения договора.

ГК РФ предусматривает такое обеспечение, как банковская гарантия: когда кредитная или коммерческая организация ручается за компанию, выигравшую закупки, и при невыполнении условий соглашения выплачивает заказчику определенную сумму.

А нужно ли оно на самом деле?

Когда финансовая организация принимает на себя обязательство выплатить сумму по выданному обеспечению в случае невыполнения исполнителем (принципалом) обязательств по контракту, банк должен совершить данную им гарантию. Как показывает практика, принимаемыми решениями суды реально заставляют кредитные компании выплачивать деньги в пользу заказчиков.

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Обеспечение исполнения договора в виде банковской гарантии представляет собой действующий механизм для урегулирования споров при неисполнении исполнителем условий заключенной на торгах сделки.

Формы обеспечения контракта

Закон № 223-ФЗ не устанавливает императивных требований к использованию обеспечительных процедур. В связи с этим заказчик вправе определить в положении о закупке любую форму поручительства.

Так, ст. 329 ГК РФ установлены следующие способы обеспечения контракта:

неустойка;

залог;

удержание вещи должника;

поручительство;

независимая гарантия;

задаток;

обеспечительный платеж.

Отдельные законодательные акты предусматривают и другие способы содействия совершению сделки. К примеру, финансирование под уступку денежного требования (ст. 824 ГК РФ), гарантийный фонд платежной системы (ст. 29 закона «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161).

Требования к банковской гарантии

Независимая гарантия должна отвечать установленным законом требованиям. Ст. 368 ГК РФ называет следующие условия:

1. Обеспечение считается законным, если оно сделано в письменном виде, позволяющем точно определить закрепленные правила.

2. Документ составляется уполномоченным лицом, а его содержание не должно вызывать сомнений в подлинности выданной гарантии.

3. Обязательство может быть выдано только банками, кредитными или коммерческими компаниями.

4. Независимая гарантия должна содержать (ч. 4 ст. 368 ГК РФ):

дату выдачи обеспечения;

наименование всех участников (принципал, бенефициар, гарант);

данные об обязательстве, для исполнения которого выдается обеспечение;

информацию о сумме, подлежащей выплате, или условия ее исчисления;

период действия независимой гарантии; при этом срок предоставления поручительства может быть короче или длиннее времени для исполнения обязательства по контракту;

условия и порядок исполнения обязательств по гарантии.

В числе прочего в обеспечение может быть включено условие по уменьшению или увеличению суммы гарантии, обусловленное наступлением согласованного сторонами срока (даты) или какого-либо события.

В извещении о проведении закупки сопутствующей документации должны быть указаны способы обеспечения обязательств. Участник торгов вправе выбрать один из предложенных в извещении вариантов обеспечения исполнения обязательства (ч. 25 ст. 3.2 закона от 18.07.2011 № 223).

Требования к банкам-гарантам

В отличие от закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44 -ФЗ нормы ФЗ-№ 223 не устанавливают конкретных требований к банкам-гарантам.

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Однако по аналогии с ФЗ-44 в извещении заказчики, как правило, указывают, что независимую гарантию может предоставить только кредитная организация, состоящая в специальном перечне Министерства финансов России (ч. 3 ст. 74.1 НК РФ). Кроме этого, заказчик может предъявлять и другие требования, к примеру по сроку работы банка, сумме размера уставного капитала и т. д.

Для каких целей нужна банковская гарантия

Задача банковской гарантии — обезопасить заказчика от неисполнения победителем торгов обязательств по сделке. При этом такой документ выгоден для всех участников. Банк приобретает доход в виде процентов, организация (исполнитель) зарабатывает деньги по контракту и расширяет возможности для заключения сделок в будущем, а заказчик получает полностью оказанную услугу по оформленному договору.

Таким образом, рассматриваемый способ обеспечения обязательств — это эффективный механизм для успешного исполнения заключенной сделки.

Есть ли отличия в гарантиях по 44-ФЗ и 223-ФЗ?

В законах № 44-ФЗ и 223-ФЗ имеются существенные отличия в части использования банковской гарантии.

Так, по 44-ФЗ если цена сделки составляет больше 50 млн руб., заказчик обязан потребовать внести обеспечение выполнения условий договора в ценовом диапазоне от 10 до 30% от начальной максимальной суммы контракта.

По 223-ФЗ указанная обязанность у заказчика отсутствует, однако обычно размер гарантии устанавливается аналогичным образом.

