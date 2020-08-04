Учет давальческого сырья в схеме «Заказчик – Подрядчик – Субподрядчик»

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Право собственности на материалы от заказчика (давальца) (назовем его ООО «Альфа») к генподрядчику (переработчику) (ООО «Бета»), а от того к субподрядчику (субпереработчику) (ООО «Гамма») не переходит. Таким образом, при передаче материалов (предположим, на 100 тыс. руб.) представителем ООО «Альфа» сотруднику ООО «Бета», они с баланса ООО «Альфа» не списываются.

Поступление в бухгалтерию ООО «Альфа» первичных учетных документов, подтверждающих эту передачу, должно отразиться записью:

Дебет счета 10-7 Кредит счета 10-1 (или 10-8) — 100 000 руб.

Комплект документов, по нашему мнению, как минимум, должен содержать:

доверенность ООО «Бета» на право получения его сотрудником этих материалов;

подписанную уполномоченными лицами сторон договора накладную (например, по форме М-15), подтверждающую их передачу.

Может еще быть и транспортная накладная, подтверждающая факт перевозки материалов и понесенные на нее затраты, и другие документы.

Бухгалтерия ООО «Бета», соответственно, получив свои экземпляры документов, то есть хотя бы накладную, сделает проводку:

Дебет счета 003 — 100 000 руб.

Далее уже представители ООО «Бета» и «Гамма» на основании аналогичного пакета документов произведут приемо-передачу этих материалов.

Проводка у ООО «Бета»:

Кредит счета 003 — 100 000 руб.

У ООО «Гамма»:

Дебет счета 003 — 100 000 руб.

Далее ООО «Гамма» из полученных материалов начнет производить продукцию, необходимую для ООО «Альфа» — это фактически. А формально, согласно заключенному договору, для своего давальца (заказчика), то есть ООО «Бета».

Понесенные на производство продукции затраты (допустим, в сумме 50 тыс. руб.) будут отражены проводками:

Дебет счета 20 Кредит счетов 70, 69, 60, 25 и др. — 50 000 руб.

После того, как продукция будет произведена, ООО «Гамма» должно передать ее своему давальцу (заказчику), то есть ООО «Бета».

Допустим, что согласно договору стоимость переработки материалов (изготовление продукции) установлена в размере 70 тыс. руб. плюс 14 тыс. руб. налога на добавленную стоимость.

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При передаче изготовленной продукции бухгалтерия ООО «Гамма» на основании поступивших документов сделает записи:

Дебет счета 62 Кредит счета 90-1 — 84 000 руб. — передана продукция заказчику;

Дебет счета 90-3 Кредит счета 68-02 — 14 000 руб. — НДС по изготовленной продукции;

Дебет счета 90-2 Кредит счета 20 — 50 000 руб. — списаны затраты на изготовление продукции;

Кредит счета 003 — 100 000 руб. — списана стоимость давальческих материалов.

Этот пакет документов должен в себя включать, как минимум:

акт приема-передачи продукции (например, по форме М-11);

счет-фактуру;

отчет об использовании материалов.

Форма отчета переработчика об использовании полученных материалов не была в свое время установлена альбомами унифицированных форм первичных учетных документов.

В отчете достаточно указать (в количественном выражении):

остаток полученных от заказчика материалов на начало отчетного периода;

количество полученных в этом периоде материалов;

количество израсходованных материалов;

остаток материалов на конец отчетного периода.

Кроме того, сотрудникам производственных служб давальца, контролирующим расходование материалов на изготовление продукции, необходимо подтвердить реальность списания давальческих материалов на производство продукции, соответствие их расхода установленным нормам, включая технологические потери и безвозвратные расходы.

Будет ли это просто визирование отчета переработчика об использовании материалов, либо составление отдельного документа — решать руководству давальца.

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Бухгалтерия ООО «Бета» получив свой пакет документов, примет результат выполненных работ по изготовлению продукции проводками:

Дебет счета 20 Кредит счета 60 — 70 000 руб. — приняты затраты по изготовлению продукции из давальческих материалов;

Дебет счета 19 Кредит счета 60 — 14 000 руб. — НДС, предъявленный изготовителем продукции;

Дебет счета 68-02 Кредит счета 19 — 14 000 руб. — предъявленный НДС принят к вычету;

Дебет счета 003 — 100 000 руб. — материалы, использованные при изготовлении продукции.

Далее эта продукция передается ООО «Альфа», первоначальному, так сказать, заказчику.

Допустим, стоимость продукции (затрат на ее изготовление) договором установлена равной 96 000 руб., в том числе НДС 16 000 руб.

ООО «Бета» должно уже от своего имени оформить отчет об использовании материалов (то есть переписать полученный от ООО «Гамма»), подготовить акт приема-передачи продукции и выставить счет-фактуру.

Проводки будут следующими:

Дебет счета 62 Кредит счета 90-1 — 96 000 руб. — передана продукция заказчику;

Дебет счета 90-3 Кредит счета 68-02 — 16 000 руб. — НДС от передачи продукции;

Дебет счета 90-2 Кредит счета 20 — 70 000 руб. — списаны затраты на изготовление продукции;

Кредит счета 003 — 100 000 руб. — списана стоимость израсходованных давальческих материалов.

Бухгалтерия ООО «Альфа» отразит поступление продукции проводками:

Дебет счета 20 Кредит счета 60 — 80 000 руб. — приняты затраты на изготовление продукции;

Дебет счета 19 Кредит счета 60 — 16 000 руб. — НДС по затратам на изготовление продукции;

Дебет счета 68-02 Кредит счета 19 — 16 000 руб. — предъявленный НДС принят к вычету;

Дебет счета 20 Кредит счета 10-7 — 100 000 руб. — списаны материалы, затраченные на изготовление продукции;

Дебет счета 43 Кредит счета 20 — 180 000 руб. — принята к учету готовая продукция.

Если из цепочки исключить ООО «Бета», которое свой вклад в производственный процесс внесло только переоформлением документов ООО «Гамма» на своё имя, то для заказчика продукция обошлась бы на 10 тыс. руб. дешевле. Но, все участники сделки против именно такой схемы не возражают.

*Для современной молодежи (тех, кому меньше сорока) — персонаж романа М. А. Шолохова «Поднятая целина». Кстати, рекомендую к прочтению.