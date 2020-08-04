Учебный отпуск: что нужно знать работодателю

Сотрудникам, которые совмещают работу и учебу, Трудовой кодекс предоставляет определенные гарантии и компенсации. Так, в частности, работодатели, у которых есть учащиеся работники, обязаны давать им учебные отпуска. Рассмотрим особенности такого отпуска.

Кому положен учебный отпуск?

Предоставить учебный отпуск работодатель может сотрудникам, которые учатся по очной, заочной и (или) очно-заочной форме обучения:

в высшем учебном заведении (получают образование по программам бакалавриата, специалитета или магистратуры);

в высшем учебном заведении (получают высшее образование по программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре, адъюнктуре, ординатуре и по программам ассистентуры-стажировки);

в учебном заведении среднего профессионального образования (колледже, техникуме);

по образовательным программам среднего профессионального образования; в вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении, получающим основное общее образование или среднее общее образование.

Однако учебный отпуск положен не всем обучающимся работникам.

Чтобы иметь право на такой отпуск, нужно выполнить определенные условия:

сотрудник учится успешно;

учебное заведение имеет государственную аккредитацию;

работник получает образование такого уровня впервые.

Отпуск могут дать и в том случае, если человек уже имеет высшее (среднее, начальное профессиональное) образование и получает последующее. Но лишь при условии, что на обучение его направил работодатель «в соответствии с трудовым договором или соглашением об обучении (ученическим договором), заключенным... в письменной форме» (ст. 177 ТК РФ).

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Если студент учится одновременно в двух образовательных учреждениях, отпуск положен только в связи с обучением в одной из них (по выбору работника).

Как оплачивают учебный отпуск?

Учебный отпуск предоставляют с сохранением среднего заработка (дополнительные оплачиваемые отпуска) или без сохранения зарплаты.

Оплачивают все календарные дни отпуска, включая нерабочие праздничные дни.

Учебный отпуск оплачивается полностью даже в том случае, если студент не сдал сессию.

Учебный и ежегодный отпуск рассчитывают по одним правилам. Несмотря на это, между ними есть ряд отличий:

учебный отпуск (или его часть), в отличие от ежегодного отпуска, нельзя заменить денежной компенсацией;

учебный отпуск не продлевают на нерабочие праздничные дни, которые на него приходятся. Однако, как было отмечено выше, их оплачивают;

если сотрудник заболеет во время учебного отпуска, то ему не положено пособие по временной нетрудоспособности за дни болезни, приходящиеся на отпуск, и учебный отпуск на время болезни не продлевается.

Учебный отпуск предоставляют только после предъявления работником справки-вызова учебного заведения.

Форма этой справки утверждена приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2013 года № 1368.

Предъявив справку, учащийся сотрудник должен написать заявление об отпуске. Этот документ составляют в произвольной форме. В заявлении можно указать, на какой отпуск претендует работник, с какого числа и его продолжительность.