Различаются также и способ выбора банка-гаранта и порядок определения условий предоставления обеспечения обязательства. По 223-ФЗ эти составляющие закупок определяются в положении самим заказчиком, а нормами 44-ФЗ по данному поводу определены конкретные правила.

Реестр банковских гарантий

По смыслу ч. 8 ст. 45 закона № 44, если по условиям торгов предоставлена независимая гарантия, информация о ней вносится в специальный реестр. Ознакомиться с реестром можно на сайте https://zakupki.gov.ru в соответствующем разделе.

В частности, в реестре указывают:

номер размещения;

наименование банка-гаранта, его ИНН и КПП;

номер извещения об осуществлении закупки;

размер гарантии, дата ее выдачи, окончание срока действия, информация о дне размещения;

статус.

Таким образом, общедоступным способом можно проследить информацию обо всех независимых гарантиях, предоставляемых по закону № 44, чтобы в дальнейшем контролировать исполнение условий торгов по закупкам в соответствии с 223-ФЗ.

В связи с тем, что закон № 223 не предусматривает ведения реестра банковских гарантий, заказчик не может не принять такое обеспечение, даже если оно не включено в указанный специальный реестр.

Условия получения банковской гарантии по 223-ФЗ

Оформить обеспечение обязательства вправе каждый субъект малого, среднего или крупного бизнеса, имеющий доходы за последние 6 месяцев. Остальные требования определяются банком-гарантом.

Чтобы заручиться обеспечением, необходимо сделать следующее:

1. Подать заявление в банк. К обращению прилагаются документы о финансовом благосостоянии участника сделки, а также учредительная, бухгалтерская документация, сведения о заключаемом контракте.

2. Кредитная организация изучит представленную информацию и направит соответствующее уведомление.

3. При оформлении гарантии и подписании договора с банком исполнителю контракта необходимо заплатить комиссию.

После получения согласия от кредитной компании выдать гарантию, предстоит получить:

договор;

гарантию в письменном или электронном виде;

выписку из реестра банковских гарантий.

Важно проверить все условия получаемого обеспечения и удостовериться, что независимая гарантия соответствует всем требованиям, утвержденным постановлением Правительства РФ «О банковских гарантиях...» от 08.11.2013 № 1005. К примеру, в силу абз. 3 п. «б» указанного нормативного акта в банковской гарантии запрещено обязывать заказчика представлять кредитной организации (гаранту) отчет об исполнении заключенного контракта.

Сколько нужно обеспечить

По смыслу ч. 27 ст. 3.2 закона № 223 заказчик не определяет в закупочной документации условия обеспечения заявок на участие, если первоначальная цена контракта меньше 5 млн руб. Когда эта сумма превышена, заказчик вправе установить требование к обеспечению не больше 5% от начальной цены договора. Размер гарантии для каждого поставщика индивидуален и зависит от цены контракта. Поэтому банк, предоставляющий обеспечение, устанавливает его размер самостоятельно.

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Можно ли заменить обеспечение

Согласно ч. 2 ст. 2 закона № 223-ФЗ способ обеспечения может быть изменен на банковскую гарантию, если эти условия отражены в положении о закупке.

Замена обычно выполняется по аналогии со ст. 94 закона № 44, то есть по решению заказчика на основании предложения, полученного от победителя торгов. Однако это можно сделать только в случаях, когда изменение обеспечения производится одномоментно со снижением его величины пропорционального объему выполненных обязательств по заключенному контракту.

При этом каждый этап исполнения сделки должен быть оформлен документально.

При изменении способа обеспечения по контракту, заключенному на основании закона № 223, нужно руководствоваться положением о закупке, в котором должны быть отражены условия по исполнению сделки.

Возврат обеспечения

По смыслу ч. 25 ст. 3.2 закона № 223 заказчик вправе определить в положении о закупке порядок, сроки и основания для возврата предоставленного обеспечения. В извещении о закупке и сопутствующей документации должна быть указана сумма обеспечения и другие условия, в том числе это относится к банковской гарантии, если этот способ используется в положении о закупке.

Возврат не может быть произведен, когда:

участник закупки уклоняется от подписания договора;

обеспечение исполнения контракта не предоставлено либо выдано с нарушением условий закона № 223 до заключения сделки. Это будет считаться отступлением от норм, если в извещении о закупке и сопутствующей документации определены требования обеспечить выполнение условий контракта, а также сроки его предоставления до оформления договора.